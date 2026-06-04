Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /প্রযুক্তি
  • /INDIAN ARMY 19000 CRORE HISTORICAL DEAL: রাফাল বা এফ-৩৫ নয়! ভারতীয় সেনার বহরে এবার বিধ্বংসী...১৯০০০ কোটির চুক্তিতে কাঁপছে পাক-চিন

INDIAN ARMY 19000 CRORE HISTORICAL DEAL: রাফাল বা এফ-৩৫ নয়! ভারতীয় সেনার বহরে এবার বিধ্বংসী...১৯০০০ কোটির চুক্তিতে কাঁপছে পাক-চিন

INDIAN ARMY 19000 CRORE HISTORICAL DEAL: চিন-পাকিস্তানের ঘুম ওড়াতে তৈরি ভারত। ১৯০০০ কোটির চুক্তিতে কাঁপছে পাক-চিন। ভারতীয় সেনার বহরে এবার...

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 04, 2026, 08:46 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 08:46 PM IST
INDIAN ARMY 19000 CRORE HISTORICAL DEAL: রাফাল বা এফ-৩৫ নয়! ভারতীয় সেনার বহরে এবার বিধ্বংসী...১৯০০০ কোটির চুক্তিতে কাঁপছে পাক-চিন
Image Credit: ভারতীয় সেনা চমকে দিল

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
নেভায় যোগ পশ্চিমবঙ্গের,বাংলা বিধানসভা এবার পুরোটাই ডিজিটাল-২৪x৭ অ্যাক্সেস জনসাধারণের
National e-Vidhan Application11 min ago
2
Mamata Banerjee's Remarks on Hadi Murder11 min ago
3
India defence deal22 min ago
4
Digha23 min ago
5
Saokat Molla26 min ago