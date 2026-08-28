/কাঁধে বসিয়ে শত্রুকে কাঁদাবে মোদীর ভারত! পলকে ধ্বংস ট্যাংক-বাংকার, আমেরিকা থেকে আসছে ভয়াল ওয়েপন সিস্টেম

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সামরিক বাহিনীর আধুনিকীকরণই ফোকাস। প্রতিরক্ষা খাতে ৭.৮ লক্ষ কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ হয়েছে। আর তার প্রমাণই মিলছে পরের পর আপডেটে। এবার দেশের প্রতিরক্ষায় বিরাট খবর। ভারতে নিযুক্ত আমেরিকার রাষ্ট্রদূত সের্জিও গোর জানিয়েছেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে পরীক্ষিত 'সিঙ্গল ম্য়ান পোর্টেবল' (একজন সৈনিকের বহনযোগ্য) 'ফায়ার-অ্যান্ড-ফরগেট' (একবার নিক্ষেপের পর আর নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন নেই এমন) প্রযুক্তিসম্পন্ন ও মাঝারি পাল্লার অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক ওয়েপন সিস্টেম জ্যাভেলিন কেনার পরিকল্পনা করছে। নয়াদিল্লি ও ওয়াশিংটনের মধ্যে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা জোরদার করার লক্ষ্যে, গত বছরের নভেম্বরে আমেরিকার বিদেশ মন্ত্রক ভারতকে এফজিএম-১৪৮ জ্যাভেলিন ওয়েপন সিস্টেম বিক্রির অনুমোদন দিয়েছিল। শুক্রবার এক্স পোস্টে সের্জিও গোর বলেন, 'বিরাট খবর! যুদ্ধক্ষেত্রে পরীক্ষিত জ্যাভেলিন অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক সিস্টেম কেনার পরিকল্পনা করছে ভারত। ২০২৬ সালের মে মাসে শাংরি-লা ডায়লগে আমেরিকার বিদেশমন্ত্রী পিট হেগসেথ যেমনটি উল্লেখ করেছিলেন, এটি যুক্তরাষ্ট্র-ভারত প্রতিরক্ষা সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক বড় অগ্রগতি এবং এর ফলে যৌথ উৎপাদনের সুযোগ তৈরি হচ্ছে। আমাদের দুই দেশের মধ্যের সম্পৃক্ততা এখন সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে।' গোর আরও বলেন, 'এই চুক্তিটি উভয় দেশের প্রতিরক্ষা শিল্পের জন্য যৌথভাবে কাজ করার নতুন সুযোগ সৃষ্টি করছে। আমরা ভবিষ্যতের সহযোগিতার ক্ষেত্রে ব্যাপক সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি। যা উভয় দেশের প্রতিরক্ষা শিল্প-ভিত্তিকে আরও শক্তিশালী করবে।' দূতাবাস আরও জানায় যে, এই ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থাট ইতোমধ্যেই মার্কিন সেনাবাহিনী ও মেরিন কর্পস এবং বিশ্বের আরও কয়েকটি দেশের সামরিক বাহিনীতে সার্ভিস দিচ্ছে। ভারত ঠিক কতগুলো জ্যাভেলিন অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক গাইডেড মিসাইল সিস্টেম কিনছে বা এই কেনাকাটার মোট খরচই বা কত হবে, তা তাৎক্ষণিক ভাবে জানা যায়নি। এছাড়া এই চুক্তির বিষয়ে নয়াদিল্লিও এখনও কোনও মন্তব্য করেনি।
জ্যাভেলিন অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক ওয়েপন সিস্টেম কী?
জ্যাভেলিন অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক ওয়েপন সিস্টেম লকহিড মার্টিন এবং আরটিএক্স দ্বারা যৌথভাবে তৈরি। সাঁজোয়া লক্ষ্যবস্তুর বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য তৈরি এক বহনযোগ্য ট্যাংক-বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা, যা আমেরিকা এবং তাদের মিত্র বাহিনী ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে। কাঁধে বহনযোগ্য এই সিস্টেমে একটি স্বয়ংক্রিয় দিকনির্দেশনা ব্যবস্থা রয়েছে, যা উৎক্ষেপণের পর ক্ষেপণাস্ত্রটিকে তার লক্ষ্যবস্তু অনুসরণ করতে সাহায্য করে। ফলে চালক আড়াল নিতে এবং পাল্টা আক্রমণ এড়াতে সক্ষম হন। জ্যাভলিন ট্যাঙ্কের ককপিটের উপরের অংশে আঘাত হানে, যেখান দিয়ে মানুষ ককপিটে প্রবেশ করে; এটি ট্যাঙ্কের সবচেয়ে কম সাঁজোয়াযুক্ত অংশ। উৎক্ষেপণ থেকে আঘাত হানা পর্যন্ত এটি একটি উল্টো 'ইউ' আকৃতির গতিপথে উড়ে গিয়ে নির্ভুল ভাবে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করে। গানার একটি কার্সার ব্যবহার করে লক্ষ্যবস্তু নির্বাচন করেন, যার পরে কমান্ড লঞ্চ ইউনিট ক্ষেপণাস্ত্রটিকে উৎক্ষেপণের আগে লক-অন করার সংকেত পাঠায়। এর হালকা ওজন সৈন্যদের গুলি চালানোর পর অবস্থান পরিবর্তন করতে বা অন্য কোনও হুমকি মোকাবিলার জন্য পুনরায় লোড করতে সাহায্য করে। এর সফট-লঞ্চ ডিজাইন এবং বাঙ্কার-সহ বিভিন্ন আবদ্ধ কাঠামো থেকেও এই ব্যবস্থাটি নিরাপদে নিক্ষেপ করার সুযোগ পায়। ফ্লোরিডার অরল্যান্ডোতে অবস্থিত লকহিড মার্টিন এবং অ্যারিজোনার টুকসনে অবস্থিত রেথিয়নকে নিয়ে গঠিত জ্যাভেলিন জয়েন্ট ভেঞ্চার মার্কিন সেনাবাহিনী এবং মেরিন কোরের জন্য জ্যাভেলিন ক্ষেপণাস্ত্রটি তৈরি ও উৎপাদন করেছিল।
আমেরিকা-ভারত সম্পর্ক
আমেরিকার কাছ থেকে ভারতের প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম সংগ্রহের পরিধি বাড়ার প্রেক্ষাপটেই এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি ঘটেছে। ২০২৫ সালের নভেম্বরে, আমেরিকার বিদেশ মন্ত্রক ভারতের কাছে ৯ কোটি ৩০ লাখ ডলার মূল্যের সম্ভাব্য অস্ত্র বিক্রির অনুমোদন দেয়। এর আওতায় ১০০টি পর্যন্ত জ্যাভেলিন সিস্টেম এবং ২১৬টি এক্সক্যালিবার গাইডেড আর্টিলারি প্রজেক্টাইল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের তথ্য অনুযায়ী, সামরিক খাতে ব্যয়ের দিক থেকে ভারত বিশ্বের পঞ্চম এবং অস্ত্র আমদানির ক্ষেত্রে ইউক্রেনের পরেই দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ। ভারত ইতিমধ্যেই তাদের এম৭৭৭ (M777) হাউইটজারের সাথে এক্সক্যালিবার গোলাবারুদ ব্যবহার করছে। স্থল, সমুদ্র, আকাশ, মহাকাশ এবং সাইবার পরিসরে পারস্পরিক কার্যক্রম পরিচালনার সক্ষমতা জোরদার করার লক্ষ্যে গত বছরের অক্টোবরে আমেরিকা ও ভারত এক বড় ধরনের প্রতিরক্ষা অংশীদারিত্বের কাঠামোয় সই করেছিল। এছাড়া আমেরিকার তৈরি বেশ কিছু প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম ও প্ল্যাটফর্ম সংগ্রহ করেছে ভারত। এর মধ্যে রয়েছে অ্যাপাচে ও চিনুক হেলিকপ্টার, সি-১৭ ও সি-১৩০জে পরিবহণ বিমান, পি-৮আই সামুদ্রিক টহল বিমান এবং এম৭৭৭ হাউইটজার।
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