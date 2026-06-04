/Kolkata Water Metro: কলকাতায় চলবে ওয়াটার মেট্রো, কী এই বিশেষ দ্রুতগামী AC হাইব্রিড জলযান? ভারতের আর কোথায় চলে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্যে পালাবদলের পরেই আসছে প্রত্যাশিত উন্নয়নের জোয়ার। আর এবার কলকাতায় ওয়াটার মেট্রো (Kolkata Water Metro) চালানোর বিরাট ঘোষণা করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী (CM Suvendu Adhikari)। জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের (Shantanu Thakur) অনুমোদনেই চালু হচ্ছে এই বিশেষ জলযান। ভারত সরকার দেশের ১৭টি নদীপথে বা সমুদ্র লাগোয়া শহরে ওয়াটার মেট্রো চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আর ১৮তম শহর হিসাবে যুক্ত হচ্ছে 'সিটি অফ জয়'
ওয়াটার মেট্রো কী?
ওয়াটার মেট্রো নদী বা জলপথে চলা অত্যন্ত আধুনিক, পরিবেশ-বান্ধব, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ব্যাটারি-চালিত এক হাইব্রিড বোট। এই ফেরি ব্যবস্থায় শহরের মেট্রো রেলের মতোই নির্দিষ্ট রুট, সময়সূচি এবং আধুনিক টার্মিনাল থাকে। মূলত জলবেষ্টিত বা নদী তীরবর্তী শহরগুলির গণপরিবহণ ব্যবস্থার যানজট কমাতে এবং দ্রুত যাতায়াতের জন্যই তৈরি।
ওয়াটার মেট্রো কেন আলাদা?
দ্রুতগামী গণপরিবহণ ব্যবস্থায় ওয়াটার মেট্রোর নাম আসে। শহুরে জলপথ দিয়ে যাত্রী পরিবহণের লক্ষ্যে উন্নত ও পরিবেশবান্ধব এক বৈদ্যুতিক নৌকা। কার্যপদ্ধতির দিক থেকে হুবহু একটি মেট্রোপলিটন রেল ব্যবস্থার মতোই। তবে যা সম্পূর্ণ ভাবে জলরাশির উপর দিয়ে চলাচল করে এবং যানজটপূর্ণ সড়কপথের এক অত্যন্ত কার্যকর বিকল্প।
ওয়াটার মেট্রোর মূল বৈশিষ্ট্য
ফেরিঘাটের বদলে মেট্রো স্টেশনের মতো আধুনিক জেটি বা টার্মিনাল থাকে। টিকিট কাটার জন্য স্বয়ংক্রিয় বা ডিজিটাল ব্যবস্থাও থাকে।
এই হাইব্রিড বোটগুলি মূলত সম্পূর্ণ বিদ্যুৎচালিত বা হাইব্রিড প্রযুক্তির। ফলে জল/বায়ু/শব্দদূষণ হয় না বললেই চলে।
ওয়াটার মেট্রোর বোটগুলি সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হয়। চলাচলের সময় থাকে ঝাঁকুনিহীন। যাত্রীদের আরামদায়ক ভ্রমণের অভিজ্ঞতা দেয়।
ব্যাটারি/বৈদ্যুতিক মোডে ওয়াটার মেট্রো ঘণ্টায় ১৫ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টার গতিবেগে ছোটে
হাইব্রিড/ডিজেল মোডে ওয়াটার মেট্রো ১৯ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টার গতিবেগে ছোটে
ভারতে ওয়াটার মেট্রোর পথপ্রদর্শক
২০২৩ সালের এপ্রিল মাসের ঘটনা। ভারতে প্রথম কেরলমের কোচি শহরে ওয়াটার মেট্রো পরিষেবা চালু হয়েছে। এখানকার টার্মিনাল, টিকিট কাটার ব্যবস্থা (স্মার্ট কার্ড/টোকেন) এবং কোচের অভ্যন্তরীণ পরিকাঠামো সাধারণ মেট্রো রেলের মতোই আধুনিক। এখানকার বোট বা ফেরিগুলি সম্পূর্ণ বিদ্যুৎচালিত (ইলেকট্রিক) এবং পরিবেশ-বান্ধব। কোচি ওয়াটার মেট্রো এশিয়ার বৃহত্তম সমন্বিত জল পরিবহণ ব্যবস্থা হিসেবে পরিচিত। এবার কোচির পর কলকাতা! শহরের ট্রাফিককে বাইপাস করে ওয়াটার মেট্রো এগিয়ে যাওয়ার প্রহর গোণা শুরু।
থাইল্যান্ড, তুরস্ক, নাইজেরিয়াতেও চলে ওয়াটার মেট্রো। থাইল্যান্ড, ইটালি, নেদারল্যান্ডসেও জলপথে গণপরিবহণ ব্যবস্থা দুর্দান্ত
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