Infosys New Work From Office rule: সপ্তাহে ৭২ ঘণ্টা কাজের পক্ষে থাকা কোম্পানিই বলছে, প্লিজ অ্যাটলিস্ট চারদিন অফিসে এসো-- নারায়ণ মূর্তির ইনফোসিসে হইচই

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম তথ্যপ্রযুক্তি পরিষেবা সংস্থা ইনফোসিস (Infosys) তাদের জ্যেষ্ঠ কর্মীদের (Senior Staff) জন্য কর্মক্ষেত্রে ফেরার বিষয়ে নতুন ও কঠোর নির্দেশনা জারি করেছে। বিশ্বজুড়ে এবং বিশেষ করে ভারতে আইটি খাতে 'ওয়ার্ক ফ্রম হোম' বা বাড়ি থেকে কাজ করার সংস্কৃতি যখন ধীরে ধীরে সংকুচিত হচ্ছে, তখন ইনফোসিসের এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।
নির্দেশনার মূল বিষয়বস্তু
সাম্প্রতিক এক ইমেলের মাধ্যমে ইনফোসিস তাদের উচ্চপদস্থ কর্মীদের স্পষ্টভাবে জানিয়েছে যে, এখন থেকে তাদের সপ্তাহে অন্তত চার দিন সশরীরে অফিসে উপস্থিত থাকতে হবে। সংস্থাটি জানিয়েছে, কর্মক্ষেত্রে সরাসরি উপস্থিত থেকে কাজ করলে দলের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি পায় এবং প্রকল্পের কাজগুলো আরও দ্রুত ও কার্যকরভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। এর আগে ইনফোসিস তার কর্মীদের মাসে ১০ দিন অফিসে আসার পরামর্শ দিয়েছিল, কিন্তু নতুন এই নির্দেশনার মাধ্যমে কড়াকড়ি আরও বাড়ানো হলো।
কেন এই পরিবর্তন?
করোনা অতিমারির পর থেকে অধিকাংশ আইটি সংস্থা হাইব্রিড মডেলে কাজ চালিয়ে আসছিল। তবে গত এক বছরে দেখা গেছে যে, গ্রাহকদের চাহিদা পূরণ এবং নতুন কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ক্ষেত্রে সরাসরি যোগাযোগের কোনো বিকল্প নেই। ইনফোসিস কর্তৃপক্ষের মতে, জ্যেষ্ঠ কর্মীরা যখন অফিসে উপস্থিত থাকেন, তখন তারা কনিষ্ঠ কর্মীদের সরাসরি দিকনির্দেশনা দিতে পারেন, যা ভার্চুয়াল মিটিংয়ের মাধ্যমে সবসময় সম্ভব হয় না।
এছাড়া, ইনফোসিস মনে করে যে কর্পোরেট সংস্কৃতি বজায় রাখতে এবং উদ্ভাবনী চিন্তার আদান-প্রদান করতে অফিস পরিবেশ অপরিহার্য। সংস্থাটির সিইও সলিল পারেখ এর আগে বলেছিলেন যে, ইনফোসিস নমনীয়তা বজায় রাখতে চায়, তবে নির্দিষ্ট কিছু প্রকল্পের ক্ষেত্রে কর্মীদের সরাসরি একসাথে কাজ করা প্রয়োজন।
কর্মীদের ওপর প্রভাব এবং প্রতিক্রিয়া
ইনফোসিসের এই নতুন নিয়মে কর্মীদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। অনেক কর্মী মনে করছেন, সপ্তাহে চার দিন অফিসে যাতায়াত করার ফলে তাদের যাতায়াতের সময় ও খরচ বৃদ্ধি পাবে, যা তাদের ব্যক্তিগত জীবনের ভারসাম্যে প্রভাব ফেলবে। বিশেষ করে যারা বেঙ্গালুরু বা পুনের মতো যানজটপ্রবণ শহরে থাকেন, তাদের জন্য প্রতিদিন অফিসে আসা বেশ কষ্টসাধ্য।
অন্যদিকে, সংস্থার অনেক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা মনে করছেন যে, প্রকল্পের গতি ত্বরান্বিত করতে এবং ক্লায়েন্টের সাথে সরাসরি যোগাযোগ বজায় রাখতে এই পদক্ষেপটি জরুরি ছিল। সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, যারা এই নিয়ম মানবেন না, তাদের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে।
অন্যান্য আইটি সংস্থার সাথে তুলনা
ইনফোসিস একাই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা নয়। ভারতের শীর্ষস্থানীয় আইটি সংস্থা টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস (TCS) ইতিমধ্যেই তাদের কর্মীদের সপ্তাহে পাঁচ দিন অফিসে আসা বাধ্যতামূলক করেছে। শুধু তাই নয়, টিসিএস তাদের ভেরিয়েবল পে (variable pay) বা বেতনের বোনাসও অফিসের উপস্থিতির সাথে যুক্ত করে দিয়েছে। একইভাবে উইপ্রো (Wipro) এবং এইচসিএল টেক (HCLTech) তাদের কর্মীদের সপ্তাহে অন্তত তিন দিন অফিসে আসার নির্দেশ দিয়েছে।
প্রযুক্তির মাধ্যমে নজরদারি
ইনফোসিস তাদের এই নতুন নিয়ম কার্যকর করার জন্য প্রযুক্তির সাহায্য নিচ্ছে। কর্মীদের অফিসে উপস্থিতি ট্র্যাক করার জন্য একটি মোবাইল অ্যাপ-ভিত্তিক সিস্টেম চালু করা হয়েছে। যদি কোনো কর্মী মাসে নির্ধারিত দিনগুলো অফিসে উপস্থিত না থাকেন, তবে তাদের ছুটির ব্যালেন্স থেকে সেই দিনগুলো কেটে নেওয়া হতে পারে বলে বিভিন্ন সংবাদ সূত্রে জানা গেছে।
ভবিষ্যৎ কর্মসংস্কৃতি
ইনফোসিসের এই সিদ্ধান্তটি ইঙ্গিত দেয় যে, বড় আইটি সংস্থাগুলো ধীরে ধীরে অতিমারি-পূর্ববর্তী সময়ের মতো সম্পূর্ণ অফিস-ভিত্তিক মডেলে ফিরতে চাইছে। যদিও তারা একে 'হাইব্রিড মডেল' বলছে, তবে সপ্তাহে চার বা পাঁচ দিন অফিসে আসা কার্যত পূর্ণকালীন অফিস করারই নামান্তর। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, আগামী দিনে নিয়োগের ক্ষেত্রেও 'অফিস থেকে কাজ করার মানসিকতা' একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হয়ে দাঁড়াতে পারে।
ইনফোসিসের জ্যেষ্ঠ কর্মীদের জন্য সপ্তাহে চার দিন অফিসের এই বাধ্যবাধকতা আইটি সেক্টরে একটি নতুন পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। একদিকে যেমন কর্মদক্ষতা ও টিম কোলাবরেশন বৃদ্ধির লক্ষ্য রয়েছে, অন্যদিকে কর্মীদের ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্য ও যাতায়াতের ঝক্কি একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইনফোসিসের এই পদক্ষেপ অন্যান্য ছোট ও মাঝারি আইটি সংস্থাগুলোকে কীভাবে প্রভাবিত করে, সেটাই এখন দেখার বিষয়। শেষ পর্যন্ত উৎপাদনশীলতা এবং কর্মীদের সন্তুষ্টির মধ্যে একটি সঠিক ভারসাম্য আনাই হবে সংস্থাটির মূল চ্যালেঞ্জ।
