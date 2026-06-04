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Kolkata Water Metro: কলকাতায় চলবে ওয়াটার মেট্রো, কী এই বিশেষ দ্রুতগামী AC হাইব্রিড জলযান? ভারতের আর কোথায় চলে?

Kolkata Water Metro: কলকাতার গণপরিবহণে নয়া জোয়ার। এবার শুরু হচ্ছে ওয়াটার মেট্রো। জানুন সরকারের নতুন ঘোষণায় কোন বিশেষ যান

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 04, 2026, 07:49 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 07:51 PM IST
Kolkata Water Metro: কলকাতায় চলবে ওয়াটার মেট্রো, কী এই বিশেষ দ্রুতগামী AC হাইব্রিড জলযান? ভারতের আর কোথায় চলে?
Image Credit: ওয়াটার মেট্রো এবার কলকাতায়

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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