VIRAL VIDEO: পাহাড়ি রাস্তায় ১৭৩০ কেজির দানবীয় Innova Crysta টানছে ৬৫০ কেজির খুদে Maruti 800! 'লর্ড'কে দেখে থ নেটপাড়া

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: Maruti 800 বা Alto 800 কে 'লর্ড' সম্বোধন করে নেটপাড়া। কারণ পাহাড়ি রাস্তায় কামাল করে মারুতির এই দুই মডেলের খুদে গাড়িই। সম্প্রতি এক ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে নেটপাড়ায়। যেখানে দেখা যাচ্ছে প্রায় ১৭৩০ কেজির টয়োটা ইনোভা ক্রিস্টা অনায়াসে টেনে নিয়ে যাচ্ছে মাত্র ৬৫০ কেজির মারুতি ৮০০! যে ভিডিয়ো দেখে নেটপাড়া থ হয়ে গিয়েছে! ঘটনার সঠিক স্থান বা কোন পরিস্থিতিতে এই ঘটনা ঘটেছে, তা কোনও সূত্র নিশ্চিত করতে পারেনি। এই ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেও দেখেনি জি ২৪ ঘণ্টা। ভাইরাল ভিডিয়োর ভিত্তিতেই এই প্রতিবেদন। ভিডিয়ো দেওয়া রইল এখানেই। আপনিও দেখে নিন...
মারুতি ৮০০ বনাম ইনোভা ক্রিস্টা
মারুতি ৮০০, ভারতের আবেগের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এই গাড়ি। মারুতি সুজুকির আইকনিক সিটি হ্যাচব্যাক ভারতের অটোমোবাইল মার্কেটে বিপ্লব এনেছিল এই খুদে গাড়ি। ১৯৮৩ সালের ১৪ ডিসেম্বর ভারতীয় বাজারে আসার পর থেকেই ঝড় তুলে দিয়েছিল। সাশ্রয়ী মূল্যে ছোট আকারের গাড়ির ছিল অবিশ্বাস্য জ্বালানি দক্ষতা। এই সব কারণেই ভারতের 'পিপল'স কার বা জনগণের গাড়ি হয়ে উঠেছিল। মারুতি সুজুকি ঐতিহাসিক ৩০ বছরের যাত্রার পর ২০১৪ সালে আনুষ্ঠানিক ভাবে এই গাড়ির উত্পাদন বন্ধ করে দেয় এবং অল্টোর মতো নতুন মডেলের রাস্তা তৈরি করে দেয়। যদিও রাস্তায় এখনও রমরমিয়েই চলে Maruti 800। অন্যদিকে বিগত ১০ বছরে টয়োটা ইনোভা ক্রিস্টা প্রিমিয়াম মাল্টি-পারপাস ভেহিকেল (এমপিভি)। গাড়ির দুর্দান্ত মজবুত গঠন তো বটেই পাশাপাশি। হাইওয়েতে চলাচলের জন্য একেবারে চমৎকার এবং আরামদায়ক অভিজ্ঞতা দেওয়ার জন্য পরিচিত। এবং অসাধারণ রিসেলের মূল্যের জন্যও অত্যন্ত সমাদৃত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কনভয়তেও এই গাড়ি জায়গা করে নেয়। নেতা-মন্ত্রী ও সমাজেক হুজহু-রা এই গাড়ি কেনেন। ভারতীয় সেনাকেও সার্ভিস দেয় এই গাড়ি। ঘটনাচক্রে মারুতি ৮০০-র সঙ্গে ইনোভা ক্রিস্টার কোনও তুলনাই চলে না। একটি খুদে গাড়ি তো অপরটি দানবীয় গাড়ি। মারুতির ৭৯৬ সিসির ৩-সিলিন্ডার ইঞ্জিন। সেখানে ক্রিস্টার ২.৪-লিটার ৪-সিলিন্ডার টার্বোচার্জড ডিজেল ইঞ্জিন। ইনোভা ক্রিস্টার 'কার্ব ওয়েট' বা খালি গাড়ির ওজন প্রায় ১৭৩০ কেজি থেকে ১৮৮০ কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে। যা নির্দিষ্ট ভ্যারিয়েন্ট ও আসনের (৭ বা ৮ সিটার) উপর নির্ভর করে কিছুটা কম-বেশি হয়। এর 'গ্রস ভেহিকেল ওয়েট প্রায়' ২৪৮০ কেজি। সেখানে মারুতি ৮০০-'কার্ব ওয়েট' প্রায় ৬২০ থেকে ৬৫০ কেজি। 'গ্রস ভেহিকেল ওয়েট প্রায় ১০০০ কেজি। ফলে যেভাবে মারুতি ৮০০ যেভাবে অনায়াসে ইনোভ ক্রিস্টাকে টেনে নিয়ে গেল, তা দেখে প্রায় সকলেই চমকে গিয়েছে। কারণ মারুতি ৮০০-র প্রায় তিন গুণ ওজন ইনোভা ক্রিস্টার।
Maruti 800 বা Alto 800 কেন লর্ড?
এই গাড়িগুলির ওজন অনেকটাই কম হয়। ফলে কম শক্তির ইঞ্জিনের সাহায্য়েই পাহাড়ের খাড়া ঢাল বেয়ে সহজে উঠতে পারে। পাহাড়ের রাস্তা সাধারণত খুব সরু হয়। ছোট আকার হওয়ায় এই গাড়িগুলি অনায়াসে যে কোনও সরু পথ দিয়ে চলে যেতে পারে। পাহাড়ের তীব্র বাঁকগুলোতি বড় গাড়ি ঘোরাতে বেশ কষ্ট হয়। কিন্তু অল্টো ৮০০ বা মারুতি ৮০০ খুব অল্প জায়গায় দ্রুত ঘুরে যেতে পারে। এই গাড়িগুলোর ইঞ্জিন সামনের দিকে থাকে এবং সামনের চাকা দিয়েই গাড়ি চলে। ফলে সামনের চাকা দু'টি গাড়িকে পাহাড়ের উপরের দিকে টেনে তুলতে বেশি গ্রিপ পায়। পাহাড়ের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও এই গাড়িগুলির খুচরা যন্ত্রাংশ বা পার্টস খুব সহজে এবং কম দামে পাওয়া যায়। যে কোনও সাধারণ মেকানিকই যা মেরামত করতে পারে। কম ওজনের কারণে পাহাড়ি রাস্তায় চড়ার পরও এই গাড়িগুলি বেশ ভালো মাইলেজ দেয়। যা অনেক খরচ বাঁচায়। এমনকী বরফে ঠাকা রাস্তাতেও অনায়াসে চলতে পারে।
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