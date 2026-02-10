India's Biggest Arms Deal: ৩২৫০০০০০০০০০০ টাকায় ভারতের সবচেয়ে বড় অস্ত্র চুক্তি, শত্রুদেশের ঘুম ওড়াতে রক্তের স্বাদ পাওয়া ১১৪ রাফাল!

India's Biggest Arms Deal: ৩২৫০০০০০০০০০০ টাকায় ভারতের সবচেয়ে বড় অস্ত্র চুক্তি, শত্রুদেশের ঘুম ওড়াতে রক্তের স্বাদ পাওয়া ১১৪ রাফাল!
India's Biggest Arms Deal: চিন-পাকিস্তানের ঘুম উড়িয়ে দিল ভারত। ৩.২৫ লক্ষ কোটি টাকায় এবার ভারতের সবচেয়ে বড় অস্ত্র চুক্তিতে আসছে ১১৪ রাফাল। কেন কেন্দ্রীয় বাজেটে ডিফেন্স বাজেটের উল্লেখযোগ্য বরাদ্দ রাখা হয়েছিল। তা এবার বোঝা গেল।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন (Nirmala Sitharaman) গত ১ ফেব্রুয়ারি লোকসভায় কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬ পেশ করেছিলেন। বাজেটে প্রতিরক্ষা খাতেও (Defence Budget 2026) উল্লেখযোগ্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে। সামরিক বাহিনীর আধুনিকীকরণ ছিল বাজেটের ফোকাসে। ২০২৬-২৭ আর্থিক বছরের জন্য প্রতিরক্ষা খাতে ৭.৮ লক্ষ কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ হয়েছে। আর এবার চলে এল বিরাট আপডেট।
ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাক্রোঁর (Emmanuel Macron) দিল্লি সফরের আগেই বাজল দামামা। ভারতীয় বায়ুসেনার মাল্টি-রোল ফাইটার এয়ারক্রাফ্ট পোগ্রাম সংক্রান্ত যে খবর চলে এল তা শত্রুদেশের রাতের ঘুম উড়িয়ে দেবে। ফ্রান্সের তৈরি ১১৪ রাফালে যুদ্ধবিমান কেনার জন্য ৩.২৫ লক্ষ কোটি টাকার (৩২৫০০০০০০০০০০ টাকা) চুক্তিটি প্রতিরক্ষামন্ত্রক চলতি সপ্তাহে অনুমোদন করতে পারে।
আরও পড়ুন: -৩০°তেও অবিচল, ১৫০০০ ফুটে বরফ খেয়েও ২৫০ কেজি টানে গালওয়ান-নুবরা, সেনার সার্ভিসে দু'কুঁজের উট
অনুমোদিত হলে এই চুক্তি কেবল ভারতের সবচেয়ে বড় অস্ত্র চুক্তিই হবে না, বরং ভারতে প্রায় ১০০টি নির্দিষ্ট সংখ্যক অস্ত্র তৈরির বিধানও অন্তর্ভুক্ত করবে, যার মধ্যে উচ্চ-গ্রেডের যুদ্ধবিমান প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং 'মেক ইন ইন্ডিয়া' কর্মসূচিকে উন্নত করার জন্য এক কৌশলগত অংশীদারিত্ব অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এই চুক্তিটি রাফালের বৃহত্তম অ-ফরাসি অপারেটরদের মধ্যে ভারতের অবস্থানকেও বিশ্বের মানচিত্রে তুলে ধরবে, একটি দ্বিগুণ ইঞ্জিনযুক্ত, বহু-ভূমিকা সম্পন্ন যুদ্ধবিমান যা বিশ্বের সবচেয়ে মারাত্মক হিসাবে বিবেচিত এবং আকাশে শ্রেষ্ঠত্ব এবং নির্ভুল নিখুঁত হামলা মিশন সম্পাদনের জন্য পরিচিত।
ভারতের কাছে ইতোমধ্যে ৩৬টি রাফাল জেট রয়েছে। বায়ুসেনা ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে শেষে ভারত ফ্রান্স থেকে রাফাল 'সি' ভ্যারিয়েন্টের ডেলিভারি পেয়েছিল। ৬৩,০০০ কোটি টাকার চুক্তিতে ২৬টি নৌ-ভ্যারিয়েন্টে 'এম' অর্ডার করেছে। এই চুক্তিতে চারটি টুইন-সিট ট্রেনার এবং একটি এমআরও বা 'রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত, ওভারহল' চুক্তির অধীনে নৌবহর রক্ষণাবেক্ষণ, সরবরাহ সহায়তা এবং কর্মীদের প্রশিক্ষণের সুবিধা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। 'এম' ভ্যারিয়েন্টে রাফাল বিমানবাহী রণতরী- আইএনএস বিক্রান্ত এবং আইএনএস বিক্রমাদিত্যে মোতায়েনহবে। 'সি' ভ্যারিয়েন্টে রাফালগুলি আম্বালার ১৭ নম্বর স্কোয়াড্রন, অর্থাৎ গোল্ডেন অ্যারোজ এবং বাংলার হাসিমারায় অবস্থিত ১০১ নম্বর স্কোয়াড্রনের ফ্যালকনস।
আরও পড়ুন: সেনার গুপ্তচর ঈগল অর্জুনকে চেনেন? মাঝ আকাশে ১০০ ড্রোন গুঁডিয়েছে! কর্তব্য পথে কেড়েছে নজর...
রাফালের ভারতের যুদ্ধের অভিজ্ঞতা
ইতিমধ্যেই রাফাল রক্তের স্বাদ পেয়ে গিয়েছে। যুদ্ধের অভিজ্ঞতা সে অর্জন করেছে। গত বছরের মে মাসে পহেলগাঁও সন্ত্রাস হামলার জবাবে ভারতের অপারেশন সিদুঁর চলেছিল। রাফাল থেকে ধেয়ে আসা স্কাল্প ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র অত্যন্ত নির্ভুলতার সঙ্গে ২৫০ কিলোমিটার দূরের কঠিন লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করেছিল। রাফাল ইরাক যুদ্ধ এবং লিবিয়া-সহ বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন যুদ্ধে ব্যবহৃত হয়েছে। রাফালের মেটিওর দীর্ঘ পাল্লার এয়ার-টু-এয়ার ক্ষেপণাস্ত্র এবং হ্যামার, একটি স্ট্যান্ড-অফ স্ট্রাইক অস্ত্র, এবং স্পেকট্রা, একটি উন্নত ই-ওয়ারফেয়ার স্যুট, পাশাপাশি উন্নত রাডার এবং লক্ষ্যবস্তু ব্যবস্থা বহন করতে পারে।
ডাসল্ট অ্যাভিয়েশন এবং টাটা অ্যাডভান্সড সিস্টেমস লিমিটেডে
গত বছরের জুন মাসে ফ্রান্স ও ভারতের নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ডাসল্ট অ্যাভিয়েশন এবং টাটা অ্যাডভান্সড সিস্টেমস লিমিটেডের মধ্যে চারটি যুগান্তকারী উৎপাদন স্থানান্তর চুক্তি হয়েছে। যা ভারতীয় সামরিক বাহিনীতে বকেয়া রাফাল সরবরাহ উল্লেখযোগ্য ভাবে ত্বরান্বিত করবে। টাটা অ্যাডভান্সড সিস্টেমস হায়দরাবাদে এক অত্যাধুনিক উৎপাদন সুবিধা স্থাপন করবে বলে আশা করা হচ্ছে, যার মধ্যে রয়েছে ফরাসি যুদ্ধবিমানের মূল কাঠামোগত অংশ, যার মধ্যে রয়েছে পিছনের ফিউজলেজের পার্শ্বীয় শেল, সম্পূর্ণ পিছনের অংশ, কেন্দ্রীয় ফিউজলেজ এবং সামনের অংশ। ২০২৮ সালে প্রথম ফিউজলেজ অংশগুলি উৎপাদন হবে। লক্ষ্য হচ্ছে প্রতি মাসে দু'টি সম্পূর্ণ ফিউজলেজ সরবরাহ করা ডিআরডিও দ্বারা তৈরি দেশীয় ও পঞ্চম প্রজন্মের যুদ্ধবিমান অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনাও করছে। এই দুটি ইঞ্জিন, ডেক-ভিত্তিক ফাইটার হিসেবে স্টাইল করা হবে - বিমান বাহিনীর জন্য তৈরি অ্যাডভান্সড মিডিয়াম কমব্যাট এয়ারক্রাফ্ট, বা এএমসিএ-র নৌ-প্রতিরূপ।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)