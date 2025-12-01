English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Air Bag For Bike: মাত্র ১০০ মিলি সেকেন্ডেই খুলে যাবে, চলে এল বাইক আরোহীদের জন্য দেশী এয়ারব্যাগ

Air Bag For Bike: স্লিভলেস জ্যাকেটের মতো দেখতে এই এয়ারব্যাগ পরা খুবই সহজ। দেখতে ফ্য়াশনেবল জ্যাকেটের মতোই

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Dec 1, 2025, 02:48 PM IST
Air Bag For Bike: মাত্র ১০০ মিলি সেকেন্ডেই খুলে যাবে, চলে এল বাইক আরোহীদের জন্য দেশী এয়ারব্যাগ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দেশের বাইক আরোহীদের জন্য নয়া কবজ। ভারতীয় রাইডারদের জন্য অত্যাধুনিক এয়ারব্যাগ বাজারে আনল নিও কবচ নামে একটি কোম্পানি। গায়ে চাপিয়ে বাইক চালানো যায় এমনই এই এয়ারব্যাগের পোশাকি নাম নিও কবচ এয়ার ভেস্ট। কোম্পানির দাবি, দুর্ঘটনা ঘটলে মাত্র ১০০ মিলি সেকেন্ডে খুলে যাবে এই এয়ারব্যাগ। বাইক আরোহীর বুক, শিরদাঁড়া ও ঘাড় রক্ষা পাবে মারাত্মক আঘাত থেকে।

Add Zee News as a Preferred Source

কীভাবে কাজ করবে এই এয়ারব্যাগ

স্লিভলেস জ্যাকেটের মতো দেখতে এই এয়ারব্যাগ পরা খুবই সহজ। দেখতে ফ্য়াশনেবল জ্যাকেটের মতোই। এটা রাইডিং জ্যাকেটের ভেতরেও পরা যাবে। কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে ওই এয়ারব্যাগ খুলে গিয়ে ২৮ লিটার আয়তনের একটি জ্যাকেট তৈরি করে বাইক আরোহীর বুক, শিরদাঁড়া, ঘাড় ডেকে দেবে। ফলে ওইসব অঙ্গগুলি জোরাল আঘাত থেকে রক্ষা পাবে। 

বাজার চলতি অধিকাংশ ইলেকট্রনিক জ্যাকেট অনেক দামী কিন্তু নিও কবচ এয়ার ভেস্টে-র ক্ষেত্রে এটি কাজ করে একটু অন্যভাবে। একটি স্ট্রাপ দিয়ে এটি বাইকের সঙ্গে বাঁধা থাকে। রাইডার পড়ে গেলেই স্ট্রাপে টান পড়ে একটি পিন খুলে দেয়। তার পরই ব্যাগ ভরে যায় কার্বন ডাই অক্সাইডে। গোটা প্রক্রিয়াটা হয়ে যায় কয়েক মিলি সেকেন্ডে।

আরও পড়ুন-২৪ ঘণ্টায় পর পর ৭ বিস্ফোরণ! ভয়ংকর বিদ্রোহের আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলছে...

আরও পড়ুন-'গোটা পৃথিবীতে আমরা আছি, আমরা আদিবাসীরা এদেশের রাজা, SIR ফর্ম ফিল-আপ করব কেন!'

এই জ্যাকেটে কোনও ব্যাটারি, সেনসর বা সফটওয়্যার নেই। কোনও চার্জের প্রয়োজনও পড়ে না। এটিতে থাকে সলিড কার্বন ডাই অক্সাইডের ৬০ সিসি ও ১০০ সিসির কার্টিজ। এটি চলতে পারে  প্রায় ১০ বছর। একবার এয়ারব্যাগ খুলে গেলে তা ফের রিসেট করা যায়। নতুন কার্টিজ লাগাতে হয়। ৬০ সিসির কার্টিজের দাম পড়ে ২০০০ টাকা। ১০০ সিসির কার্টিজের দাম ২৫০০ টাকা।

কেমন দাম

একটি নিও কবচের দাম ৩২,০০০ টাকা। কোম্পানি এয়ারব্যাগ-সহ দুটি ব্যাকপ্যাক বের করেছে। একটির দাম ৩৬,৪০০ টাকা এবং অন্যটির দাম ৪০,৮০০ টাকা।  

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author
Tags:
Air Bag For BikeBike Air BagBike Air Bag PriceNeo Kavach
পরবর্তী
খবর

PM Narendra Modi’s Cars: অভেদ্য দুর্গেই যাতায়াত মোদীর! বিস্ফোরণেও থাকবে অটুট, বুলেটবর্ষণেও পুরো নির্বিকার!
.

পরবর্তী খবর