Longest Solar Eclipse 2027: বিশ্বজুড়ে আচমকাই নামবে অন্ধকার! ১০০ বছরে ঘটেনি এমন বিরল মহাজাগতিক ঘটনা, প্রাণীরাও অস্বাভাবিক আচরণ করবে...

Longest Solar Eclipse: বিশ্বজুড়ে আচমকাই নামবে অন্ধকার! ১০০ বছরে ঘটেনি এমন বিরল মহাজাগতিক ঘটনা, প্রাণীরাও যার প্রভাবে অস্বাভাবিক আচরণ করবে! , ক্যালন্ডার মার্ক করুন এখনই। ২১ শতকেই সবচেয়ে বড়...  

শুভপম সাহা | Updated By: Jan 18, 2026, 06:00 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জ্যোতির্বিজ্ঞানের দলিল বলছে, এক ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী হতে চলেছে বিশ্ব। এমন বিশাল মহাজাগতিক ঘটনা বহু প্রজন্মে একবারই ঘটে। যা পৃথিবীর জন্য একটি বিরল ঘটনা। শতাব্দীর দীর্ঘতম পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের অপেক্ষায় দিন গোনা শুরু। সূর্য যখন চাঁদের আড়ালে চলে যাবে, তখন সূর্যগ্রহণের ফলে দিনের আলো ম্লান হয়ে যাবে এবং পৃথিবীর বিশাল অঞ্চল হঠাৎ করেই অন্ধকারে। কারণ চাঁদ সূর্যকে সম্পূর্ণ রূপে ঢেকে ফেলবে। সারা বিশ্বের জ্যোতির্বিদ্যাপ্রেমীরা সেই বিরল ও ঐতিহাসিক ঘটনার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। একবিংশ শতাব্দীর বৃহত্তম সূর্যগ্রহণ এবার। ক্যালন্ডার মার্ক করুন এখনই

২০২৭ সালের সূর্যগ্রহণ কেন এত বিশেষ?

নাসা এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের গবেষণা অনুসারে ২ অগাস্ট ২০২৭-এর সূর্যগ্রহণ দর্শনীয় হবে। এই পূর্ণ সূর্যগ্রহণ এর ৬ মিনিট ২৩ সেকেন্ড পর্যন্ত সর্বাধিক স্থায়ী হবে। এত দীর্ঘস্থায়ী গ্রহণ অত্যন্ত বিরল। যা এই ঘটনাকে আধুনিক সময়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জ্যোতির্বিজ্ঞানের ঘটনায় পরিণত করেছে। পূর্ণগ্রাস দশার দীর্ঘতম পর্যায়টি মিশরের লুক্সরের কাছাকাছি এলাকা থেকে দেখা যাবে, যেখানে পর্যবেক্ষকরা আকাশের এক অস্বাভাবিক দীর্ঘ ও নাটকীয় অন্ধকার প্রত্যক্ষ করবেন।

পূর্ণ সূর্যগ্রহণ কী?

পূর্ণ সূর্যগ্রহণ তখনই ঘটে যখন পৃথিবী ও সূর্যের ঠিক মাঝখানে চাঁদ চলে আসে। অল্প সময়ের জন্য সূর্যের চাকতিকে সম্পূর্ণ রূপে ঢেকে ফেলে। পূর্ণগ্রহণের সময় দিনের আলো ক্ষণিকের জন্য গোধূলির মতো হয়ে যায়।

পূর্ণগ্রহণের সময় কী ঘটে?

আকাশ ভোরের বা সন্ধ্যার মতো অন্ধকার হয়ে যায়। তারা ও গ্রহ দৃশ্যমান হয়। তাপমাত্রা সামান্য কমে যেতে পারে। প্রাণীরা অস্বাভাবিক আচরণ করতে পারে। চাঁদের চারপাশে এক উজ্জ্বল বলয়ের মতো সূর্যের করোনা দৃশ্যমান হয়।

পূর্ণগ্রাস পথের বিবরণ: যেখানে সূর্যগ্রহণ সম্পূর্ণরূপে দৃশ্যমান হবে

পূর্ণগ্রাসের পথ বলতে যেখানে সূর্যকে চাঁদ পুরোপুরি ঢেকে ফেলবে। তা বেশ কয়েকটি অঞ্চলে বিস্তৃত হবে, যার মধ্যে রয়েছে-দক্ষিণ ইউরোপ, উত্তর আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্য। পূর্ণগ্রাস পথের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির মধ্যে রয়েছে স্পেন, জিব্রাল্টার, মরক্কো, আলজেরিয়া, টিউনিশিয়া, লিবিয়া, মিশর, সৌদি আরব, ইয়েমেন এবং সোমালিয়া। গ্রহণটি আটলান্টিক মহাসাগর এবং ভারত মহাসাগরের কিছু অংশের উপর দিয়েও অতিক্রম করবে।

পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের আওতায় থাকবে যে শহরগুলি
 
ক্যাডিজ (স্পেন), জিব্রাল্টার, তাঞ্জিয়ার্স (মরক্কো), বেনগাজি (লিবিয়া), লাক্সর (মিশর), জেদ্দাতে (সৌদি আরব) এই বিরল সৌর ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করা যাবে। যার জন্য এই স্থানগুলিতে বিপুল সংখ্যক আকাশ পর্যবেক্ষক, বিজ্ঞানী এবং পর্যটকদের পাশাপাশি প্রবল কৌতূহলীদরেও বিরাট সমাগম হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

গ্রহণটি কি ভারতে দেখা যাবে?

এটি ভারতে পূর্ণ সূর্যগ্রহণ হিসেবে দেখা যাবে না। ভারতে পর্যবেক্ষকরা কেবল একটি আংশিক সূর্যগ্রহণ দেখতে পাবেন, যেখানে সূর্যের একটি অংশ চাঁদ দ্বারা আবৃত থাকবে। আংশিক সূর্যগ্রহণ হবে। আগের উল্লিখিত দেশগুলির মতো পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ হবে না।

নিরাপত্তা এবং বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব

সূর্যগ্রহণ এক প্রাকৃতিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের ঘটনা এবং এটি পৃথিবীর জন্য কোনও ভয়ের নয়। তবে সূর্য দেখার সময় চোখকে রক্ষা করার জন্য বিশেষজ্ঞরা প্রত্যয়িত সৌর-দর্শন চশমা বা সঠিক সরঞ্জাম ব্যবহারের জন্য জোরাল ভাবে পরামর্শ দেন। বিজ্ঞানীদের জন্য এই সূর্যগ্রহণটি সূর্যের করোনা অধ্যয়ন করার এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানে জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করার এক মূল্যবান সুযোগ এনে দেয়। এর দীর্ঘস্থায়ী সময়কাল এবং বিস্তৃত দৃশ্যমানতার কারণে ২০২৭ সালের পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ হতে চলেছে এক প্রজন্মের মধ্যে একবার দেখা যাওয়ার মতো একটি অসাধারণ দৃশ্য, যা আমাদের মহাজাগতিক পরিবেশের বিস্ময় এবং নির্ভুলতার কথা মনে করিয়ে দেবে।

