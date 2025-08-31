English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Mukesh Ambani's New Solar Project: এখানে ঢুকে যাবে ৩টি সিঙ্গাপুর! পূরণ করবে ভারতের বিদ্যুতের চাহিদার ১০%, দেশের কোথায় চলছে মহাযজ্ঞ?

Mukesh Ambani’s New Solar Project: মুকেশ আম্বানি তৈরি করছেন বিশ্বের বৃহত্তম সিঙ্গল-সাইট সৌর প্রকল্প! এখানে ঢুকে যাবে ৩টি সিঙ্গাপুর! পূরণ করবে ভারতের বিদ্যুতের চাহিদার ১০%...  

শুভপম সাহা | Updated By: Aug 31, 2025, 07:58 PM IST
Mukesh Ambani’s New Solar Project: এখানে ঢুকে যাবে ৩টি সিঙ্গাপুর! পূরণ করবে ভারতের বিদ্যুতের চাহিদার ১০%, দেশের কোথায় চলছে মহাযজ্ঞ?
প্রতীকী ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মুকেশ আম্বানি (Mukesh Ambani) মেতেছেন এখন মহাযজ্ঞে। গুজরাটের কচ্ছে ৫৫০০০০ একর শুষ্ক জমি জুড়ে তৈরি হচ্ছে বিশ্বের বৃহত্তম সিঙ্গল-সাইট সৌর প্রকল্পগুলির মধ্যে একটি। এই পুরো এলাকা সিঙ্গাপুরের আয়তনের তিনগুণ! রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এর চেয়ারম্যান আম্বানি গত শুক্রবার এমনটাই জানিয়েছেন। পুরোদমে কাজ চালু হয়ে গেলে এই সৌর প্রকল্প প্রতিদিন ৫৫ মেগাওয়াট সৌর মডিউল এবং ১৫০ মেগাওয়াট ঘণ্টা ব্যাটারি কন্টেইনার স্থাপন করবে, যা এটিকে বিশ্বব্যাপী দ্রুততম স্থাপনাগুলির মধ্যে একটি করে তুলবে!

ভারতের বিদ্যুৎ চাহিদার প্রায় ১০% পূরণ করবে

কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভায় শেয়ারহোল্ডারদের উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে আম্বানি বলেছেন যে, আগামী দশকের মধ্যে এই সাইটটি ভারতের বিদ্যুৎ চাহিদার প্রায় ১০% পূরণ করতে পারবে। এই প্রকল্পটি জামনগর এবং কান্ডলায় রিলায়েন্সের সামুদ্রিক এবং স্থল অবকাঠামোর সাথে নির্বিঘ্নে সংযুক্ত হবে, যার ফলে বৃহৎ আকারের সৌর এবং হাইড্রোজেন ইন্টিগ্রেশন সম্ভব হবে।

সবুজ অ্যামোনিয়া, সবুজ মিথানল এবং টেকসই বিমান জ্বালানির উৎপাদন

কোম্পানিটি সবুজ অ্যামোনিয়া, সবুজ মিথানল এবং টেকসই বিমান জ্বালানি উৎপাদন ও রফতানি করবে, যা ভারতকে ব্যয়-প্রতিযোগিতামূলক সবুজ হাইড্রোজেন এবং এর ডেরিভেটিভের জন্য এক বিশ্বব্যাপী কেন্দ্র হিসাবে তুলে ধরবে। রিলায়েন্স ২০৩২ সালের মধ্যে ৩ এমটিপিএ (প্রতি বছর মিলিয়ন টন) সবুজ হাইড্রোজেনের সমতুল্য উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে, যেখানে প্রাথমিক ভাবে রিলায়েন্সের নিজস্ব চাহিদা পূরণের উপর জোর দেওয়া হবে।

রিলায়েন্সের সৌর পিভি উৎপাদন প্ল্যাটফর্ম এখন কার্যকর

রিলায়েন্সের সৌর পিভি উৎপাদন প্ল্যাটফর্মটি এখন কার্যকর হয়েছে। যা তার প্রথম ২০০ মেগাওয়াট হেটেরোজংশন প্রযুক্তি (এইচজেটি) মডিউল তৈরি করছে। এগুলি ১০% বেশি শক্তি উৎপাদন, ২০% উন্নত তাপমাত্রা কর্মক্ষমতা এবং ২৫% কম অবক্ষয় প্রদান করে। আগামী প্রান্তিকে এই প্ল্যাটফর্মটি বার্ষিক সমন্বিত সৌর পিভি উৎপাদন ক্ষমতা ১০ গিগাওয়াট এবং আরও ২০ গিগাওয়াট পর্যন্ত প্রসারিত হবে, যা এটিকে বিশ্বের বৃহত্তম সৌর উৎপাদন সুবিধা এবং সবচেয়ে সমন্বিত একক-সাইট সৌর কমপ্লেক্সে পরিণত করবে!

রিলায়েন্স ব্যাটারি এবং ইলেক্ট্রোলাইজার গিগা কারখানা তৈরি করছে

রিলায়েন্স ব্যাটারি এবং ইলেক্ট্রোলাইজার গিগা কারখানাও তৈরি করছে। ব্যাটারি গিগা কারখানাটি ২০২৬ সালে ৪০ গিগাওয়াট ঘণ্টা বার্ষিক ক্ষমতার সঙ্গে কাজ শুরু করবে, যা ১০০ গিগাওয়াট ঘণ্টা পর্যন্ত সম্প্রসারণযোগ্য হবে, এবং ইলেক্ট্রোলাইজার গিগা কারখানাটি ২০২৬ সালের শেষ নাগাদ প্রতি বছর ৩ গিগাওয়াট পর্যন্ত ক্ষমতার সঙ্গে শুরু হবে, যা বৃহৎ আকারের, খরচ-প্রতিযোগিতামূলক সবুজ হাইড্রোজেন উৎপাদন সক্ষম করবে। আম্বানি বলেছেন, এক ছাদের নীচে সমন্বিত সৌর, ব্যাটারি স্টোরেজ এবং হাইড্রোজেন ইকোসিস্টেম স্কেল, খরচ এবং প্রযুক্তিগত সুবিধা এবং সরবরাহ শৃঙ্খল স্থিতিস্থাপকতা প্রদান করবে, বিশ্বব্যাপী শক্তি পরিবর্তনের গতি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী মূল্য তৈরি করবে।

 

