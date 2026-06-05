Maruti Wagon R Flex Fuel: ইথানল-মিথানলেই ছুটবে দেশের জনপ্রিয় হ্যাচব্যাক! মারুতির ঐতিহাসিক মাইলস্টোন... ভারত পেল প্রথম 'ফ্লেক্স ফুয়েল' গাড়ি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের বাজারে মারুতি সুজুকি নিয়ে ওয়াগন আর ফ্লেক্স ফুয়েল (Maruti Suzuki Wagon R Flex Fuel)। মাস-মার্কেটে ফ্লেক্স-ফুয়েল প্রযুক্তিতে চলা এটিই দেশের প্রথম গাড়ি। ২০৭০ সালের মধ্যে কার্বন নিরপেক্ষতার লক্ষ্যপূরণে ভারতের বড় পদক্ষেপে হাত বাড়াল মারুতি সুজুকি। বিশ্ব পরিবেশ দিবসের (World Environment Day 2026) প্রাক্কালে দেশের রাজধানী নয়াদিল্লিতে এই নয়া কনসেপ্টের চারচাকার লঞ্চে ছিলেন কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রী নীতিন গড়করি (Nitin Gadkari) এবং কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী (Hardeep Singh Puri)। ওয়াগন আর ফ্লেক্স ফুয়েল গাড়িটি ২০২৪ সালের শুরুর দিকে 'ভারত মোবিলিটি এক্সপো'-তে প্রথম প্রদর্শিত হয়েছিল। বর্তমানে এই গাড়িকে উৎপাদনের পর্যায়ে নিয়ে এসেছে মারুতি সুজুকি।
কী এই ফ্লেক্স ফুয়েল প্রযুক্তি?
ফ্লেক্স ফুয়েল হল এক ধরনের বিকল্প জ্বালানি। যা সাধারণ পেট্রোলের সঙ্গে ইথানল বা মিথানলের মতো নবায়নযোগ্য বায়োফুয়েল মিশিয়ে তৈরি হয়। যেসব গাড়িতে এই ব্যবস্থা থাকে, সেগুলোকি ফ্লেক্স-ফুয়েল ভেহিকেল বা (এফএফভি) বলা হয়। এই গাড়ির ইঞ্জিনের একই ট্যাংকে ১০০ শতাংশ পেট্রল, ১০০ শতাংশ ইথানল অথবা উভয়ের মিশ্রণ ব্যবহার করে চলতে সক্ষম। গাড়ির নকশা বা ধরন অনুযায়ী ফ্লেক্স ফুয়েলের এই মিশ্রণ 'ই ২০' থেকে 'ই ১০০'
ই ২০: ২০% ইথানল এবং ৮০% প্রচলিত পেট্রোলের একটি মিশ্রণ। ভারতের সব জ্বালানি স্টেশনে এটিই এখনকার মানদণ্ড এবং সাধারণ পেট্রলচালিত সব যানবাহনের জন্য এটি বাধ্যতামূলক।
ই ১০০: এক উচ্চ-ঘনত্বের মিশ্রণ যাতে ৯৩–৯৫% বিশুদ্ধ ইথানলের সঙ্গে ৫–৭% পেট্রোল ও সহ-দ্রাবক মেশানো থাকে। সামান্য পরিমাণ পেট্রল মেশানো জরুরি, কারণ এটি ঠান্ডা অবস্থায় ইঞ্জিন বা যন্ত্র চালু করতে সাহায্য করে এবং আগুন লাগার ক্ষেত্রে নিরাপত্তার স্বার্থে শিখায় দৃশ্যমান রং দেয়) পর্যন্ত হতে পারে।
কীভাবে ফ্লেক্স ফুয়েল কাজ করে?
পেট্রলের তুলনায় ইথানলের ক্ষয়কারী প্রকৃতি এবং এর উচ্চ প্রবাহের প্রয়োজনীয়তা সামলানোর জন্য ফ্লেক্স-ফুয়েল ইঞ্জিনগুলিতে হার্ডওয়্যার-স্তরের পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়। এর প্রধান পরিবর্তনগুলির মধ্যে রয়েছে ক্ষয়-প্রতিরোধী ফুয়েল সিস্টেম, অধিক ক্ষমতার ফুয়েল পাম্প ও ইনজেক্টর, একটি ইথানল সেন্সর এবং ইঞ্জিনের অভ্যন্তরীণ যন্ত্রাংশগুলিকে অধিক টেকসই বা মজবুত করে গড়ে তোলে। বিভিন্ন মাত্রার জ্বালানি মিশ্রণ ব্যবহারের উপযোগী করে তোলার জন্য এই ফ্লেক্স-ফুয়েল গাড়িগুলির ইঞ্জিনের যন্ত্রাংশ ও ফুয়েল সিস্টেমে বিশেষ পরিবর্তন আনা হয়।
ফ্লেক্স ফুয়েল কেন গুরুত্বপূর্ণ এখন?
ফ্লেক্স-ফুয়েল ভেহিকেলগুলি অপরিশোধিত তেল ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের আমদানির উপর ভারতের নির্ভরতা কমাতে সাহায্য করবে। এর মাধ্যমে ফ্লেক্স-ফুয়েল গাড়ির গণ বাজারেও ভারতের প্রবেশ নিশ্চিত হয়ে গেল। এই ধরনের গাড়ি ব্যবহার করলে গাড়ির নির্গমন বা 'টেইলপাইপ এমিশন' ৭০ থেকে ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত কমানো সম্ভব। ইথানল মিশ্রণের ফলে সরকার জ্বালানির দামও কমাতে পারবে। কারণ এতে মূল জ্বালানির (পেট্রল) পরিমাণ কমে যায়। ফলে সাধারণ মানুষের কাছে তা আরও সহজলভ্য হয়ে ওঠে।
ওয়াগন আর ফ্লেক্স ফুয়েল
ভারতে ওয়াগন আর এন্ট্রি-লেভেল সেগমেন্টের অন্যতম জনপ্রিয় একটি হ্যাচব্যাক, যা জ্বালানি-সাশ্রয়ী পাওয়ারট্রেন, প্রশস্ত ইন্টেরিয়র এবং সমস্ত প্রয়োজনীয় ফিচার-সহ সম্পূর্ণ প্যাকেজ দেওয়ার জন্য পরিচিত। এখন ভারতের প্রথম ফ্লেক্স ফুয়েলে ভেহিকেল হিসেবে ওয়াগনের নাম জুড়ল। ওয়াগন আরের সঙ্গে ওয়াগন আর ফ্লেক্স ফুয়েল মডেলের কোনও ফারাকই নেই। দরজার প্যানেলে শুধু ফ্লেক্স ফুয়েল ব্যাজ জুড়েছে। গাড়িতে রয়েছে ফোর স্পিকার সাউন্ড সিস্টেম, তারযুক্ত অ্যান্ড্রয়েড অটো ও অ্যাপল কারপ্লে-সহ ৭-ইঞ্চির টাচস্ক্রিন ইনফোটেইনমেন্ট সিস্টেম। সেমি-ডিজিটাল ইনস্ট্রুমেন্ট ক্লাস্টার, চারটি পাওয়ার উইন্ডো, কি-লেস এন্ট্রি, ইলেকট্রিক্যালি অ্যাডজাস্টেবল ওআরভিএম এবং স্টিয়ারিং-মাউন্টেড কন্ট্রোল। ৬টি এয়ারব্যাগ, ইবিডি-সহ এবিএস, রিয়ার পার্কিং সেন্সর এবং হিল হোল্ড অ্যাসিস্ট রয়েছে।
ওয়াগন আর ফ্লেক্স ফুয়েলের দাম কত? মারুতি সুজুকি এখনও গাড়ির দাম নির্ধারণ করেনি। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে গাড়ির দাম ৮ লাখ ৫০ হাজার টাকা থেকে শুরু হবে। নির্দিষ্ট ভ্যারিয়েন্ট ও কনফিগারেশনের উপর নির্ভর করে তা ১০ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা পর্যন্তও হতে পারে।
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