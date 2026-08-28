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  • /VIRAL VIDEO: পাহাড়ি রাস্তায় ১৭৩০ কেজির দানবীয় Innova Crysta টানছে ৬৫০ কেজির খুদে Maruti 800! লর্ডকে দেখে থ নেটপাড়া

VIRAL VIDEO: পাহাড়ি রাস্তায় ১৭৩০ কেজির দানবীয় Innova Crysta টানছে ৬৫০ কেজির খুদে Maruti 800! 'লর্ড'কে দেখে থ নেটপাড়া

৬৫০ কেজির খুদে Maruti 800 টানছে এক ১৭৩০ কেজির দানবীয় Innova Crysta কে! যে ভিডিয়ো দেখে চমকে গিয়েছে নেটপাড়া। 

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 28, 2026, 03:17 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 03:17 PM IST
VIRAL VIDEO: পাহাড়ি রাস্তায় ১৭৩০ কেজির দানবীয় Innova Crysta টানছে ৬৫০ কেজির খুদে Maruti 800! 'লর্ড'কে দেখে থ নেটপাড়া
Image Credit: ভাইরাল ভিডিয়ো

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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১৭৩০ কেজির দানবীয় Innova Crysta টানছে ৬৫০ কেজির খুদে Maruti 800!
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