Indian Army Gets Killer Drones: ১০৬ 'অগ্নিবেগ’ ভারতীয় সেনার হাতে ! ঘণ্টায় ৪৫০ কিমি গতিতে ১৮০ কিমি রেঞ্জ... ইসলামাবাদের পা কাঁপা শুরু

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'মর্ডান ওয়ারফেয়ার' বা আধুনিক যুদ্ধকৌশলে ড্রোন যে ভংয়কর হাতিয়ার হয়ে উঠেছে, তা বোঝার জন্য আজ আর যুদ্ধ বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন নেই। রাশিয়া-ইউক্রেন (Russo-Ukrainian War) বা ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধের (Iran-Israel War) সামান্য খোঁজখবর রাখলেই যথেষ্ট। আর এবার ভারতীয় সেনা হাতে পেল ট্রেনিং ইউনিট-সহ ১০৬টি জেট-চালিত কামিকাজে ড্রোন (106 jet-powered kamikaze drones)।
পাঠানো চালানে ১০০টি কার্যকর 'পিসকিপার (অগ্নিবেগ)' ড্রোন এবং ছ'টি প্রশিক্ষণ ইউনিট রয়েছে। ভারতে তৈরি এই 'কিলার ড্রোন'গুলি শত্রু-অঞ্চলের গভীরে অবস্থিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যবস্তুর উপর দূরপাল্লার ও নিখুঁত আঘাত হানার জন্য তৈরি করা হয়েছে। এই ড্রোনগুলি তীব্র জ্যামিং ও স্পুফিং-যুক্ত ইলেকট্রনিক যুদ্ধের পরিবেশেও কাজ করতে সক্ষম। ব্যক্তিগত ও প্ল্যাটফর্ম-ভিত্তিক ব্যালিস্টিক সুরক্ষা এবং দাহ্য কার্তুজ কেস তৈরিতে বিশেষায়িত ভারতের শীর্ষস্থানীয় প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম প্রস্তুতকারক এসএমপিপি। নয়াদিল্লির সংস্থা জানিয়েছে যে, তারা তাদের প্রতিরক্ষা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ড্রোন প্রযুক্তি, কাউন্টার-ড্রোন ব্যবস্থা এবং গোলাবারুদ উৎপাদনের ক্ষেত্রেও নিজেদের পরিসর বাড়াচ্ছে। কামিকাজে ড্রোনগুলি সফল ভাবে ব্যবহারকারী-পর্যায়ের পরীক্ষামূলক ইউজার ট্রায়াল সম্পন্ন করেছে।
পরীক্ষায় ড্রোনগুলি ১০০-তে ১০০ পেয়েছে। অত্যন্ত নিখুঁত লক্ষ্যভেদের ক্ষমতাই দেখিয়েছে,'সার্কুলার এরর প্রোবাবেল' বা সিইপি-র মান ছিল পাঁচ মিটারেরও কম। এছাড়া, এই ব্যবস্থার কার্যকর পাল্লা বা অপারেশনাল রেঞ্জ প্রায় ১৮০ কিলোমিটার বলে জানা গিয়েছে। জেট-চালিত এই ড্রোনগুলো ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ৪৫০ কিলোমিটার গতিতে উড়তে সক্ষম। কমান্ড সেন্টার, রাডার স্থাপনা, লজিস্টিকস হাব এবং অন্যান্য কৌশলগত সামরিক স্থাপনার মতো লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানার উপযোগী করে এগুলিকে তৈরি করা হয়েছে। প্রথাগত আর্টিলারি বা কামানের গোলাবর্ষণ ব্যবস্থা এবং দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থার মধ্যবর্তী সক্ষমতার ঘাটতি পূরণে এগুলি একটি সাশ্রয়ী বিকল্প হিসেবে কাজ করবে।
কোম্পানিটি জানিয়েছে, প্রতিকূল তড়িৎ-চৌম্বকীয় পরিবেশে কাজ করার উপযোগী করে তৈরি এই ব্যবস্থাটি জ্যামিং ও স্পুফিং-এর মতো শত্রুপক্ষের ইলেকট্রনিক যুদ্ধকৌশল সত্ত্বেও নিজস্ব কার্যক্রম বা মিশন চালিয়ে যেতে সক্ষম। এসএমপিপি-র সিইও ও ডিরেক্টর আশিস কানসাল বলেছেন যে, মাত্র ছয় মাসের মধ্যে এই কাজ সম্পন্ন হওয়া এই সরবরাহ প্রক্রিয়াটি কোম্পানি এবং ভারতের প্রতিরক্ষা উৎপাদন খাতের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। তিনি বলেন যে, আধুনিক যুদ্ধব্যবস্থা এখন নিখুঁত লক্ষ্যভেদ, স্বায়ত্তশাসন এবং সাশ্রয়ী মূল্যের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠছে, যার ফলে যুদ্ধক্ষেত্রে এই ধরনের ব্যবস্থার গুরুত্ব ক্রমশ বাড়ছে। এই ড্রোনগুলি সশস্ত্র বাহিনীর কার্যকারিতা বাড়াবে এবং ভারতের প্রতিরক্ষা ও আত্মনির্ভরশীলতাকে শক্তিশালী করবে।
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