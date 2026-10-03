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জিওর অবিশ্বাস্য অফার: ১২৩ টাকায় একবার রিচার্জে ৬ মাস বিনামূল্যে আনলিমিটেড কল ও ডেটা ফ্রি, কী ভাবে পাবেন? কারা পাবেন এই সুবিধা?

Jio 6 months unlimited call and data recharge plan: উৎসবের মরশুমে ২জি ফিচার ফোন ব্যবহারকারীদের দ্রুত ৪জি পরিষেবার আওতায় নিয়ে আসাই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য। অফারের আওতায় গ্রাহকরা মাত্র ১,৪৯৯ টাকা দিয়ে একটি নতুন জিওভারত ৪জি ফোন কিনতে পারবেন। 

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Oct 03, 2026, 05:12 PM IST|Updated: Oct 03, 2026, 05:12 PM IST
জিওর অবিশ্বাস্য অফার: ১২৩ টাকায় একবার রিচার্জে ৬ মাস বিনামূল্যে আনলিমিটেড কল ও ডেটা ফ্রি, কী ভাবে পাবেন? কারা পাবেন এই সুবিধা?

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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