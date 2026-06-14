/Peko and Kalp: SME অর্থনীতির ডিজিটাল ব্যবসা পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী করতে হাতে হাত Peko ও Kalp-এর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ডিজিটাল ব্যবসার ক্ষেত্রে যুগান্তর! এসএমই (SME) অর্থনীতির ডিজিটাল ব্যবসায়িক পরিকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করতে পেকো (Peko) এবং কল্প (Kalp)-এর অংশীদারিত্ব (Peko and Kalp Partner) একটা নতুন যুগের সূচনা করল। এই কৌশলগত সহযোগিতার মাধ্যমে পেকো-র অল-ইন-ওয়ান বিজনেস সুপার-প্ল্যাটফর্মের (Peko’s all-in-one business super-platform) অধীনে ডিস্ট্রিবিউটেড-লেজার, প্রোগ্রামেবল-ক্যাশ, ডিজিটাল-অ্যাসেট এবং এজেনটিক-কমার্স পরিকাঠামোকে যুক্ত করা হবে-- যার ফলে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি (UAE) এবং বিশ্ববাজারের ব্যাঙ্ক, ফ্রি জোন, সরকার ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছে উন্নত ডিজিটাল স্কিল পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে।
কৌশলগত সহযোগিতা
সংযুক্ত আরব আমিরশাহির অল-ইন-ওয়ান বিজনেস ম্যানেজমেন্ট সুপার-প্ল্যাটফর্ম পেকো (Peko) এবং ফুল-স্ট্যাক ডিজিটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ও টোকেনাইজেশন প্রযুক্তি সংস্থা কল্প ডিজিটাল ইনফাস্ট্রাকচার কর্প (Kalp Digital Infastructure Corp), আজ, রবিবার ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের (SME) অর্থায়ন এবং বাণিজ্যের পরবর্তী প্রজন্মোপযোগী ডিজিটাল পরিকাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে এক কৌশলগত সহযোগিতার কথা ঘোষণা করেছে।
পেকো এবং কল্প
এই দুটি সংস্থা পেকো প্ল্যাটফর্মে কল্প-এর ডিজিটাল পরিকাঠামোকে একীভূত (integrate) করার জন্য একসঙ্গে কাজ করবে। ফলে পেকো সরাসরি এবং তার প্রাতিষ্ঠানিক অংশীদারদের মাধ্যমে যে সমস্ত ব্যবসাগুলিকে পরিষেবা দেয়, সেগুলির কাছে একটি পারমিশনড ডিস্ট্রিবিউটেড লেজার টেকনোলজি (DLT) লেয়ার, প্রোগ্রামেবল ডিজিটাল-ক্যাশ ও ভ্যালু-মুভমেন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার, একটি ডিজিটাল-অ্যাসেট ওয়ালেট এবং কি-ম্যানেজমেন্ট এনভায়রনমেন্ট, এজেনটিক কমার্স সক্ষমতা এবং টোকেনাইজেশন পরিকাঠামো পৌঁছে যাবে।
দুটি পরিপূরক শক্তি এক ছাতার তলায়
এই সহযোগিতা দুটি পরিপূরক শক্তিকে এক ছাতার তলায় নিয়ে এসেছে। পেকো অত্যন্ত দ্রুত ইউএই এবং আশেপাশের অঞ্চলের আধুনিক ব্যবসাগুলির অপারেটিং সিস্টেম হয়ে উঠেছে, যা ইনভয়েসিং, পেমেন্ট ও পেরোল থেকে শুরু করে কোম্পানি গঠন, কর্পোরেট ট্রাভেল এবং ইনস্যুরেন্স পর্যন্ত ৫০টিরও বেশি সমন্বিত পরিষেবা দিচ্ছে। অন্য দিকে, কল্প এমন একটি মৌলিক ডিজিটাল পরিকাঠামো প্রদান করে, যা এ ধরনের প্ল্যাটফর্মগুলির মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। এটি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে, অংশীদাররা তাদের নিজস্ব ব্র্যান্ডের আওতায় থেকেই উন্নত ডিজিটাল-অ্যাসেট এবং প্রোগ্রামেবল-ফাইন্যান্সের সুবিধা দিতে পারে।
বিশ্বস্ত প্ল্যাটফর্ম ও অংশীদারিত্ব
দুই সংস্থা মিলে ইনস্টিটিউশনাল-গ্রেড বা প্রাতিষ্ঠানিক স্তরের ডিজিটাল পরিকাঠামোকে-- যা এতদিন সাধারণত বড় আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির একচেটিয়া অধিকার ছিল-- এসএমই-দের জন্য একটি সহজ, দৈনন্দিন ক্ষমতায় পরিণত করতে চায়, যাতে ব্যবসাগুলি তাদের পরিচিত এবং বিশ্বস্ত প্ল্যাটফর্ম ও অংশীদারদের মাধ্যমেই এই সুবিধা পেতে পারে।
কাশিফ আহমদ খান
"আমরা যখন পেকো তৈরি করেছিলাম, তখন আমাদের লক্ষ্য শুধু ব্যবসার কাজকে সহজ করাই ছিল না-- এর পিছনের পরিকাঠামোটিকে নতুন রূপ দেওয়ার একটা ভাবনাও ছিল। কল্প-এর সঙ্গে এই সহযোগিতা আমাদের ডিস্ট্রিবিউটেড লেজার, প্রোগ্রামেবল মানি, ডিজিটাল-অ্যাসেট ওয়ালেট এবং এজেনটিক কমার্সের মতো পরবর্তী প্রজন্মের প্রযুক্তিকে সাধারণ ব্যবসার কাজে লাগাতে সাহায্য করবে; এটি এক এসএমই অর্থনীতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে একটি বড় পদক্ষেপ, যা আরও দ্রুত, স্বচ্ছ এবং ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত," বলেছেন পেকো-র প্রতিষ্ঠাতা এবং চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার কাশিফ আহমদ খান।
তপন সাঙ্গল
"আগামী দশকটি প্রতিটি ব্যবসার টাকা লেনদেন এবং বিশ্বাস প্রমাণ করার পদ্ধতিকে বদলে দেবে — এবং এসএমই-দের এই পরিবর্তনের পিছনে পড়ে না থেকে এর নেতৃত্ব দেওয়া উচিত। কল্প-এর পরিকাঠামোকে লক্ষ লক্ষ এসএমই-র নাগালের মধ্যে নিয়ে আসার জন্য পেকো-র সঙ্গে এই পার্টনারশিপ অত্যন্ত জরুরি, যা বর্তমান অর্থনীতির চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ," বলেছেন কল্প ডিজিটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার কর্প-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা তপন সাঙ্গল।
মৃত্যুঞ্জয় (জয়) প্রজাপতি
"কল্প-কে এমন একটি মৌলিক স্তর হিসেবে ডিজাইন করা হয়েছে যার উপর বড় বড় প্ল্যাটফর্ম তৈরি হতে পারে-- কোনো প্ল্যাটফর্মের সামনের লোগো হওয়ার জন্য এটি নয়। পেকো-র মতো বিশাল পরিধির একটি প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফলে আমাদের পরিকাঠামো-- পারমিশনড লেজার এবং প্রোগ্রামেবল-ক্যাশ রেল থেকে শুরু করে টোকেনাইজেশন এবং এজেনটিক কমার্স-- একদম সঠিক জায়গায় হোয়াইট-লেবেলযুক্ত ও এমবেডেড আকারে প্রকৃত স্কেলে ব্যবসাগুলির কাছে পৌঁছতে পারবে। এক সঙ্গে, আমরা উন্নত ডিজিটাল-অ্যাসেট ইনফ্রাস্ট্রাকচারকে নিছক এক প্রতিশ্রুতির স্তর থেকে তুলে এনে বাস্তব অর্থনীতির দৈনন্দিন উপযোগিতায় পরিণত করছি," বলেছেন কল্প ডিজিটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার কর্প-এর সিইও মৃত্যুঞ্জয় (জয়) প্রজাপতি।
ইন্টিগ্রেশন
প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে, দুই সংস্থা যৌথভাবে ইন্টিগ্রেশন আর্কিটেকচার, নিরাপত্তা এবং বাণিজ্যিক মডেলটি মূল্যায়ন করবে, যার লক্ষ্য হল পর্যায়ক্রমে পেকো-র ইকোসিস্টেমে এই সুবিধাগুলি চালু করা। এই সহযোগিতা সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, সৌদি আরব, ভারত এবং অন্যান্য বাজারে পেকো-র নেটওয়ার্ক জুড়ে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, এবং এটি সেই সমস্ত প্রাতিষ্ঠানিক অংশীদার ও ইকোসিস্টেম সহায়কদের কাছেও সম্প্রসারিত হবে যারা পেকো প্ল্যাটফর্মটি ব্যবহার ও বিতরণ করে।
পেকো (Peko) সম্পর্কে
২০২২ সালে প্রতিষ্ঠিত, দুবাইয়ে এদের সদর দফতর অবস্থিত। পেকো হল একটি অল-ইন-ওয়ান বিজনেস ম্যানেজমেন্ট সুপার-প্ল্যাটফর্ম। এটি ক্ষুদ্র, মাঝারি এবং বৃহৎ উদ্যোগগুলিকে একটি একক ইন্টারফেসের মাধ্যমে তাদের আর্থিক এবং কর্মক্ষম কাজগুলি পরিচালনা করতে সাহায্য করে, যার মধ্যে রয়েছে ইনভয়েসিং ও পেমেন্ট, পেরোল ও এইচআর, কর্পোরেট কার্ড ও এক্সপেন্স ম্যানেজমেন্ট, বিল পেমেন্ট, কোম্পানি গঠন ও লাইসেন্সিং, কর্পোরেট ট্রাভেল এবং ইনস্যুরেন্স। পেকো সরাসরি এবং হোয়াইট-লেবেলযুক্ত বা কো-ব্র্যান্ডেড ভিত্তিতে ব্যাঙ্ক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, অর্থনৈতিক ও ফ্রি জোন, সরকারি সংস্থা, টেলিকম অপারেটর, পেমেন্ট অ্যাগ্রিগেটর এবং ই-কমার্স প্রদানকারীদের পরিষেবা দেয়, যার কার্যক্রম ইউএই, সৌদি আরব এবং ভারতে বিস্তৃত। ডিসেম্বর ২০২৫-এ, ইন্টারন্যাশনাল হোল্ডিং কোম্পানি (IHC) পেকো-র ধারাবাহিক বৃদ্ধিতে সহায়তা করার জন্য এতে একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশীদারিত্ব (majority stake) অধিগ্রহণ করেছে।
কল্প (Kalp) সম্পর্কে
কল্প ডিজিটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার কর্প ফুল-স্ট্যাক ডিজিটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার এবং টেকনোলজি ইন্টিগ্রেশন সলিউশন ডিজাইন, তৈরি ও পরিচালনা করে। এর মধ্যে রয়েছে একটি পারমিশনড ডিস্ট্রিবিউটেড লেজার টেকনোলজি (DLT) লেয়ার, প্রোগ্রামেবল ডিজিটাল-ক্যাশ ও ভ্যালু-মুভমেন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার, ডিজিটাল-অ্যাসেট ওয়ালেট এবং কি-ম্যানেজমেন্ট এনভায়রনমেন্ট, ডিজিটাল অ্যাসেটে এআই-এজেন্ট-দ্বারা পরিচালিত লেনদেনের জন্য এজেনটিক কমার্স সক্ষমতা, টোকেনাইজেশন এবং অ্যাসেট-লাইফসাইকেল ইনফ্রাস্ট্রাকচার, এবং সংশ্লিষ্ট API, SDK ও ইন্টিগ্রেশন পরিষেবা যা থার্ড-পার্টি প্ল্যাটফর্মগুলিতে যুক্ত করা যায়। কল্প-এর ইনফ্রাস্ট্রাকচারটি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে এটি ব্যবসা, ফিন্যান্স এবং কমার্স প্ল্যাটফর্মের অধীনে হোয়াইট-লেবেলযুক্ত এবং এমবেডেড হতে পারে, যা ব্যাঙ্ক, ফ্রি জোন, সরকার, টেলিকম অপারেটর, পেমেন্ট অ্যাগ্রিগেটর, ই-কমার্স প্রদানকারী এবং অন্যান্যদের তাদের নিজস্ব ব্র্যান্ডের অধীনে উন্নত ডিজিটাল সক্ষমতা প্রদান করতে সাহায্য করে।
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