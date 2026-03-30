BIG BREAKING: ১ এপ্রিল থেকে ভারতে পুরোপুরি নিষিদ্ধ এই ৩, আচমকাই কেন্দ্রের বিরাট ঘোষণা, দেশ জুড়ে তোলপাড়

BIG BREAKING: ১ এপ্রিল থেকে ভারতে পুরোপুরি নিষিদ্ধ এই ৩, আচমকাই কেন্দ্রের বিরাট ঘোষণা, দেশ জুড়ে তোলপাড়
India to ban Chinese CCTV giants: ১ এপ্রিল থেকে ভারতে পুরোপুরি নিষিদ্ধ হচ্ছে এই ৩ সংস্থা। আচমকাই কেন্দ্রের বিরাট ঘোষণায় শুরু হয়ে গেল দেশ জুড়ে তোলপাড়। বদলে যাচ্ছে পুরো চিত্রটাই
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রতিদিনের নজরদারির সিসি টিভির উপরেই এবার খাঁড়া! কেন্দ্রের বড় পদক্ষেপে এবার বদলে যাচ্ছে সার্ভিলেন্সের সংজ্ঞা।আগামী ১ এপ্রিল থেকে হিকভিশন (Hikvision), দাহুয়া (Dahua) এবং টিপি-লিঙ্কের (TP-Link) মতো চিনের শীর্ষস্থানীয় সার্ভিলেন্স জায়ান্টদের, ইন্টারনেট-সংযুক্ত সিসিটিভি ক্যামেরা এবং সংশ্লিষ্ট হার্ডওয়্যার বিক্রির রাস্তা বন্ধ করছে কেন্দ্র। চলে এল বিরাট আপডেট।
এসটিকিউসি
আগামী মাস থেকেই 'স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন টেস্টিং অ্যান্ড কোয়ালিটি সার্টিফিকেশন' ওরফে এসটিকিউসি-র (STQC) আওতায় নতুন সার্টিফিকেশন বিধিমালা কার্যকর করছে কেন্দ্র। ঠিক এমন আবহে এই পদক্ষেপ নেওয়া হল। যার ফলে ভারতে সিসিটিভি পণ্য বিক্রয়ের পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক হয়ে পড়বে। উল্লেখ্য, এই বিধিমালাগুলি ভারতে সিসিটিভি ক্যামেরা এবং ভিডিও নজরদারি পণ্য সরবরাহকারী সকল ব্র্যান্ডের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে।
এবার কী হবে?
এক সর্বভারতীয় দৈনিক, শিল্পমহলের শীর্ষ কর্তাদের উদ্ধৃত করে জানাচ্ছে যে, ডিভাইসগুলির নিরাপত্তা মান আরও কঠোর করতে সরকারের বৃহত্তর উদ্যোগেরই অংশ এই পদক্ষেপ। সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির পণ্যের পাশাপাশি চিনা চিপসেট ব্যবহার করা যে কোনও ডিভাইসকেও সার্টিফিকেশন দিতে নাকচ করছে। ফলে এসটিকিউসি-র অনুমোদন না থাকায় এই ধরনের পণ্য কার্যত ভারতীয় বাজারে প্রবেশাধিকার হারাচ্ছে। এই নিষেধাজ্ঞায় চিনা ব্র্যান্ডগুলির জন্য বিরাট ধাক্কা হতে চলেছে। কারণ একসময় দেশের সিসিটিভি বাজারে তাদের একচ্ছত্র দাপট ছিল চোখে পড়ার মতো। গত বছর পর্যন্তও মোট বিক্রির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ছিল চীনা সংস্থাগুলিরই। তবে পরিস্থিতি দ্রুত বদলেছে। দেশীয় নির্মাতারা এগিয়ে এসে সেই শূন্যস্থান পূরণ করতে শুরু করেছে, যার ফলে বাজারের ভারসাম্য এখন নতুনভাবে গড়ে উঠছে।
বাজার দখল করছে ভারতীয় ব্র্যান্ডগুলি
সিপি প্লাস (CP Plus), কিউবো (Qubo,) প্রামা (Prama), ম্যাট্রিক্স এবং স্পর্শর (Sparsh) মতো ভারতীয় ব্র্যান্ডগুলি অত্যন্ত আগ্রাসী ভাবে তাদের কার্যক্রম সম্প্রসারিত করেছে। এই ব্র্যান্ডগুলি তাদের সাপ্লাই চেইনও ঢেলে সাজিয়েছে যাতে চিনা-বহির্ভূত যন্ত্রাংশের ওপর নির্ভর করা যায়। বিশেষ করে তাইওয়ানি চিপসেটগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। এবং তারা তাদের ফার্মওয়্যারকেও লেকালাইজড করেছে। কাউন্টারপয়েন্ট রিসার্চের তথ্য বলছে, ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত বাজারের ৮০ শতাংশেরও বেশি অংশ এখন ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর নিয়ন্ত্রণে। তবে বাজারের প্রিমিয়াম বা উচ্চমানের অংশটি এখনও বশ (Bosch) এবং হানিওয়েলের (Honeywell) এর মতো বহুজাতিক কোম্পানিগুলিরই শক্ত ঘাঁটি হিসেবে রয়ে গিয়েছে। ভারতীয় সিসিটিভি নির্মাতারা—স্বভাবতই ব্যবসায়িক স্বার্থেই সরকারের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানাবে বলে ধারণা করেছে। হিরো গ্রুপের অংশীদার প্রতিষ্ঠান কিউবো, সরকারের এই পদক্ষেপের প্রশংসা করেছে। বিশেষ করে নিয়ম-বহির্ভূত ও ইন্টারনেট-সংযুক্ত সিসিটিভি সিস্টেমগুলির উপর নজরদারি বা নিয়ন্ত্রণ জোরদার করার' বিষয়টিকে তারা সাধুবাদ জানিয়েছে। এক বিবৃতিতে কিউবোJ প্রতিষ্ঠাতা নিখিল রাজপাল বলেন, 'সরকারের এই পদক্ষেপটি জাতীয় ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তা জোরদার করার ক্ষেত্রে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। একই সঙ্গে এটি ভারতীয় ব্র্যান্ড ও উৎপাদন শিল্পের প্রতি আস্থার একটি জোরাল বার্তাও দেবে।'
নতুন নিয়মগুলি কী কী?
সিসিটিভি ক্যামেরাসংক্রান্ত নিয়মের এই পরিবর্তনগুলি মূলত ২০২৪ সালের এপ্রিল মাসে ইলেকট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তিমন্ত্রকের প্রবর্তিত 'এসেনসিয়াল রিকোয়ারমেন্ট' ওরফে 'আবশ্যিক প্রয়োজনীয়তা' সংক্রান্ত নির্দেশিকা থেকে উদ্ভূত। এই নিয়ম অনুযায়ী নির্মাতাদের অবশ্যই সিসিটিভি ক্যামেরার মূল উপাদান—যেমন সিস্টেম-অন-চিপের উৎপত্তিস্থল বা দেশ সম্পর্কে তথ্য প্রকাশ করতে হবে। পাশাপাশি, ডিভাইসগুলিতে এমন কোনও নিরাপত্তা ত্রুটি বা দুর্বলতা রয়েছে কি না, যা অননুমোদিত দূরবর্তী প্রবেশাধিকারের সুযোগ করে দিতে পারে, তা যাচাই করে দেখার বিষয়টিও নির্মাতাদের নিশ্চিত করতে হবে। এই নিয়মগুলি মেনে চলার জন্য কোম্পানিগুলিকে দুই বছরের একটি রূপান্তরকালীন সময়সীমা দেওয়া হয়েছিল। এখনও পর্যন্ত, এই নতুন কাঠামোর অধীনে ৫০০টিরও বেশি সিসিটিভি মডেলকে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে।
