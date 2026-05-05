Mahindra Thar Roxx-based ATV: মাথায় ছাদ নেই, জানলা-দরজাও ভ্যানিশ, শত্রুর ঘুম ওড়াতে সেনাকে মাহিন্দ্রার গাড়ি, নেটপাড়ায় তুমুল চর্চা শুরু

Mahindra Thar Roxx-based ATV: মাথায় ছাদ নেই, জানলা-দরজাও ভ্যানিশ, শত্রুর ঘুম ওড়াতে সেনাকে মাহিন্দ্রার গাড়ি, নেটপাড়ায় তুমুল চর্চা শুরু
Mahindra Thar Roxx-based ATV: দেশের সশস্ত্র বাহিনীকে চমকে দেওয়া গাড়ি দিল মাহিন্দ্রা। সংস্থার চেয়ারম্যান সেই ছবি শেয়ার করতেই ঝড় উঠে গেল নেটপাড়ায়। এমন ছাদ-দরজা-জানলাহীন গাড়ি সচারচর দেখেনি দেশ।
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দেখতে গেলে ভারতীয় সেনার (Indian Army) বহরে মাহিন্দ্রার (Mahindra) গাড়িরই রমরমা। খুব চেনা স্করপিও (Mahindra Scorpio Classic), বোলেরো (Mahindra Bolero) যেমন রয়েছে তেমনই রয়েছে মাহিন্দ্রা আর্মাডো (Mahindra Armado) ও মাহিন্দ্রা মার্কসম্যান (Mahindra Marksman) মাহিন্দ্রা রক্ষক (Mahindra Rakshak)। মূলত সেনাদের যাতায়াত, টহলদারি এবং বিশেষ অভিযানের জন্য মাহিন্দ্রার উপর অটুট ভরসা সেনার। আর এবার সশস্ত্র বাহিনীকে মাহিন্দ্রা উপহার দিল চমকে দেওয়া গাড়ি। যে গাড়ির মাথায় ছাদ নেই। এমনকী জানলা-দরজাও ভ্যানিশ। শত্রুর ঘুম ওড়াতে পাহাড়ের বুকে দাঁড়িয়ে থার-রক্স ভিত্তিক টেকটিক্যাল ভেহিকেল (কৌশলগত যান) মাহিন্দ্রা এটিভি (Mahindra Thar Roxx-based ATV)। মাহিন্দ্রা ডিফেন্স রক্ষা ত্রিবেণী সঙ্গমে মাহিন্দ্রা থার রক্সের এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে কৌশলগত সংস্করণ তুলে ধরেছে। আর এই ছবি শেয়ার করেছেন মাহিন্দ্রা গ্রুপের চেয়ারম্যান আনন্দ মাহিন্দ্রা (Anand Mahindra)।
নতুন সৃষ্টি নিয়ে যা লিখলেন আনন্দ
বেঙ্গালুরু-ভিত্তিক সংস্থা প্রাড ফোর বাই ফোরের সহযোগিতায় তৈরি হয়েছে মাহিন্দ্রা এটিভিটি। দেখতে গেলে থার রক্সের প্রকৃত সম্ভাবনাকে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে এই গাড়ি। আনন্দ এক্সে ছবি শেয়ার করে লিখেছেন, 'আপনাদের সামনে তুলে ধরছি মাহিন্দ্রা এটিভি (অল-টেরেইন ভেহিকেল)। কোনও বাড়তি কিছু নেই। কোনও অলঙ্করণ নেই। শুধু সুনির্দিষ্ট সক্ষমতা। প্রতিটি বার, প্রতিটি মাউন্ট, প্রতিটি ইঞ্চি ক্লিয়ারেন্সের এক নির্দিষ্ট কাজ রয়েছে। এয়ারড্রপের জন্য প্রস্তুতি থেকে শুরু করে মিশন-গ্রেড সুরক্ষা পর্যন্ত, একটি গান মাউন্ট, সম্পূর্ণ আন্ডারবডি সুরক্ষা, ট্যান্ডেম টায়ার কেরিয়ার কনফিগারেশন, জেরিক্যান হোল্ডার, একটি উইন্ডশিল্ড প্রোটেক্টর এবং একটি ফ্রন্ট উইঞ্চ রয়েছে। যা বিভিন্ন ভূখণ্ডে গাড়িটির টিকে থাকার ক্ষমতা, বহুমুখিতা এবং অপারেশনাল কার্যকারিতা নিশ্চিত করে। আমাদের নিরাপত্তা বাহিনীর জন্য বিশেষ ভাবে নির্মিত। তাদের সেবা দিতে পেরে আমরা গর্বিত। তবে আমার কাছে এটি এক বিশেষায়িত মেশিনের চেয়েও অনেক বেশি কিছু। আমাদের গাড়ির ডিএনএ দেখতে এমনই। এর মূল উপাদানগুলি সংক্ষিপ্ত। এটি প্রতিটি মাহিন্দ্রা গাড়ির হৃদয়ে রয়েছে, তার একটি জানালা; স্থিতিস্থাপকতা, অভিযোজনযোগ্যতা এবং যে কোনও জায়গায় যাওয়ার ইচ্ছা।'
মাহিন্দ্রা এটিভির মূল বিশেষত্ব
মাহিন্দ্রা থার রক্সের ডিজেল সংস্করণের উপর ভিত্তি করে নির্মিত এই এটিভি-তে রয়েছে চেনা ২.২ লিটারের ইঞ্জিন, যা সর্বোচ্চ ১৭২ এইচপি শক্তি এবং ৪০০ এনএম টর্ক উৎপন্ন করার জন্য টিউনড। বাহ্যিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে, এতে ধাতব ছাদ এবং কেবিনের পরিবর্তে একটি রোল কেজ ব্যবহার করা হয়েছে এবং এর দুই প্রান্তে হেভি-ডিউটি টো শ্যাকল-সহ ধাতব বাম্পার রয়েছে। পিছনের বাম্পারে আরও রয়েছে একটি ট্যান্ডেম টায়ার কেরিয়ার এবং একটি জেরি-ক্যান হোল্ডার রয়েছে। প্রাড ফোর বাই ফোরের আরও দাবি যে, এটি এয়ারড্রপের (বিমান থেকে প্যারাশুট ব্যবহার করে যুদ্ধের ময়দানে বা দুর্গম এলাকায় সাঁজোয়া যান পাঠানো যাবে) জন্য প্রস্তুত, যা নিঃসন্দেহে বিরাট দাবি। মাহিন্দ্রা এটিভিটি-তে একটি গান মাউন্ট, সম্পূর্ণ আন্ডারবডি আর্মার এবং দুই প্রান্তে ব্ল্যাকআউট লাইটও রয়েছে। এছাড়া, এতে এখন আরটি-গ্রেড টায়ারযুক্ত স্টিলের চাকা ব্যবহার করা হয়েছে। এগুলি গাড়ির বলিষ্ঠতাকে আরও বাড়িয়ে তোলে এবং এর সক্ষমতাও বাড়ায়।
