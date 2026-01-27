Meet Indian Army's Spy Eagle Arjun: সেনার গুপ্তচর ঈগল অর্জুনকে চেনেন? মাঝ আকাশে ১০০ ড্রোন গুঁডিয়েছে! কর্তব্য পথে কেড়েছে নজর...

Meet Indian Army's Spy Eagle Arjun: সেনার গুপ্তচর ঈগল অর্জুনকে চেনেন? মাঝ আকাশে ১০০ ড্রোন গুঁডিয়েছে! কর্তব্য পথে কেড়েছে নজর...
Meet Indian Army's Spy Eagle Arjun: ৭৭তম প্রজাতন্ত্র দিবসের (Republic Day 2026) প্যারেডের পরেই সবার চর্চায় গুপ্তচর ঈগল অর্জুন। মাঝ আকাশে ১০০ ড্রোন গুঁডিয়েছে! কর্তব্য পথে কেড়েছে নজর...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইনস্টাগ্রামে এখন ঘুরছে ' সেনার গুপ্তচর ঈগল অর্জুন'কে (Indian Army's Spy Eagle Arjun) নিয়ে প্রচুর রিলস। গত ২৬ জানুয়ারি ৭৭তম প্রজাতন্ত্র দিবসের (Republic Day 2026) প্যারেডে কর্তব্য পথ দেখেছে ভীষ্ম-গর্জন থেকে সূর্যাস্ত্রর দাপট। সাধারণতন্ত্র দিবসের থিম ছিল বন্দে মাতরমের ১৫০ বছর পূর্তি। আর এবার আলাদা করে নজর কেড়েছে ঈগল অর্জুন। যার পরিচয় সেনার গুপ্তচর হিসেবেই। এই প্রতিবেদনে রইল অর্জুনের বায়োডেটা। আগ্রহীরা এখনই সেরে ফেলুন আলাপচারিতা।
অর্জুনের গুরুত্ব ভারতীয় সেনায়
অর্জুন নামের শিকারি ঈগল এখন ভারতের অপ্রচলিত প্রতিরক্ষা কৌশলের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতীকে পরিণত হয়েছে। শত্রু ড্রোনগুলোর ক্রমবর্ধমান হুমকির বিরুদ্ধে একটি প্রাকৃতিক প্রতিব্যবস্থা হিসেবে কাজ করার জন্য রিমাউন্ট অ্যান্ড ভেটেরিনারি কর্পস (আরভিসি) দ্বারা বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।
আরও পড়ুন: বিশ্বজুড়ে আচমকাই নামবে অন্ধকার! ১০০ বছরে ঘটেনি এমন বিরল মহাজাগতিক ঘটনা, প্রাণীরাও অস্বাভাবিক আচরণ করবে...
স্পাই ঈগলদের প্রধান সক্ষমতা
ড্রোন প্রতিরোধ: এই ঈগলগুলিকে চিলদের সঙ্গেই প্রশিক্ষিত করা হয়েছে। মাঝ আকাশে উড়ন্ত অবস্থায় বিপথগামী ড্রোন শনাক্ত করতে, অনুসরণ করতে এবং শারীরিক ভাবে অকার্যকর করতে এরা অতুলনীয় পারফর্মার। ডিভাইসগুলোকি ভূপাতিত করার জন্য তারা প্রায়শই তাদের শক্তিশালী নখ দিয়ে ড্রোনের প্রপেলারের উপর আক্রমণ করে।
গোপন নজরদারি: ইলেকট্রনিক সিস্টেমের মতো নয়, এই পাখিগুলো একটি স্বল্প-চিহ্নিত বিকল্প প্রদান করে। তারা কোনও ইলেকট্রনিক পদচিহ্ন না রেখেই মাথায় লাগানো ক্যামেরার সাহায্যে গোয়েন্দা মিশন পরিচালনা করতে পারে।
কার্যকরী সুবিধা: যে পরিবেশে ইলেকট্রনিক জ্যামিং বা প্রচলিত প্রতিরোধ ব্যবস্থা অবাস্তব বা শনাক্তযোগ্য হতে পারে, সেখানে এরা বিশেষভাবে কার্যকর।
নীরব যোদ্ধা: প্রায়শই করণ নামের এক সঙ্গীর সঙ্গে এদের উল্লেখ করা হয়, এই শিকারী পাখিদের সেনাবাহিনীর 'নীরব যোদ্ধা' বলা হয়।
আরও পড়ুন: ৯৩২.০৫৬৮ মাইল দূরেও নির্ভুল নিখুঁত নিকেশ ভারতের, চিন-পাকের বুক কাঁপিয়ে 'পিনাকা'-'অগ্নি'র পর ১১৫০০ কেজির...
২০২২ থেকে শুরু ঈগলের খেলা
ব্রিটিশ ট্যাবলয়েড 'দ্য সান'ও চলতি সপ্তাহে অর্জুনকে নিয়ে রিপোর্ট করেছে। যেখানে উল্লেখ করা হয়েছিল যে ডানাওয়ালা যোদ্ধাদের অভিষেক হতে চলেছে প্রজাতন্ত্র দিবসের প্যারেডে। ভারতের রিমাউন্ট ভেটেরিনারি কর্পসই সেনাবাহিনীর সমস্ত প্রাণীর প্রজনন, প্রতিপালন এবং প্রশিক্ষণের দায়িত্বে। তারা ২০২২ সালে ড্রোন নির্মূল করার জন্য প্রথম ঈগল ব্যবহারের চেষ্টা করেছিল। তৎকালীন এক সেনা প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, 'প্রশিক্ষণের সময় বাজপাখিগুলো শত শত ড্রোনকে ভূপাতিত করেছে। কখনও কখনও তারা সেগুলোকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দিয়েছে যেহেতু এগুলি কোয়াডকপ্টার, তাই এখনও পর্যন্ত কোনোও ঈগল আহত হয়নি। ড্রোন-বিরোধী অভিযানে ব্যবহৃত বেশিরভাগ পাখিকেই বন্দিদশা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।' বোঝাই যাচ্ছে ভারত কীভাবে এগিয়ে যাচ্ছে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)