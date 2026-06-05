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Maruti Wagon R Flex Fuel: ইথানল-মিথানলেই ছুটবে দেশের জনপ্রিয় হ্যাচব্যাক! মারুতির ঐতিহাসিক মাইলস্টোন... ভারত পেল প্রথম 'ফ্লেক্স ফুয়েল' গাড়ি

Maruti Suzuki Wagon R Flex Fuel: দেশের প্রথম ফ্লেক্স ফুয়েল প্রযুক্তির গাড়ি নিয়ে এল মারুতি সুজুকি। এই মুহূর্তে দেশের গাড়ির বাজারে তুমুল চর্চায় ওয়াগন আর ফ্লেক্স ফুয়েল ভ্যারিয়েন্ট। যা জানার এখানেই সব জেনে নিন। 

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 05, 2026, 05:56 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 05:56 PM IST
Maruti Wagon R Flex Fuel: ইথানল-মিথানলেই ছুটবে দেশের জনপ্রিয় হ্যাচব্যাক! মারুতির ঐতিহাসিক মাইলস্টোন... ভারত পেল প্রথম 'ফ্লেক্স ফুয়েল' গাড়ি

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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