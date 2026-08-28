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কাঁধে বসিয়ে শত্রুকে কাঁদাবে মোদীর ভারত! পলকে ধ্বংস ট্যাংক-বাংকার, আমেরিকা থেকে আসছে ভয়াল ওয়েপন সিস্টেম

কাঁধে বহনযোগ্য ভয়াল ওয়েপন সিস্টেমে এবার বলীয়ান হচ্ছে ভারত। আমেরিকা থেকে ভারতে আসছে এবার এফজিএম-১৪৮ জ্যাভেলিন
 

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 28, 2026, 05:25 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 05:25 PM IST
কাঁধে বসিয়ে শত্রুকে কাঁদাবে মোদীর ভারত! পলকে ধ্বংস ট্যাংক-বাংকার, আমেরিকা থেকে আসছে ভয়াল ওয়েপন সিস্টেম
Image Credit: এই সেই ভয়াল অস্ত্র

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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