Zee News Bengali
India To Test New Hypersonic Missile Dhvani: ৭৪০০ KMPH গতিতে ধাবমান, ব্রহ্মসের চেয়েও দ্রুত, বিধ্বংসী মিসাইল উৎক্ষেপণ করছে ভারত...

India To Test New Hypersonic Missile Dhvani: পাকিস্তান-চিনের চড়চড়িয়ে রক্তচাপ বাড়াচ্ছে ভারত। এবার অস্ত্র আস্ফালনের রাস্তায় দেশে। উৎক্ষেপণের জন্য় তৈরি  ব্রহ্মসের চেয়েও দ্রুত বিধ্বংসী মিসাইল...  

শুভপম সাহা | Updated By: Oct 4, 2025, 01:38 PM IST
India To Test New Hypersonic Missile Dhvani: ৭৪০০ KMPH গতিতে ধাবমান, ব্রহ্মসের চেয়েও দ্রুত, বিধ্বংসী মিসাইল উৎক্ষেপণ করছে ভারত...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অপারেশন সিঁদুরের পর ভারত প্রতিরক্ষা প্রযুক্তিতে স্বনির্ভরতা হওয়ার প্রচেষ্টা আরও জোরদার করছে। এর মধ্যে রয়েছে অত্যাধুনিক ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা থেকে শুরু করে যুদ্ধবিমান, উন্নত রাডার নেটওয়ার্ক এবং মানবহীন প্ল্যাটফর্মের মতো বেশ কয়েকটি উচ্চ-প্রোফাইল প্রকল্প। প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা ওরফে ডিআরডিও (DRDO) এবং হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক্স লিমিটেড (HAL) যৌথ ভাবে এই কর্মযজ্ঞের পুরোধা। 'মিশন মোড' বাস্তবায়নের উপর জোর দিয়ে এই দুই সংস্থা ভয়ংকর আগ্রাসী মেজাজেই কাজ শুরু করেছে।

ধ্বনিকে এবার রুখবে কে?

এই প্রচেষ্টার কেন্দ্রে রয়েছে দেশের হাইপারসনিক অস্ত্র কর্মসূচি। ডিআরডিও ২০২৫ সালের শেষেই 'ধ্বনি' নামের এক নতুন হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই হাইপারসনিক গ্লাইড ভেহিকেল (এইচজিভি) ম্যাক ৫ বা ম্যাক ৬-এর চেয়ে বেশি গতিতে উড়তে সক্ষম। প্রায় ৭৪০০ কিমি প্রতি ঘণ্টায় উড়তে পারে ধ্বনি এবং মাঝ আকাশে জটিল কৌশল সম্পাদন করে সে কাজ করে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, 'বিদ্যমান ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দ্বারা ধ্বনিকে বাধা দেওয়া অত্যন্ত কঠিন'। এমনকী রয়েছে ইসরায়েলের আয়রন ডোম এবং আমেরিকার থাডের মতো চূড়ান্ত উন্নত সিস্টেমও পারবে না ধ্বনিকে রুখতে।

একটানা ১০০০ সেকেন্ড

ডিআরডিও-র হাইপারসনিক টেকনোলজি ডেমনস্ট্রেটর ভেহিকেল (এইচএসটিডিভি) এর সাফল্যের প্রত্যক্ষ ফলাফল ধ্বনি। যা সফলভাবে স্ক্র্যামজেট (সুপারসনিক দহন র‍্যামজেট) প্রপালশন পরীক্ষা করেছে। পূর্ববর্তী স্থল পরীক্ষায়, স্ক্র্যামজেট কম্বাস্টারটি ১০০০ সেকেন্ডেরও বেশি সময় ধরে একটানা কাজ করেছিল, যা একটি রেকর্ড যা টেকসই হাইপারসনিক উড়ানের জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিতে ভারতের দক্ষতা প্রদর্শন করে।

অ্যারোডায়নামিক্স-থার্মাল ম্যানেজমেন্ট-গাইডেন্স সিস্টেম

ডিআরডিও সম্প্রতি অ্যারোডায়নামিক্স, থার্মাল ম্যানেজমেন্ট-গাইডেন্স সিস্টেম এবং স্ক্র্যামজেট ইঞ্জিনের উপর জোর দিয়ে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা সম্পন্ন করেছে। তারা হাইপারসনিক ফ্লাইট থেকে প্রচণ্ড তাপ পরিচালনা করার জন্য উন্নত সিরামিক আবরণও সফলভাবে পরীক্ষা করেছে। কর্মকর্তারা বলছেন যে এই অগ্রগতি প্রকল্পটিকে ২০২৫ সালের জন্য পরিকল্পনা করা প্রথম পূর্ণ-স্কেল ফ্লাইট পরীক্ষার কাছাকাছি নিয়ে এসেছে।

ব্রহ্মসের চেয়েও শক্তিশালী ধ্বনি ক্ষেপণাস্ত্র

ব্রহ্মসের চেয়েও শক্তিশালী ধ্বনি ক্ষেপণাস্ত্র। আমেরিকা, রাশিয়া এবং চিনের মতো কার্যকরী হাইপারসনিক অস্ত্রধারী দেশগুলির বিশেষ গোষ্ঠীর অংশ করে তুলতে পারে ভারতকে। বিশ্লেষকদের মতে, এটি 'ভারতের কৌশলগত এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তার জন্য একট নতুন দিকনির্দেশনা প্রদান করবে এবং বিশ্ব শক্তি ভারসাম্যে দেশের অবস্থান আরও শক্তিশালী করবে।' বোঝাই যাচ্ছে ভারত রীতিমতে তৈরি যে কোনও কিছুর মোকাবিলা করতে...

 

