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Peko and Kalp: SME অর্থনীতির ডিজিটাল ব্যবসা পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী করতে হাতে হাত Peko ও Kalp-এর

Peko and Kalp Partner to Power Next Generation of Digital Business: এই কৌশলগত সহযোগিতার মাধ্যমে পেকো-র অল-ইন-ওয়ান বিজনেস সুপার-প্ল্যাটফর্মের অধীনে ডিস্ট্রিবিউটেড-লেজার, প্রোগ্রামেবল-ক্যাশ, ডিজিটাল-অ্যাসেট এবং এজেনটিক-কমার্স পরিকাঠামোকে যুক্ত করা হবে-- যার ফলে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি (UAE) এবং বিশ্ববাজারের ব্যাঙ্ক, ফ্রি জোন, সরকার ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছে উন্নত ডিজিটাল স্কিল পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে।

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 14, 2026, 07:05 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 01:23 PM IST
Peko and Kalp: SME অর্থনীতির ডিজিটাল ব্যবসা পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী করতে হাতে হাত Peko ও Kalp-এর

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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