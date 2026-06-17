/Facebook Instagram And WhatsApp not free: ফ্রি জামানা শেষ! ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম ও হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারের জন্য কেন টাকা চাইছে মেটা?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গত দুই দশক ধরে যে ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম বা হোয়াটসঅ্যাপ আমরা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ব্যবহার করে এসেছি, হঠাৎ করেই তার জন্য পকেট থেকে টাকা খসাতে বলছে মার্ক জুকারবার্গের কোম্পানি ‘মেটা’ (Meta)। বিশ্বজুড়ে ইতিমধ্যেই মেটা তাদের এই জনপ্রিয় অ্যাপগুলোর জন্য পেইড সাবস্ক্রিপশন প্ল্যান চালু করেছে। কিন্তু হঠাৎ কেন ফ্রিতে পরিষেবা দেওয়া এই টেক জায়ান্ট টাকার জন্য মরিয়া হয়ে উঠল? আসল কারণ লুকিয়ে রয়েছে জুকারবার্গের আকাশছোঁয়া এআই (AI) পরিকাঠামো তৈরির খরচ।
ভারতে মেটা-র সাবস্ক্রিপশন প্ল্যান ও খরচ
সাধারণ ব্যবহারকারী থেকে শুরু করে ইনফ্লুয়েন্সার ও ব্যবসায়ীদের জন্য মেটা মূলত দুই ধরণের পেইড প্ল্যান নিয়ে এসেছে-
মেটা প্লাস: স্ট্যান্ডার্ড ইনস্টাগ্রাম প্লাস এবং ফেসবুক প্লাসের জন্য প্রতি মাসে দিতে হবে ৯৯ টাকা। হোয়াটসঅ্যাপ প্লাসের খরচও মাসে ৯৯ টাকা। তবে বর্তমানে ভারতে প্রথম ৬ মাসের জন্য ৫০% ডিসকাউন্ট দেওয়া হচ্ছে)। এতে প্রোফাইল কাস্টমাইজেশন, স্টোরি রিওয়াচ কাউন্ট এবং চ্যাট পিন করার মতো বাড়তি সুবিধা মিলবে।
মেটা ওয়ান (Meta One): যারা হেভি ইউজার বা এআই-এর অ্যাডভান্স ফিচার ব্যবহার করতে চান, তাদের জন্য রয়েছে ‘মেটা ওয়ান প্লাস’ (মাসে প্রায় ৭৭৫ টাকা) এবং ‘মেটা ওয়ান প্রিমিয়াম’ (মাসে প্রায় ১,৯৩৯ টাকা)।
কেন হঠাৎ টাকা তোলার এই মরিয়া চেষ্টা?
মাইক্রোসফট বা গুগলের মতো এআই রেসে মেটা অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছিল। সেই খামতি মেটাতে ‘স্কেল এআই’-এর প্রতিষ্ঠাতা আলেকজান্ডার ওয়াংকে প্রায় ১৪.৩ বিলিয়ন ডলারে নিজেদের দিকে টেনে নেয় মেটা। ২০২৬ সালে এআই ডেটা সেন্টার তৈরির জন্য মেটা তাদের খরচের বাজেট বাড়িয়ে নজিরবিহীনভাবে ১২৫ থেকে ১৪৫ বিলিয়ন ডলার করেছে। ভারতেও রিলায়েন্সের সাথে হাত মিলিয়ে গুজরাটের জামনগরে বিশাল এআই ডেটা সেন্টার বানাচ্ছে জুকারবার্গের সংস্থা। এই বিপুল খরচের বোঝা টানতেই এখন ব্যবহারকারীদের পকেট কাটার রাস্তা বেছে নেওয়া হয়েছে।
মেটার মোট উপার্জনের প্রায় ৯৭.৬ শতাংশই আসে বিজ্ঞাপন থেকে। ২০ বছর ধরে একটি মাত্র উৎসের ওপর নির্ভর করে থাকাটা কোম্পানির ভবিষ্যতের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। উল্টোদিকে গুগল অনেক আগেই বিজ্ঞাপনের বাইরে অন্যান্য উৎস থেকে বিপুল আয় করা শুরু করে দিয়েছে। বিজ্ঞাপন ছাড়া আয়ের বিকল্প রাস্তা তৈরি করতেই জুকারবার্গের এই তাগিদ।
এআই পুনর্গঠনের চক্করে মেটা সম্প্রতি তাদের ১০% কর্মী ছাঁটাই করেছে। অন্যদিকে আলেকজান্ডার ওয়াং-এর মতো নতুন প্রতিভাকে রেকর্ড অঙ্কের বেতন দেওয়ায় পুরনো ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।
ভবিষ্যৎ কী?
বিশেষজ্ঞদের মতে, ২০৩০ সালের মধ্যে এই সাবস্ক্রিপশন মডেল থেকে মেটা প্রতি বছর ২০ বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত লাভ করতে পারে। তবে প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের একাংশ মনে করছেন, সাধারণ মানুষ এতদিন যে অ্যাপ ফ্রিতে ব্যবহার করেছে, তার জন্য হঠাৎ টাকা দিতে সহজে রাজি হবে না। মেটার এই পেইড প্ল্যান আসলে এআই-এর খরচ তোলার একটা সাময়িক জোড়াতালি ছাড়া আর কিছুই নয়।
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