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  • /Indian Army Gets Killer Drones: ১০৬ অগ্নিবেগ’ ভারতীয় সেনার হাতে ! ঘণ্টায় ৪৫০ কিমি গতিতে ১৮০ কিমি রেঞ্জ... ইসলামাবাদের পা কাঁপা শুরু

Indian Army Gets Killer Drones: ১০৬ 'অগ্নিবেগ’ ভারতীয় সেনার হাতে ! ঘণ্টায় ৪৫০ কিমি গতিতে ১৮০ কিমি রেঞ্জ... ইসলামাবাদের পা কাঁপা শুরু

Indian Army Gets Killer Drones: ১০৬টি 'অগ্নিবেগ’ এখন ভারতীয় সেনার হাতে! ঘণ্টায় ৪৫০ কিমি গতিতে ১৮০ কিমি উড়ে গিয়েই যা করার করে দিয়ে আসতে পারে। ইসলামাবাদের পা কাঁপা শুরু হয়ে গেল...

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 12, 2026, 06:06 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 06:06 PM IST
Indian Army Gets Killer Drones: ১০৬ 'অগ্নিবেগ’ ভারতীয় সেনার হাতে ! ঘণ্টায় ৪৫০ কিমি গতিতে ১৮০ কিমি রেঞ্জ... ইসলামাবাদের পা কাঁপা শুরু

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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১০৬ 'অগ্নিবেগ’ ভারতীয় সেনার হাতে! ঘণ্টায় ৪৫০ কিমি গতি, ইসলামাবাদের পা কাঁপা শুরু
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