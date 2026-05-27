India's Homemade Stealth Fighter Jet: আত্মনির্ভর ভারতের হুঙ্কার, অন্ধ্রপ্রদেশে জন্মাবে পঞ্চম প্রজন্মের 'অদৃশ্য যুদ্ধবিমান', ১৫০০০ কোটির প্রজেক্টে দেশের ৩ বেসরকারি সংস্থাকে আমন্ত্রণ

India's Stealth Fighter Jet: ডিফেন্সে মাইলস্টোন, এবার ভারতই দেশীয় প্রযুক্তিতে বানাবে পঞ্চম প্রজন্মের 'অদৃশ্য যুদ্ধবিমান'! ১৫০০০ কোটির প্রজেক্টে দেশের ৩ বেসরকারি সংস্থাকে আমন্ত্রণ
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দেশের প্রতিরক্ষা শিল্পে এক ল্যান্ডমার্ক পদক্ষেপ। আত্মনির্ভর ভারতের হুঙ্কারে ২৭ মে ২০২৬ হয়ে গেল 'রেড লেটার ডে'। বৃহস্পতিবার কেন্দ্র 'অ্যাডভান্সড মিডিয়াম কমব্যাট এয়ারক্রাফট'-এর (AMCA) জন্য 'রিকোয়েস্ট ফর প্রপোজাল (RFP) জারি করল। একেবারে দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি হবে প্রথম পঞ্চম প্রজন্মের স্টেলথ যুদ্ধবিমান।
কোনও বৃহৎ যুদ্ধবিমান নির্মাণ প্রকল্পে এই প্রথমবার প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা 'হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক্স লিমিটেড' (HAL)-কে বাইরে রেখেই তিনটি বেসরকারি সংস্থাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। সেই তিনি প্রাইভেট প্লেয়ার্স হল- টাটা অ্যাডভান্সড সিস্টেমস (Tata Advanced Systems), এল অ্যান্ড টি-বিইএল-ডায়নামিক কনসোর্টিয়াম (L&T-BEL-Dynamatic Consortium) ও ভারত ফর্জ বিইএমএল-ডাটা প্যাটার্নস কনসোর্টিয়াম ( Bharat Forge-BEML-Data Patterns consortium)
স্টেলথ জেট বানানোয় বরাদ্দ ১৫০০০ কোটি টাকা। এই প্রকল্পে যে জয়ী বেসরকারি সংস্থা কাজ করবে, তারা অন্ধ্রপ্রদেশের নতুন গ্রিনফিল্ড (সম্পূর্ণ নতুন) কারখানায় এএমসিএ-র পাঁচটি প্রোটোটাইপ বা পরীক্ষামূলক মডেল তৈরি করবে। এই পদক্ষেপ ঐতিহাসিক, কারণ এর মাধ্যমে ভারতে যুদ্ধবিমান নির্মাণের ক্ষেত্র এবার বেসরকারি খাতের জন্য উন্মুক্ত হল এবং এর ফলে প্রকল্পটির দ্রুত বাস্তবায়নের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি, অত্যাধুনিক মহাকাশ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনে ভারতের যে প্রচেষ্টা, তা এই পদক্ষেপে আরও জোরদার হল
এএমসিএ প্রোটোটাইপ তৈরির জন্য ১৫ হাজার কোটি টাকার প্রকল্পে সম্পূর্ণ অর্থ দেবে কেন্দ্র। তবে নির্বাচিত বেসরকারি সংস্থাকে প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা ডিআরডিও-র অধীনস্থ অ্যারোনটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সির (এডিএ) সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করতে হবে। তাদের দায়িত্ব থাকবে পাঁচটি উড়ন্ত প্রোটোটাইপ এবং একটি স্ট্রাকচারাল টেস্ট বিমান তৈরি করা। অন্ধ্রপ্রদেশের পুত্তাপার্থিতে গড়ে ওঠা নতুন ৬৫০ একর জমির অত্যাধুনিক কেন্দ্রে এই কাজ হবে।
২০২৫ সালের মাঝামাঝি সময়ে স্টেলথ ফাইটার জেট প্রকল্পের জন্য আগ্রহপত্র আহ্বান করেছিল এডিএ ও ডিআরডিও। মোট ৭টি সংস্থা বিড জমা দিয়েছিল। প্রযুক্তিগত মূল্যায়নের পর চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে এই তিন বেসরকারি সংস্থাকে শর্টলিস্ট করা হয়। এখন এই সংস্থাগুলিকে বিস্তারিত প্রস্তাব জমা দেওয়ার জন্য আরও দুই থেকে তিন মাস সময় দেওয়া হয়েছে। সবচেয়ে কম দরদাতা বা এলওয়ান সংস্থাকে বেছে নিয়ে ২০২৭ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চের মধ্যেই চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
সব কিছু পরিকল্পনা অনুযায়ী এগোলে ২০২৮ থেকে ২০৩২ সালের মধ্যে প্রথম প্রোটোটাইপের উড়ান হতে পারে। আর ২০৩৫ সালের পর নতুন এই কারখানায় সিরিজ উৎপাদন শুরু করে বিমানটি ভারতীয় বায়ুসেনায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বর্তমানে ভারতীয় বিমান বাহিনীর বহরে রাফাল, সুখোই, তেজস, মিরাজ, এবং মিগ-২৯-এর মতো আধুনিক ও শক্তিশালী ফাইটার জেট আছে বটে। কিন্তু সরাসরি ব্যবহার করার মতো কোনও কার্যকরী স্টেলথ বা অদৃশ্য যুদ্ধবিমান নেই।
