Zee News Bengali
  • AI tools for Hiring: LinkedIn Hiring Assistant- রিক্রুটারদের অজানা প্রতিভা খুঁজে পেতে সাহায্য করছে

AI tools for recruiters: হাতে করা কাজ কমে যাওয়ায় রিক্রুটারদের হাতে সময় ফিরে আসছে—যা তারা এমন কাজে ব্যয় করতে পারছেন, যেগুলো AI করতে পারে না। এই সময় ব্যবহার করা যাচ্ছে নিয়োগ ব্যবস্থাপকদের পরামর্শ দেওয়া, প্রার্থীদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং কর্মীবাহিনী ও সক্ষমতা পরিকল্পনায় অবদান রাখার মতো উচ্চ-মূল্যের কাজে।

নবনীতা সরকার | Updated By: Jan 23, 2026, 05:40 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রুটিন কাজের দায়িত্ব AI নেওয়ায় রিক্রুটাররা তাঁদের সময় সেই জায়গায় দিতে পারছেন, যেখানে তা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন—প্রার্থী অভিজ্ঞতায়। সঞ্জীব জৈন বলেন, “LinkedIn Hiring Assistant–এর মতো টুল প্রাথমিক ধাপের নিয়োগ কাজ সহজ করে এবং অপ্রয়োজনীয় বারবার যোগাযোগ কমিয়ে রিক্রুটারদের দ্রুত এগোতে সাহায্য করে।”

হাতে করা কাজ কমে যাওয়ায় রিক্রুটারদের হাতে সময় ফিরে আসছে—যা তারা এমন কাজে ব্যয় করতে পারছেন, যেগুলো AI করতে পারে না। এই সময় ব্যবহার করা যাচ্ছে নিয়োগ ব্যবস্থাপকদের পরামর্শ দেওয়া, প্রার্থীদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং কর্মীবাহিনী ও সক্ষমতা পরিকল্পনায় অবদান রাখার মতো উচ্চ-মূল্যের কাজে। এই ক্ষেত্রগুলোতেই মানবিক বিচারবোধ অপরিহার্য।
এই দৃষ্টিভঙ্গিকে আরও জোরালো করেন রুচি আনন্দ। তাঁর মতে, LinkedIn Hiring Assistant–এর মতো AI টুল রিক্রুটারদের “শুধু বেশি প্রোফাইল প্রসেস করার বদলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে আরও উদ্দেশ্যনির্ভর হতে” সাহায্য করে।

LinkedIn Hiring Assistant কেবল স্বয়ংক্রিয়করণের জন্য স্বয়ংক্রিয়করণ নয়। এটি রিক্রুটারদের বিচারবোধকে শক্তিশালী করে, উন্নত নিয়োগ ফলাফল নিশ্চিত করে এবং নিয়োগ প্রক্রিয়াকে আরও প্রভাবশালী করে তোলে—যেখানে স্মার্টভাবে, দ্রুত এবং বৃহৎ পরিসরে নিয়োগ সম্ভব হয়।

‘Beyond AI, CVs & JDs with LinkedIn’–এর দ্বিতীয় পর্বটি দেখুন: LINK

 

https://youtube.com/shorts/w0wCqI2d0Hw?si=aP7jc1O7Z8zsFYhx

 

 

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

