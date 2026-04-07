India’s First Bullet Train: মাত্র ২.৫ ঘণ্টায় শিলিগুড়ি, ৩২০ kmph বেগে ছুটবে ভারতের প্রথম বুলেট ট্রেন, রুট-স্টেশনের সঙ্গেই চালুর দিন চূড়ান্ত

India’s First Bullet Train: মাত্র ২.৫ ঘণ্টায় শিলিগুড়ি, ৩২০ kmph বেগে ছুটবে ভারতের প্রথম বুলেট ট্রেন, রুট-স্টেশনের সঙ্গেই চালুর দিন চূড়ান্ত
India’s First Bullet Train: জল্পনার অবসান। ভারতের প্রথম বুলেট ট্রেন তৈরি। ট্র্যাকে ঝড় তুলে দুই শহরের দূরত্ব মাপা হবে চোখের পলকে। জাপানের বুলেট ট্রেন শিনকানসেনের সঙ্গে টক্কর দেবে এই ট্রেন
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের সঙ্গেই বদলেছে ভারতের গণপরিবহণ। নরেন্দ্র মোদীর (PM Modi Govt) সরকারের অধীনে শেষ ১০ বছরে ভারতীয় রেলে (Indian Railways) বারবার মেকওভার হয়েছে। সেক্টরের চেহারাই বদলে যাচ্ছে প্রতিদিন। আগে এক্সপ্রেস গতির ট্রেন বলতে ছিল শুধুই রাজধানী-শতাব্দী-দুরন্ত। বিগত দশকে জুড়েছে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস (Vande Bharat Express)। ভারতের প্রথম দেশীয় প্রযুক্তির নকশায় সেমি-হাই-স্পিড, স্ব-চালিত ট্রেন পরিষেবা আজ দেশে সাড়া ফেলে দিয়েছে। তবে ভারতীয় রেল আর বন্দে ভারতে থেমে নেই। এবার দেশবাসী দেখবে প্রথম বুলেট ট্রেন (India’s First Bullet Train)। রুট-স্টেশনের সঙ্গেই চালুর দিনও চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে।
তিন রুটে ছুটবে হাই স্পিড ট্রেন: দেশের হাই স্পিড রেল পরিষেবা নিয়ে এল বিরাট আপডেট। একটি নয়, নতুন তিনটি বুলেট ট্রেন করিডরের ডিপিআর (ডিটেইলড প্রজেক্ট রিপোর্ট) সম্পূর্ণ করার লক্ষ্য রেলমন্ত্রকের। নির্ধারিত সময়সীমা ২০২৭ সালের মার্চ। এবার কেন্দ্রীয় বাজেটে (২০২৬–২৭) অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনই এই প্রকল্পগুলির ঘোষণা করেছিলেন। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল মুম্বই-অমদাবাদ হাই স্পিড রেল করিডর (এমএএইচএসআর)। যা মুম্বই ও অমদাবাদকে যুক্ত করবে। পাশাপাশি দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি বি২৮ বুলেট ট্রেন চলবে তিনটি নতুন রুটে। রয়েছে হায়দরাবাদ–চেন্নাই, হায়দরাবাদ–বেঙ্গালুরু এবং পাটনা–শিলিগুড়ি। এই রুটগুলির লক্ষ্যই দেশের প্রধান শহরগুলির মধ্যে সংযোগ আরও মজবুত করা এবং বিভিন্ন অঞ্চলে দ্রুত ও আরও কার্যকর ভ্রমণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা। ভারতের রেল পরিকাঠামো আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে সরকারের অগ্রাধিকারই তার পরিচয়।
১২-১৪ ঘণ্টায় বদলে আড়াই ঘণ্টায়: হায়দরাবাদ–চেন্নাই বুলেট ট্রেন চালু হলে যাত্রার সময় উল্লেখযোগ্য ভাবে কমবে। ১২ থেকে ১৪ ঘণ্টার বদলে ২ ঘণ্টা ৫৫ মিনিট লাগবে, ফলে দীর্ঘ দূরত্বের ভ্রমণ হবে আরও দ্রুত ও সুবিধাজনক। অন্যদিকে, হায়দরাবাদ–বেঙ্গালুরু করিডরে সময় লাগতে পারে মাত্র ১ ঘণ্টা ১৩ মিনিট, বর্তমানে যা লাগে ১০ থেকে ১২ ঘণ্টা। ব্যবসায়ী থেকে নিত্যযাত্রী, সকলেরই সুবিধা হবে। পাটনা–শিলিগুড়ি রুটটি বৃহত্তর বারাণসী-শিলিগুড়ি হাই স্পিড রেল করিডরের অংশ। এই করিডরে পাটনা হয়ে বারাণসী থেকে শিলিগুড়ি যেতে সময় লাগতে পারে প্রায় ২ ঘণ্টা ৫৫ মিনিট। এছাড়াও, রেল মন্ত্রক ২০২৭ সালের মার্চের মধ্যে দেশের প্রথম সম্পূর্ণ দেশীয় বুলেট ট্রেন বি২৮ চালু করছে। বেঙ্গালুরুর রেল কোচ কমপ্লেক্সেই তৈরি হচ্ছে সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি বুলেট ট্রেন। যার সর্বোচ্চ গতি ২৮০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা হলেও চলবে সর্বোচ্চ ২৫০ কিমি প্রতি ঘণ্টায়। সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কোচে থাকবে আরামদায়ক রিক্লাইনিং সিট। বিশেষভাবে সক্ষম যাত্রীদের জন্যও থাকবে সুবিধা। জুড়বে আধুনিক ইনফোটেইনমেন্ট সিস্টেম।
