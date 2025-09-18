English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Israel’s Iron Beam: আয়রন ডোমের পর আয়রন বিম, ভয়ংকর লেজার অস্ত্র ইসরায়েলের, নিমেষে পুড়ে ছাই শত্রুপক্ষের ড্রোন-মিসাইল

Iron Beam: ইসরায়েল নিয়ে এল ভংয়কর লেজার অস্ত্র। আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় বিরাট মাইলস্টোন বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর দেশের। এবার নিমেষে পুড়ে ছাই হবে শত্রুপক্ষের ড্রোন-মিসাইল

শুভপম সাহা | Updated By: Sep 18, 2025, 05:45 PM IST
Israel’s Iron Beam: আয়রন ডোমের পর আয়রন বিম, ভয়ংকর লেজার অস্ত্র ইসরায়েলের, নিমেষে পুড়ে ছাই শত্রুপক্ষের ড্রোন-মিসাইল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আপাতত শান্ত মধ্যপ্রাচ্য। ইরান-ইসরায়েল (Israel Iran War) আর যুদ্ধে মত্ত নয়। কিন্ত ইরান এবং হুথি বিদ্রোহী-সহ একাধিক পক্ষ থেকে হুমকির সম্মুখীন ইসরায়েল। আর এমন আবহে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর (Benjamin Netanyahu) দেশ ফের একবার গোটা বিশ্বকে চমকে দিল। আয়রন ডোমের (Iron Dome) পর এবার তারা নিয়ে এল আয়রন বিম (Iron Beam)। ভয়ংকর এই লেজার অস্ত্র এবার নিমেষে পুড়িয়ে ছাই করে দেবে শত্রুপক্ষের ড্রোন-মিসাইলকে। 

আকাশে নতুন রক্ষাকবচ

নয়া অস্ত্র আস্ফালনের ভিডিয়ো সিনেমার মতো বানিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছে ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। তারা জানিয়েছে নতুন লেজার-ভিত্তিক এই আয়রন বিম প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এখন কার্যকর এবং আগামী কয়েক মাসের মধ্যে অত্যাধুনিক নতুন আকাশ প্রতিরক্ষা ক্ষমতা প্রদানের জন্য, দেশজুড়ে একটি সম্পূর্ণ সিরিজ ব্যাটারি মোতায়েন করা হবে। আয়রন বিম- ইসরায়েলের আকাশ এবং লেজার প্রতিরক্ষা প্রযুক্তিতে বিরাট মাইলস্টোন।

আয়রন বিমের লক্ষ্য

পূর্ববর্তী আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় মূলত ড্রোন ধ্বংসের লক্ষ্যে তৈরি হয়েছিল। নতুন আয়রন বিম শুধু ড্রোনই নয়, ক্ষেপণাস্ত্র-রকেট-মর্টার ধ্বংস করতে পারে। যা এটিকে আরও শক্তিশালী এবং কার্যকর করে তোলে। ইসরায়েল আরও বলেছে যে, আয়রন বিম ব্যাটারির উৎপাদন এবং মোতায়েনের কাজ বৃহৎ পরিসরে করা হবে, এবং এটি কয়েকটি ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকবে না।

আয়রন বিমের বৈশিষ্ট্য

ইসরায়েলি সিকিউরিটি আধিকারিকরা বলছেন যে আয়রন বিম একই সঙ্গে একাধিক বিমান হুমকির বিরুদ্ধে লড়তে পারে। এটি কেবল এক বা দু'টি লক্ষ্যবস্তু ধ্বংস করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। আয়রন বিম, আয়রন বিম এম এবং লাইট বিমের মতো লেজার সিস্টেমের বিরাট সুবিধা হল যে তারা, উড়ানের পথে খুব তাড়াতাড়ি শত্রুর রকেট এবং ড্রোন ধ্বংস করতে পারে। যেহেতু হুমকি এত তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়ে যায়, তাই প্রায়শই মানুষকে সাইরেন শুনতে বা বোমা আশ্রয়কেন্দ্রে ছুটে যেতে হবে না।

কীভাবে কাজ করে আয়রন বিম

লেজার আলো ইন্টারসেপ্টর মিসাইলের চেয়ে অনেক দ্রুত গতিতে ছুটতে পারে। এই ভয়ংকর গতির কারণেই লেজার উৎক্ষেপণের পরপরই বিমানের হুমকিতে আঘাত হানতে পারে এবং ধ্বংস করতে পারে। লেজারগুলি দ্রুত ফায়ার করতে পারে। তাই আইডিএফের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করার সম্ভাবনা বেশি থাকে। লাইট বিম হল ইসরায়েলের তিনটি লেজার সিস্টেমের মধ্যে সবচেয়ে ছোট এবং স্বল্প-পাল্লার। এটি স্থল বাহিনীর ব্যবহৃত যানবাহনে মাউন্ট করা যেতে পারে এবং প্রায় ১০ কিলোওয়াট শক্তির বিম ফায়ার করতে পারে। সংক্ষেপে বললে লেজারগুলি দ্রুত কাজ করে, বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম থেকে ব্যবহার করা যেতে পারে এবং সেনাবাহিনীকে তাদের উড্ডয়নের শুরুতেই রকেট, ড্রোন বা ক্ষেপণাস্ত্র বন্ধ করার আরও সুযোগ দেয়।

আয়রন বিম ট্রাকে মোতায়েন হবে? 
 
আয়রন বিম এম একটি ২৫০ মিলিমিটারের ৫০ কিলোওয়াট লেজার রশ্মি জ্বালায়। এটি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে এটিকে বড় ট্রাকে করে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায়। এটিকে ছোট যানবাহনে ছোট অ্যাড-অন হিসেবে লাগানো যায় না। একটি পূর্ণ আকারের আয়রন বিম ৪৫০ মিলিমিটারের, ১০০ কিলোওয়াট ক্ষমতার রশ্মি জ্বালায়। এই বৃহত্তর সিস্টেমটি ফায়ারিং করার সময় স্থির থাকার জন্য তৈরি করা হয়েছে, প্ল্যাটফর্মটি চলার সময় এটি নিরাপদে গুলি করতে পারে না। তবে, পরিকল্পনার মাধ্যমে, সম্পূর্ণ সিস্টেমটি সাইট থেকে সাইটে স্থানান্তরিত করা যেতে পারে, অনেকটা আয়রন ডোমের ব্যাটারিগুলি যেভাবে স্থানান্তরিত হয় তার মতো। সংক্ষেপে বললে, ছোট আয়রন বিম এম ট্রাকে-ভ্রাম্যমাণ এবং দ্রুত চলাচলের জন্য ভালো; বড় আয়রন বিমটি আরও শক্তিশালী তবে ব্যবহারের আগে এটি সেট আপ করা প্রয়োজন। 

খরচ কমবে

রাফায়েল অ্যাডভান্সড ডিফেন্স সিস্টেমসই আয়রন বিম তৈরি করেছে। আয়রন ডোমও তাদের। ইসরায়েল সরকার এবং সামরিক বাহিনী (আইডিএফ) নতুন এই ব্যবস্থার উপর অনেক আশাবাদী। আয়রন বিম ব্যবহার করলে আকাশে হুমকি গুলি করে ধ্বংস করা অনেক সস্তার হবে। ইন্টারসেপ্টর ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করতে লক্ষ লক্ষ শেকেল খরচ হয়, যেখানে আয়রন বিমের মতো লেজার ব্যবহার করতে প্রতি ঘন্টায় মাত্র হাজার হাজার শেকেল খরচ হয়। ইসরায়েলের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বিশ্ববন্দিত। সেই তালিকায় এবার নয়া সংযোজন আয়রন বিম। 

আয়রন ডোম 

ইসরায়েলের আয়রন ডোম হল এমন এক ঢাল যা সেই দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষকে রক্ষা করে। রাফায়েল অ্যাডভান্সড ডিফেন্স সিস্টেমস এবং ইসরায়েল অ্যারোস্পেস ইন্ডাস্ট্রিজ যৌথ ভাবে ইসরায়েলের জন্য সেই ডোম তৈরি করেছে। এখনও পর্যন্ত যে কোনও দেশের ব্যবহৃত সবচেয়ে উন্নত আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাগুলির মধ্যে একটি আয়রন ডোম। এটি ৭০ কিলোমিটার (৪৩ মাইল) পর্যন্ত ক্ষেপণাস্ত্র, মর্টার এবং অন্যান্য আকাশ হুমকি কার্যকরভাবে প্রতিহত করে।

সি ডোম 

ইসরায়েলের সি-ডোম হল আয়রন ডোমের নৌ সংস্করণ। গতবছর সি ডোম অভিষেক করেছিল। গাজা থেকে ছোড়া হাজার হাজার রকেট সফল ভাবে প্রতিহত করেছিল। রাফায়েল অ্যাডভান্সড ডিফেন্স সিস্টেমস এবং ইসরায়েল অ্যারোস্পেস ইন্ডাস্ট্রিজ দ্বারা তৈরি। জাহাজগুলিকে স্বল্প-পাল্লার রকেট এবং ক্ষেপণাস্ত্র হামলা থেকে রক্ষা করে।

ডেভিড'স স্লিং

ডেভিড'স স্লিংকে আগে ম্যাজিক ওয়ান্ড নামে পরিচিত ছিল, এটি একটি মাঝারি পাল্লার আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যা ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা নেটওয়ার্কের অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রায় ৪০ থেকে ৩০০ কিলোমিটারে আসা মাঝারি থেকে দীর্ঘ পাল্লার রকেট, ক্ষেপণাস্ত্র এবং ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রকে রুখে দেওয়ার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি আরটিএক্স এবং ইসরায়েলের রাফায়েল অ্যাডভান্সড ডিফেন্স সিস্টেম দ্বারা যৌথভাবে তৈরি করা হয়েছে।

অ্যারো (২ ও ৩)

আমেরিকা এবং ইসরায়েল যৌথভাবে তৈরি করেছে অ্যারো-২ সিস্টেমটি। বায়ুমণ্ডলের উপরের অংশে ১০০ কিলোমিটার পর্যন্ত স্বল্প ও মাঝারি পাল্লার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রগুলিকে আটকে দেওয়ার জন্য তৈরি। ২০১৭ সালে মোতায়েন করা অ্যারো-৩ একটি বহির্মুখী ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যা ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার উপরের স্তরে কাজ করে। ২৪০০ কিলোমিটার পাল্লার এই হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র মহাকাশে ক্ষেপণাস্ত্রকে বাধা দেওয়ার জন্য তৈরি।

বারাক ৮  (দূরপাল্লার ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র)

ভারতের প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা ডিআরডিও এবং ইসরায়েল অ্যারোস্পেস ইন্ডাস্ট্রিজের যৌথভাবে তৈরি বারাক ৮। দূরপাল্লার ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্রটি ৭০ কিলোমিটার দূর পর্যন্ত যুদ্ধবিমান, হেলিকপ্টার এবং সাবসনিক ও সুপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্রকে টার্গেট করতে পারে।

 

