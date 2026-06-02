IRCTC vs RailOne: RailOne না IRCTC! টিকিট বুকিংয়ের জন্য 'সুপার অ্যাপ' কোনটি? মাথায় রাখুন কয়েকটি পয়েন্ট

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতীয় রেলের টিকিট বুক করার ক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত আইআরসিটিসি (IRCTC) অ্যাপটিই ছিল সর্বাধিক ব্যবহৃত। তবে এখন রেলওয়ান (RailOne) আগের অ্যাপের একচ্ছত্র আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে। রেলের 'সুপার অ্যাপ' হিসেবেই দেখা হচ্ছে রেলওয়ানকে এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় এই দুই অ্যাপের ব্যাপক তুলনা চলছে। এতদিন পর্যন্ত রেলের বিভিন্ন পরিষেবা পেতে নিত্যযাত্রীদের স্মার্টফোনে একাধিক অ্যাপই ইনস্টল করতে হত। আসন সংরক্ষণের জন্য আইআরসিটিসি (IRCTC)। সাধারণ বা প্ল্যাটফর্ম টিকিটের জন্য ইউটিএস (UTS) এবং অভিযোগ জানানোর জন্য রেল মাদাদ (Rail Madad) অ্যাপ। সেন্টার ফর রেলওয়ে ইনফরমেশন সিস্টেমসের তৈরি রেলওয়ান অ্যাপ কিন্তু 'অল-ইন-ওয়ান'। এই এক অ্যাপই ট্রেনের টিকিট বুকিং থেকে শুরু করে লাইভ ট্র্যাকিং, পিএনআর স্ট্যাটাস দেখা, খাবার অর্ডার করা এবং অভিযোগ দায়ের করা, সবই সম্ভব। ঠিক এই কারণেই মানুষ এই অ্যাপের প্রতি অনেক বেশি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে এবং যদিও দুই অ্যাপের মধ্যে কোনটি সবচেয়ে ভালো, তা যাচাই করতেও আগ্রহী হয়ে উঠছে।
আইআরসিটিসি বনাম রেলওয়ান: এই দুটি অ্যাপের মধ্যে সবচেয়ে বড় পার্থক্য কী?
আইআরসিটিসি অ্যাপ: সংরক্ষিত টিকিট এবং তৎকাল টিকিট বুকিয়ের জন্য এটিই সবচেয়ে বড় এবং সর্বাধিক বিশ্বস্ত প্ল্যাটফর্ম। প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ মানুষ এই অ্যাপটির উপর নির্ভর করেন।
রেলওয়ান অ্যাপ: এই অ্যাপ কেবল সংরক্ষিত টিকিটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এর সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব হল—এর মাধ্যমে আপনি সাধারণ টিকিট, প্ল্যাটফর্ম টিকিট এবং লোকাল ট্রেনের টিকিটও বুক করতে পারেন। এটি মূলত আইআরসিটিসি এবং ইউটিএস অ্যাপের চমৎকার মিশেল।
যাত্রীদের কাছে কেন এখন রেলওয়ান অনেক বেশি জনপ্রিয়?
সিঙ্গল সাইন-ইন ফিচার: এর ফলে আপনাকে বিভিন্ন পরিষেবায় বারবার লগ-ইন করার ঝামেলা পোহাতে হয় না।
প্রোফাইল সংরক্ষণ: যাত্রীরা তাঁদের ব্যক্তিগত তথ্য আগে থেকেই সংরক্ষণ করে রাখতে পারেন, এতে টিকিট বুক করার সময় বারবার তথ্য দেওয়ার বিরক্তিকর কাজটি করতে হয় না ।
হাই স্পিড: অনেক ব্যবহারকারীই মতামত দিয়েছেন যে, সাধারণ টিকিট বুকিংয়ের ক্ষেত্রে রেলওয়ানের ইন্টারফেস অত্যন্ত মসৃণ এবং তা দ্রুতগতিতে কাজ করে।
বহুমুখী পরিষেবা: ট্রেনে নিজের আসন যাচাই করা থেকে শুরু করে ভ্রমণের সময় পছন্দের খাবার অর্ডার করা, এই এক অ্যাপের মাধ্যমেই সব সম্ভব।
টিকিট বুকিংয়ের জন্য কোন অ্যাপ বেশি ভালো?
দুই অ্যাপেরই নিজস্ব বেশ কিছু বিশেষত্ব রয়েছে; তাই আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী আপনাকে বেছে নিতে হবে। দীর্ঘ দূরত্বের ভ্রমণের জন্য নিশ্চিত আসন সংরক্ষণ করা কিংবা ‘তৎকাল’ টিকিট কাটাই যদি আপনারঅগ্রাধিকার হয়, তাহলে আইআরসিটিসি সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বিকল্প। আপনি যদি ঘনঘন ভ্রমণ করেন এবং এমন এক অ্যাপ চান যা সংরক্ষিত টিকিট, সাধারণ টিকিট ও প্ল্যাটফর্ম টিকিটের পাশাপাশি ট্রেনের বর্তমান অবস্থান (লাইভ ট্রেন লোকেশন) ট্র্যাকিংয়ের সুবিধাও দেবে, তবে আপনার জন্য অলরাউন্ডার অ্যাপ রেলওয়ান। এই অ্যাপের কিছু ব্যবহারকারী এর পেমেন্ট গেটওয়ে এবং শুরুর দিকের কিছু কারিগরি ত্রুটি নিয়েও অভিযোগ জানিয়েছেন যদিও। যেহেতু এটি এক নতুন অ্যাপ, তাই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এর সেবার মান উন্নত হবে বলেই আশা করা যায়।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)