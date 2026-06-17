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Facebook Instagram And WhatsApp not free: ফ্রি জামানা শেষ! ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম ও হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারের জন্য কেন টাকা চাইছে মেটা?

Meta subscription plans: ইতিমধ্যেই মেটা তাদের এই ফ্ল্যাগশিপ অ্যাপগুলোর জন্য পেইড সাবস্ক্রিপশন প্ল্যান চালু করেছে। কিন্তু হঠাৎ কেন ফ্রিতে পরিষেবা দেওয়া এই টেক জায়ান্ট টাকার জন্য মরিয়া হয়ে উঠল? 

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 17, 2026, 11:51 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 11:51 PM IST
Facebook Instagram And WhatsApp not free: ফ্রি জামানা শেষ! ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম ও হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারের জন্য কেন টাকা চাইছে মেটা?
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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