WATCH: ওড়িশা-কক্সবাজারের আকাশে রহস্যময় কমলা-সাদা সর্পিল আলো, ভারতের কোন ভয়ংকর খেলায় থরথরিয়ে কাঁপল চুনোপুঁটি পাকিস্তান?

WATCH: ওড়িশা-কক্সবাজারের আকাশে রহস্যময় কমলা-সাদা সর্পিল আলো, ভারতের কোন ভয়ংকর খেলায় থরথরিয়ে কাঁপল চুনোপুঁটি পাকিস্তান?
Mysterious light in the sky: ওড়িশা-কক্সবাজারের সন্ধের আকাশে রহস্যময় কমলা-সাদা সর্পিল আলো কী ছিল, যা দেশে অনেকেই ভয় কেঁপেছেন! ঠিক কী ঘটল নেটপাড়ায়?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কক্সবাজারের লাবণী ও সুগন্ধা পয়েন্ট এলাকার আকাশে এক রহস্যময় সর্পিল আলো দেখা গিয়েছে। বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের আকাশে সেই লম্বা কুণ্ডলীকৃত আলোয় অনেকেই চমকে গিয়েছেন। বহু মানুষ রীতিমতো ভয়ও পেয়েছেন। অনেকে আবার মুঠোফোনে বন্দি করেছেন অন্ধকার আকাশে আচমকা দেখা আলোর রোশনাই! পদ্মাপারের একাধিক নিউজ পোর্টালে এই মর্মে খবরও হয়েছে। এই আলো শুধু বাংলাদেশেই নয়, ভারতের পড়শি রাজ্য ওড়িশাও দেখেছে। দিগন্তরেখা জুড়ে এক উজ্জ্বল, ধূমকেতুসদৃশ বস্তুটি কী ছিল? দ্রুতবেগে ছুটে চলা সেই দীর্ঘ পেঁচানো কমলা-সাদা লেজ কার? এই একাধিক প্রশ্নই ঘুরেছে নেটপাড়ায়।
ওড়িশা-বাংলাদেশের আকাশে কী ছিল ওটা?
রহস্যের জট এখন খুলেছে। কেন্দ্রের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক নিশ্চিত করেছে যে, গত ৮ মে শুক্রবার, ওড়িশার চাঁদিপুরের ডক্টর এপিজে আব্দুল কালাম দ্বীপ থেকে ভারত সফলভাবে এমআইআরভি (MIRV) ক্ষমতাসম্পন্ন অত্যাধুনিক অগ্নি ক্ষেপণাস্ত্র উত্ক্ষেপণ করেছিল পরীক্ষামূলক ভাবে। এখন প্রশ্ন এমআইআর-ভি মাল্টিপল ইন্ডিপেন্ডেটলি টার্গেটবল রি-এন্ট্রি ভেহিকল আসলে কী? এমআইআরভি বলতে বোঝায় যে, একটি একক ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র, যা একাধিক পারমাণবিক ওয়ারহেড বহন করতে পারে, যার প্রতিটিই স্বাধীন ভাবে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম। এই প্রযুক্তি একটি একক বুস্টারকে শত শত কিলোমিটার ব্যবধানে অবস্থিত পৃথক পৃথক স্থানে ওয়ারহেড মোতায়েন করার সুযোগ করে দেয়, যা কৌশলগত প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানার সক্ষমতাকে উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি করে। উড়ন্ত অবস্থায় মূল ক্ষেপণাস্ত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে এবং এক বিশাল এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে থাকা সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন একাধিক লক্ষ্যবস্তুতে একই সময়ে আঘাত হানতে পারে। ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বিস্তৃত এক বিশাল ভৌগোলিক এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে থাকা লক্ষ্যবস্তুগুলিকে নিশানা করে, একাধিক পেলোড-সহ এই ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালিয়েছে ভারত।
কেন এই অত্যাধুনিক অগ্নি ক্ষেপণাস্ত্র তাৎপর্যপূর্ণ?
একটি প্রচলিত ক্ষেপণাস্ত্র একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের জন্য একটি মাত্র ওয়ারহেড বহন করে। কিন্তু এমআইআরভি ক্ষমতাসম্পন্ন অত্যাধুনিক ক্ষেপণাস্ত্র মৌলিক ভাবেই আলাদা। এটি কার্যত 'একের মধ্যে বহু' অস্ত্রের সমতুল্য। এর ফলে এই ক্ষেপণাস্ত্রটিকে মাঝপথে প্রতিহত করা বা আটকে দেওয়া অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। কারণ তখন শত্রুদেশের ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে তখন শুধু একটিই নয়, বরং একই সময়ে এক সঙ্গে তীব্র গতিতে ধেয়ে আসা একাধিক ওয়ারহেডকে শনাক্ত করে ধ্বংস করতে হয়। এই সফল পরীক্ষার জন্য প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং ডিআরডিও, ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং সংশ্লিষ্ট শিল্পমহলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, ক্রমবর্ধমান নিরাপত্তা-ঝুঁকির প্রেক্ষাপটে দেশের প্রতিরক্ষা প্রস্তুতিতে এই ক্ষেপণাস্ত্র ভারতকে অসাধারণ ক্ষমতাধর করবে।
ক্ষেপণাস্ত্রটি এত দূর থেকেও কেন দৃশ্যমান হল?
এই অসাধারণ দৃশ্য শুধুই সময়ের কাকতালীয় কোনও ঘটনা ছিল না। গোধূলিলগ্নে যখন কোনও ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ করা হয়, তখন অত্যন্ত উচ্চতায় তার নির্গত গ্যাসের কুণ্ডলী—যা ক্ষেপণাস্ত্রের পিছনে দীর্ঘ রেখার সৃষ্টি করে—সূর্যের শেষ আলোকরশ্মি ধারণ করে এবং ক্রমশ অন্ধকার হয়ে আসা আকাশের প্রেক্ষাপটে উজ্জ্বলভাবে জ্বলে ওঠে। উৎক্ষেপণের পূর্বে বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়ে যে 'নিষেধাজ্ঞা অঞ্চল' ঘোষণা করা হয়েছিল, তার বিস্তৃতি ছিল প্রায় ৩৫৬০ কিলোমিটার। যা গত ১ মে ভারতের নিজস্ব একটি জাহাজ-বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার জন্য ঘোষিত ১৬৮০ কিলোমিটার দীর্ঘ করিডোরের দ্বিগুণেরও বেশি। এই বিশাল পরিসর এই শ্রেণীর দূরপাল্লার কৌশলগত ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গেই সামঞ্জস্যপূর্ণ। এর মধ্যে দিয়ে ভারত এখন সেই স্বল্পসংখ্যক দেশের অভিজাত তালিকায় যুক্ত হল, যাদের কাছে এমআইআরভি প্রযুক্তিসম্পন্ন দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র রয়েছে—যা দেশটির কৌশলগত প্রতিরোধ কর্মসূচির ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ মাইলফলক। রাশিয়া, আমেরিকা, চিন, ফ্রান্স ও ব্রিটেনের পর ভারত পঞ্চম দেশ হিসেবে এই এআইআরভি ক্লাবে নাম লেখাল। আর পাকিস্তানও এই প্রযুক্তি নিয়ে এখনও কাজ করেই চলেছে।
