Proof of Life on Mars: মঙ্গলে প্রাণের খোঁজ তাহলে মিলল? সাম্প্রতিক গবেষণায় সামনে এল অবিশ্বাস্য খবর! মহাকাশে নতুন 'পৃথিবী'...

Proof of Life on Mars: মঙ্গলে প্রাণের খোঁজ তাহলে মিলল? সাম্প্রতিক গবেষণায় সামনে এল অবিশ্বাস্য খবর! মহাকাশে নতুন 'পৃথিবী'...
অয়ন ঘোষাল: মঙ্গলে প্রাণ আছে (Proof of Life on Mars)? এই নিয়ে বহুদি ধরেই চলছে গবেষণা। নাসা (NASA) বিভিন্ন সময়ে এ বিষয়ে তথ্যপ্রদান করে। তবে গবেষণা চলতে থাকে। আর বেরিয়ে আসে নতুন-নতুন সব খবর। ফলে, নতুন করে আবার মঙ্গলে প্রাণের প্রসঙ্গ উঠছে।
৪৬০ কোটি বছর আগে
৪৬০ কোটি বছর আগে সৌর জগৎ তৈরি হয়। সূর্যও তখন নাবালক। প্রোটো সোলার সিস্টেম তৈরি হয়। এরপর টানা ১০ কোটি বছর অপেক্ষার পরে সৌর জগতের গঠন সম্পূর্ণ হয়। সূর্য তার পূর্ণাঙ্গ চেহারা পায়।
পৃথিবী আর মঙ্গল
পৃথিবী আর মঙ্গলের বয়স একই। এরা সমসাময়িক। পৃথিবীর ব্যাস ১২ হাজার ৮০০ কিলোমিটার। মঙ্গলের ব্যাস এর প্রায় অর্ধেক-- মাত্র ৬৮০০ কিলোমিটার। মিল একটাই। দুই গ্রহের দিন মোটামুটি ২৪ ঘণ্টার। পৃথিবীতে একদিনের পরিমাণ ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেন্ড, মঙ্গলে ২৪ ঘণ্টা ৩৭ মিনিট ২২ সেকেন্ড। মঙ্গলের আকার ছোট বলে মঙ্গল সৃষ্টির পর অনেক তাড়াতাড়ি শীতল হয়ে গিয়েছে। পৃথিবী এখনও ১০০ শতাংশ শীতল হতে পারেনি। এখনও শীতলীকরণ প্রক্রিয়া চলছে। তাই মঙ্গলে তৈরি হওয়া ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হয়েও বিনষ্ট হয়ে যায়। তাও ৩৮০ কোটি বছর আগে। প্রথিবীতে ডায়নামিক মোশনের কারণে এখনও প্রতি মুহূর্তে তৈরি হয়েই চলেছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড। যেহেতু মঙ্গলে ম্যাগনেটিক ফিল্ড নেই, তাই সূর্যের এনার্জি পার্টিকেল মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলে পৌঁছতে পারে না। তাই মঙ্গলের বায়ুমণ্ডল অনেক হালকা। সেখানে কার্বন মনোক্সাইড থাকলেও অপেক্ষাকৃত ভারী অক্সিজেন নেই। সেই কারণে সায়ানো (নীলচে সবুজ) রঙের শ্যাওলা, যা পরবর্তী সময়ে পৃথিবীতে অক্সিজেন তৈরি করতে পেরেছে, মঙ্গলে সেটা ঘটেনি।
নাসা কী বলছে?
নাসা আসলে জীবন্ত কিছু পায়নি। যেটা পেয়েছে, সেটা হল, সায়ানো ব্যাকটেরিয়া বা শ্যাওলার জীবাশ্ম জাতীয় কিছু। প্রাণ থাকলে তবেই এই ধরনের জীবাশ্ম বা ফসিল পাওয়া যায় বলে তারা মনে করছে। তবে এই মুহূর্তে সেখানে প্রাণের কোনো অস্তিত্ব আছে কি না, সে সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু জানা যায়নি।
মহাকাশ বিজ্ঞানীরা কী বলছেন?
মহাকাশ বিজ্ঞানী সন্দীপ চক্রবর্তী ব্যাখ্যা করেছেন বিষয়টি। তিনি জানাচ্ছেন, বাস্তব হল, ১০০ কোটি বছর ধরে এই জাতীয় শ্যাওলা পৃথিবীতে লাগাতার অক্সিজেন তৈরি করে চলেছে। মঙ্গলে পারেনি। তার কারণ, মঙ্গলের সমস্ত সমুদ্রের জল প্রায় ৩৪০ কোটি বছর আগে বাষ্প হয়ে উড়ে বেরিয়ে গিয়েছে। অনুকূল বায়ুমণ্ডল না পাওয়ায় সেগুলি আর মঙ্গলের মাটিতে ফিরে আসেনি।
