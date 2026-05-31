/WATCH MASSIVE METEOR SHOCKING FOOTAGE: ১২০০০০ কিমি ঘণ্টায় ধেয়ে আসছে... থরথরিয়ে কাঁপছে বাড়ি-ঘর! NASA দিল ৩ লাখ কেজি বিস্ফোরকে ঠাসা মহাদানব-উল্কার আপডেট

Massive Meteor Explodes:
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গ্যালাক্সির জন্ম-মৃত্যু, ব্ল্যাকহোলের সংঘর্ষ, নক্ষত্রের বিস্ফোরণ, নতুন গ্রহের সৃষ্টি! মহাবিশ্বের প্রতিটি কোণায় প্রতিনিয়ত নানা ঘটনা ঘটছে। আর এবার আমেরিকার নিউ ইংল্যান্ড অঞ্চল থেকে এল চমকে দেওয়া ছবি-ভিডিয়ো। গত শনিবার ম্যাসাচুসেটসের আকাশে এক উজ্জ্বল মহাদানবীয় উল্কা দেখা গিয়েছে। যা পরে ৩০০ টন ওরফে ৩ লাখ কেজি টিএনটি বিস্ফোরক শক্তির সমতুল্য তীব্রতায় বিস্ফোরিত হয়েছে। মহাকাশের এই শিলাখণ্ডটির প্রস্থ আনুমানিক ৩ মিটার বলেই ধারণা করা হচ্ছে।
এটি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে এবং উত্তপ্ত হয়ে একটি উজ্জ্বল অগ্নিগোলকের সৃষ্টি করে। এমনটাই বলছে আমেরিকার মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা (NASA) ও অন্যান্য পর্যবেক্ষণ সংস্থা। বিরাট উল্কা বিস্ফোরণের ফলে এক তীব্র আলোকছটার সঙ্গেই এক বিকট শব্দ শোনা গিয়েছে। যা সমগ্র অঞ্চল টের পেয়েছে। এর পরপরই বিশেষ করে বোস্টন এলাকার বাসিন্দাদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলিতে পোস্ট করা ভিডিয়োতে ছেয়ে গিয়েছে। অনেকের এও দাবি যে, বিস্ফোরণ এতটাই শক্তিশালী ছিল যে থরথরিয়ে কেঁপেছে বাড়ি-ঘর...
বিজ্ঞানীরা বিশেষ পর্যবেক্ষণ সেন্সর ব্যবহার করেই বায়ুমণ্ডলে সংঘটিত এই ধরনের বিস্ফোরণগুলি পর্যবেক্ষণ করে থাকেন। ভূপৃষ্ঠ থেকে বহু মাইল উপরে ঘটলেও, এই উল্কাপিণ্ড কোনও ধরনের আঘাতজনিত ক্ষয়ক্ষতি করেনি। মহাকাশের অধিকাংশ শিলাখণ্ডই পৃথিবীর পৃষ্ঠে পৌঁছনোর আগেই ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। তবে, যখন এই আকারের কোনও উল্কাপিণ্ড বায়ুমণ্ডলের ভিতরে ভেঙে যায়, তখন তা এক ঝলমলে অগ্নিগোলক এবং প্রচণ্ড শব্দতরঙ্গের সৃষ্টি করতে পারে, যা কখনও কখনও ভুলবশত বজ্রপাত বা বিদ্যুতের চমক বলেও মনে হয়।
'এই অগ্নিগোলকটির সঙ্গে বর্তমানে সক্রিয় কোনও উল্কাবৃষ্টির সম্পর্কই ছিল না। তবে এটি ছিল এক প্রাকৃতিক বস্তু, মহাকাশের বর্জ্য বা কোনও কৃত্রিম উপগ্রহের পৃথিবীতে পুনরায় প্রবেশ নয়j বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের পর বস্তুটি ভেঙে যাওয়ার সময় যে পরিমাণ শক্তি নির্গত হয়েছিল, তা আনুমানিক ৩০০ টন টিএনটি-র সমতুল্য বলেই ধারণা করা হচ্ছে। আর ঠিক এই কারণেই বিকট শব্দ বা 'বুম' শোনা গিয়েছিল। উল্কাটি ঘণ্টায় প্রায় ৭৫,০০০ মাইল (১,২০,০০০ কিলোমিটারেরও বেশি) অবিশ্বাস্য গতিতে ছুটে চলছিল এবং বিস্ফোরিত হওয়ার সময় এটি ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৪০ মাইল উপরে অবস্থান করছিল।' একটি বিবৃতিতে সংবাদ সংস্থা এএফপি-কে এমনটাই জানিয়েছেন মার্কিন মহাকাশ সংস্থার উপ-সংবাদ প্রধান জেনিফার ডোরেন।
আমেরিকান মেটিওর সোসাইটির মতে শনিবার গত দুপুর আড়াইটের (স্থানীয় সময়) সময়ে যে বিকট শব্দগুলি শোনা গিয়েছিল, তা মূলত এই উল্কাপিণ্ডের বিস্ফোরণের কারণে। সিএনএন-এর উদ্ধৃতি অনুযায়ী, সংস্থার 'ফায়ারবল প্রোগ্রাম মনিটর' রবার্ট লান্সফোর্ড জানিয়েছেন যে, ডেলাওয়্যার থেকে মন্ট্রিল পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা থেকে তারা এই ধরনের ডজনখানেক প্রতিবেদন পেয়েছেন, যেখানে মানুষ পরপর দু'টি বিকট শব্দ শোনার কথাF উল্লেখ করেছেন। বস্তুটির বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, এটি দেখতে সাধারণ কোনও ফায়ারবল বা অগ্নিগোলকের চেয়ে অনেক বড় মনে হয়েছিল এবং এর প্রস্থ ছিল প্রায় এক গজ। তিনি আরও ব্যাখ্যা করেন যে, উল্কাপিণ্ডটির কোনও অংশ পৃথিবীতে এসেছে কি না, তা নিশ্চিত করতে বিজ্ঞানীদের আরও তথ্যের প্রয়োজন হবে। যার মধ্যে এর গতিবেগ এবং গতিপথ সংক্রান্ত তথ্য অন্যতম। তবে উল্কাপিণ্ডটি যদি পুরোপুরি পুড়ে নিঃশেষ হয়ে না গিয়ে থাকে, তবে তাঁর ধারণা, সম্ভবত এটি সাগরেই পড়েছে। তিনি আরও জানিয়েছেন যে, অধিকাংশ উল্কাপিণ্ডই ভূপৃষ্ঠে এসে পৌঁছানোর আগেই বায়ুমণ্ডলে পুড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যায়।
