/INDIAN ARMY 19000 CRORE HISTORICAL DEAL: রাফাল বা এফ-৩৫ নয়! ভারতীয় সেনার বহরে এবার বিধ্বংসী...১৯০০০ কোটির চুক্তিতে কাঁপছে পাক-চিন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রতিরক্ষা খাতে ভারত দু'হাত খুলে খরচ করছে। গত ১ ফেব্রুয়ারি লোকসভায় কেন্দ্রীয় বাজেটে প্রতিরক্ষা খাতের বরাদ্দ দেখেই সেই আন্দাজ পাওয়া গিয়েছিল। সামরিক বাহিনীর আধুনিকীকরণকে ফোকাসে রেখেই প্রতিরক্ষা খাতে ৭.৮ লক্ষ কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ হয়েছিল। আর এবার ভারতীয় প্রতিরক্ষা সেক্টর থেকে এসেছে বিরাট আপডেট। চলতি বছরের সবচেয়ে বড় চুক্তি স্বাক্ষর করতে চলেছে কেন্দ্র।
ভয়াল বিধ্বংশী যুদ্ধবিমান রাফাল বা এফ-৩৫ ভারত কিন্তু কিনছে না। ১৯০০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের সামরিক ড্রোন ক্রয় করতে পারে ভারত। এমনটাই জানা যাচ্ছে এখন। ভারতের অস্ত্রসম্ভার সাজছে ড্রোনে। সম্প্রতি ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধে ব্যাপক ধ্বংসলীলা চালানো সেই 'ক্ষুদে ব্রহ্মাস্ত্র'ই নাকি এখন ভারতীয় সেনার অবিচ্ছেদ্য অংশ হতে চলেছে বলেই রিপোর্ট। ভারত এখন ড্রোনের এক বিশাল বহর গড়ে তুলতে যাচ্ছে! এই ড্রোনগুলি একই সঙ্গে শত্রুপক্ষের উপর নজরদারি ও চালাবে আবার টার্গেটও ধ্বংস কবরে। ড্রোনই ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে গণ্য হচ্ছে।
ড্রোন ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার সভাপতি স্মিত শাহের মতে, ড্রোন আনানোর প্রক্রিয়া দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে চলেছে। আগামী ১৮ থেকে ২৪ মাসের মধ্যেই ড্রোন সরবরাহ শুরু হয়ে যাবে বলেই খবর। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, সরকারের এখন ফোকাসই নিবদ্ধ ভারতে তৈরি ড্রোনের উপর। সেই সুবাদ এখন থেকে দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি এই যুদ্ধযানগুলিই দেশের সামরিক বাহিনীর নিরাপত্তা বঝে নেবে। ফেডারেশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, যুদ্ধযান ও গুপ্তচর, উভয় ভূমিকায় সক্ষম এই বিশেষ ড্রোনগুলি কেবল ‘অপারেশন সিদুঁর’-এর মতো যুদ্ধের জন্যই নয়, বরং ভবিষ্যতের দিনগুলির জন্যও এক বিশাল প্রস্তুতির অংশ। বর্তমানে ভারতীয় শিল্পমহল দু'টি বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে- এক) জ্যামিং থাকলে ড্রোনগুলি যেন চলে। অন্যদিকে দেশের অভ্যন্তরেই ড্রোন উৎপাদনের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ভারত সামরিক চাহিদা আরও দ্রুত মেটানোর লক্ষ্যে ড্রোন সংগ্রহের বিধিমালাও সহজ করেছে। পাকিস্তানের সঙ্গে সাম্প্রতিক সংঘাত এবং ইউক্রেন-ইরান সংঘাতের মতো যুদ্ধগুলিতে ড্রোনের ক্রমবর্ধমান ভূমিকা ভারতকে তার ড্রোন সক্ষমতা সম্প্রসারিত করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। বর্তমানে দেশের ৬০০টিরও বেশি কোম্পানি ড্রোন ও সেগুলির যন্ত্রাংশ উৎপাদন করছে। যার মধ্যে ১০০টিরও বেশি কোম্পানি প্রতিরক্ষা খাতের জন্য কাজ করছে। এই পদক্ষেপ প্রতিরক্ষা খাতে আত্মনির্ভরশীলতাকেও জোরদার করবে। আধুনিক যুদ্ধকৌশলে ড্রোন যে ভংয়কর হাতিয়ার হয়ে উঠেছে, তা বোঝার জন্য আজ আর যুদ্ধ বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন নেই। রাশিয়া-ইউক্রেন (Russo-Ukrainian War) বা ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধের সামান্য খোঁজখবর রাখলেই যথেষ্ট..
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