/জিওর অবিশ্বাস্য অফার: ১২৩ টাকায় একবার রিচার্জে ৬ মাস বিনামূল্যে আনলিমিটেড কল ও ডেটা ফ্রি, কী ভাবে পাবেন? কারা পাবেন এই সুবিধা?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতীয় টেলিকম জগতে সফল পথচলার ১০ বছর পূর্ণ করল মুকেশ অম্বানির রিলায়েন্স জিও (Reliance Jio)। আর এই বিশেষ মাইলফলক উদযাপনে গ্রাহকদের জন্য এক অভাবনীয় উৎসবের উপহার নিয়ে হাজির হয়েছে সংস্থা। এবার নতুন জিওভারত ৪জি ফিচার ফোন কিনলেই টানা ৬ মাস রিচার্জের ঝামেলা থেকে মুক্তি পাবেন গ্রাহকরা। মাত্র ১,৪৯৯ টাকায় মিলবে নতুন ৪জি হ্যান্ডসেট এবং সঙ্গে টানা ৬ মাসের আনলিমিটেড কল ও ডেটা পরিষেবা।
কী এই অফার?
উৎসবের মরশুমে ২জি ফিচার ফোন ব্যবহারকারীদের দ্রুত ৪জি পরিষেবার আওতায় নিয়ে আসাই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য। অফারের আওতায় গ্রাহকরা মাত্র ১,৪৯৯ টাকা দিয়ে একটি নতুন জিওভারত ৪জি ফোন কিনতে পারবেন। ফোনটি নেওয়ার পর প্রাথমিক সক্রিয়করণ ও প্রথম রিচার্জ সম্পন্ন করলেই পরবর্তী ৬ মাস আর রিচার্জ করার কোনো প্রয়োজন পড়বে না। এই প্যাকেজে প্রতি মাসে মিলবে ১৪ জিবি করে উচ্চগতির ৪জি ডেটা, দেশের যেকোনও নেটওয়ার্কে আনলিমিটেড ভয়েস কলিং এবং মাসে ৩০০টি বিনামূল্যে এসএমএস পাঠানোর সুবিধা। অফারটি চলবে আসন্ন বিজয়া দশমী অর্থাৎ ২০ অক্টোবর পর্যন্ত।
মাত্র ২৯৯ টাকায় ৪জি আপগ্রেড
সংস্থার দেওয়া আর্থিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী, বর্তমানে সাধারণ ২জি ফিচার ফোন ব্যবহারকারী গ্রাহকদের মাসে গড়ে প্রায় ১৯৯ টাকা রিচার্জের পেছনে খরচ করতে হয়। সেই হিসাবে ৬ মাসে শুধু রিচার্জ বাবদই তাঁদের পকেট থেকে বেরিয়ে যায় প্রায় ১,২০০ টাকা। অথচ জিওর এই অফারে মাত্র ১,৪৯৯ টাকার এককালীন খরচে নতুন ৪জি ফোনের পাশাপাশি টানা ৬ মাসের পরিষেবা নিশ্চিত হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ, কার্যত মাত্র ২৯৯ টাকা অতিরিক্ত খরচ করেই পুরনো ২জি ফোন বদলে সম্পূর্ণ নতুন ৪জি প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করতে পারছেন গ্রাহকরা।
কী কী সুবিধা মিলবে জিওভারত ফোনে?
সাধারণ ফিচার ফোনের তুলনায় জিওভারতের এই ডিভাইসগুলিতে একাধিক আধুনিক ডিজিটাল সুবিধা যুক্ত রয়েছে:
লাইভ বিনোদন: ‘জিওটিভি’র মাধ্যমে সরাসরি ৫০০টিরও বেশি টেলিভিশন চ্যানেল উপভোগ করা যাবে।
সিনেমা ও খেলাধুলো: ‘জিওহটস্টার’-এর মাধ্যমে লাইভ ক্রিকেট ম্যাচ, নতুন সিনেমা ও বিভিন্ন জনপ্রিয় অনুষ্ঠান দেখার সুযোগ।
ডিজিটাল লেনদেন: ‘জিওপে’ (JioPay)-এর মাধ্যমে অত্যন্ত সহজে ও নিরাপদে কিউআর কোড স্ক্যান করে ইউপিআই পেমেন্ট করা যাবে।
অন্যান্য ফিচার: ফোনটিতে থাকছে ২.৪ ইঞ্চির ডিসপ্লে এবং দীর্ঘস্থায়ী ২০০০mAh ব্যাটারি ব্যাকআপ।
সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, জিওভারত সিরিজের নির্দিষ্ট মডেল-- A1, B1, B2 এবং B3-এর ক্ষেত্রেই এই বিশেষ অফার প্রযোজ্য।
কী ভাবে পাবেন এই সুবিধা?
অনলাইন বা অফলাইন যেকোনও অনুমোদিত রিটেল স্টোর থেকে ১,৪৯৯ টাকায় এই ফোন কেনা যাবে। কেনার পর প্রথমবার ১২৩ টাকার রিচার্জ করলেই আগামী ৬ মাসের কমপ্লিট বান্ডেল সক্রিয় হয়ে যাবে। তবে গ্রাহকদের মনে রাখতে হবে, যে নির্দিষ্ট সিমে অফারটি অ্যাক্টিভেট করা হবে, পুরো সুবিধা পেতে সেই সিমটি সংশ্লিষ্ট জিওভারত ফোনেই ব্যবহার করতে হবে।
উল্লেখ্য, সম্প্রতি টেলিকম নিয়ামক সংস্থা 'ট্রাই' (TRAI) সংস্থাগুলোকে ইন্টারনেটের প্রয়োজনীয়তা নেই এমন ব্যবহারকারীদের জন্য কেবল কল ও এসএমএস যুক্ত সাশ্রয়ী প্ল্যান এবং ২৮ দিনের বদলে পুরো ৩০ দিনের ভ্যালিডিটি প্ল্যান চালুর নির্দেশ দিয়েছে। এই আবহে জিওর এই সাশ্রয়ী ৬ মাসের অফার গ্রাহক মহলে বিশেষ সাড়া ফেলেছে।
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