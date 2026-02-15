Indian Army launches Deadly Meerut Plan: ৪০৬০০০০০০০ টাকার নীলনকশা! ভারতের ৯০০ একর জমিই পাকিস্তানের রাতের ঘুম কেড়েছে, সিঁদুর অপারেশনের পর কী চলছে মেরঠে?
Indian Army launches Deadly Meerut Plan: পাকিস্তানকে প্রতিনিয়ত চাপে রাখতে ভারতীয় সেনাবাহিনী কোনও ত্রুটিই রাখছে না! একের পর এক ভারতের কৌশলে পালানোর রাস্তা পাচ্ছে না শত্রুদেশ...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গত ১ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন (Nirmala Sitharaman) লোকসভায় কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬ পেশ করেছিলেন। বাজেটে প্রতিরক্ষা খাতেও (Defence Budget 2026) উল্লেখযোগ্য বরাদ্দর কথা ঘোষণা করেছিলেন। সামরিক বাহিনীর আধুনিকীকরণই ছিল এবারের বাজেটের ফোকাসে। ২০২৬-২৭ আর্থিক বছরের জন্য প্রতিরক্ষা খাতে ৭.৮ লক্ষ কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ হয়েছে। আর প্রতিদিনই তার প্রতিফলন মিলছে। আর এবার পাকিস্তানের ঘুম ওড়ানো আপডেট চলে এল।
মানবহীন সিস্টেম
অপারেশন সিদুঁরের পরই ভারত বুঝতে পেরেছে যুদ্ধক্ষেত্রে মানবহীন সিস্টেম কতটা কার্যকরী। ড্রোন এবং রিমোটলি পাইলটেড এয়ারক্রাফ্ট (আরপিএ) প্রকৃত অর্থেই গেমচেঞ্জার। আর এবার এহেন যুদ্ধাস্ত্রের কথা মাথায় রেখেই ভারত হাতে নিয়েছে ৪০৬ কোটি টাকার প্রজেক্ট। উত্তরপ্রদেশের মেরঠে তৈরি হচ্ছে আরপিএ-র জন্য প্রথম ডেডিকেটেড রানওয়ে। ভারতীয় সেনার পরিকল্পিত বিমান ঘাঁটি ৯০০ একরেরও বেশি জায়গা জুড়ে বিস্তৃত। নির্বাচিত পরিবহণ বিমানের পাশাপাশি উচ্চ-গতির ড্রোন অপারেশনগুলিকে সমর্থন করার জন্যই যা ডিজাইন করা হয়েছে। এক সর্বভারতীয় মিডিয়ার প্রতিবেদন বলছে, প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীনে বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশন (বিআরও) এই প্রকল্পের জন্য প্রকল্প ব্যবস্থাপনা পরামর্শ পরিষেবার জন্য দর দিয়েছে।
প্রতিদিন গড়ে প্রায় চারটি ড্রোন
এই সুবিধার কেন্দ্রে থাকবে ২১১০ মিটার বিস্তৃত লম্বা এবং ৪৫ মিটার প্রশস্ত রানওয়ে। বিমানঘাঁটিটি হাই অল্টিটিটিউড লং এন্ডুরেন্স (HALE) RPA এবং C-295 এবং C-130 ক্লাস পরিবহণ বিমানের জন্যই নকশা করা হয়েছে। রানওয়েতে ICAO CAT-II অনুবর্তী আলো এবং উন্নত ন্যাভিগেশনাল এইড থাকবে, যা কম দৃশ্যমানতার পরিস্থিতিতেও কাজ করতে সক্ষম হবে। ৬০ বাই ৫০ মিটার মাপের দু'টি এয়ারক্রাফ্ট হ্যাঙ্গার থাকছে। যা ড্রোন এবং বিমানের রক্ষণাবেক্ষণ এবং দ্রুত স্থাপনে সহায়তা করবে। এই ঘাঁটি বার্ষিক ভারী বিমান চলাচল এবং প্রতি বছর প্রায় ১৫০০টি আরপিএ অপারেশনে সমর্থন করবে বলেই আশাবাদী সেনা। যার ফলে প্রতিদিন গড়ে প্রায় চারটি ড্রোন উড়বে।এই প্রকল্পটি নজরদারি, পুনরুদ্ধার এবং নির্ভুল লক্ষ্যবস্তুর জন্য মানবহীন সিস্টেমের উপর সামরিক বাহিনীর ক্রমবর্ধমান নির্ভরতাই প্রতিফলিত করে।
অপারেশন সিঁদুর
অপারেশন সিঁদুরের সময়ে ভারতের হাতিয়ার হিসেবে ড্রোনগুলি রিয়েল-টাইম গোয়েন্দা তথ্য সরবরাহ এবং কর্মীদের ঝুঁকি হ্রাসে বিরাট ভূমিকা পালন করেছিল। এই অভিজ্ঞতা দীর্ঘস্থায়ী মানবহীন অভিযান পরিচালনার জন্য নিবেদিতপ্রাণ পরিকাঠামোর প্রয়োজনীয়তাকে আরও জোরদার করেছে। HALE RPA গুলি দীর্ঘ সময় ধরে উচ্চ উচ্চতায় বায়ুবাহিত থাকার জন্য তৈরি করা হয়, যা বৃহৎ অঞ্চলের উপর ক্রমাগত নজরদারি প্রদান করে। সীমান্ত পরিস্থিতিতে টেকসই আকাশ উপস্থিতি পরিস্থিতিগত সচেতনতা এবং প্রতিক্রিয়া প্রস্তুতি বৃদ্ধি করে। সামরিক পরিকল্পনাকারীরা মূল্যায়ন করেছেন যে এই ধরনের প্ল্যাটফর্মগুলি সহায়ক ভূমিকা থেকে মূল অপারেশনাল সম্পদে স্থানান্তরিত হচ্ছে। মোট প্রকল্পের সময়সীমা ৮৫ মাস বলেই অনুমান করা হয়েছে।
১৮ মাস তত্ত্বাবধান
বিস্তারিত প্রকল্প প্রস্তুত করার জন্য সাত মাস বরাদ্দ করা হয়েছে, তারপরে ১৮ মাস তত্ত্বাবধানে নির্মাণ কাজ করা হবে। দীর্ঘমেয়াদী অপারেশনাল প্রস্তুতি নিশ্চিত করার জন্য বাস্তবায়ন পরিকল্পনায় ২৪ মাসের ত্রুটি দায়বদ্ধতা সময়কাল এবং ৩৬ মাসের রক্ষণাবেক্ষণ তদারকি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মেরঠ ফেসিলিটি মানববিহীন মিশনের জন্য এক কৌশলগত বিমান চলাচল কেন্দ্র হিসাবে কাজ করবে বলেই আশা করা হচ্ছে, যা প্রযুক্তি-চালিত এবং অবিচল আকাশ নজরদারি ক্ষমতার দিকে সেনাবাহিনীর বিস্তৃত প্রচেষ্টাকে প্রতিফলিত করে।
