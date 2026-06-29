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দেশজুড়ে ব্যাংক কর্মীদের মিলবে মাত্র ১ দিন ছুটি? সপ্তাহে ওয়ার্কিং ডে'জ ৬ দিন? RBI এর বড় ঘোষণা

Bank Holidays: সাধারণত প্রতি মাসের দ্বিতীয় ও চতুর্থ শনিবার দেশের ব্যাংকগুলি বন্ধ থাকে। তবে আগামী সপ্তাহের দিনক্ষণ ও ক্যালেন্ডারের হিসাব এমনভাবে তৈরি হয়েছে যে, সেখানে দ্বিতীয় বা চতুর্থ শনিবারের কোনও অস্তিত্ব নেই। ফলে সোম থেকে শনি--টানা খোলা থাকছে ব্যাংক কাউন্টার।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 29, 2026, 06:27 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 07:38 PM IST
দেশজুড়ে ব্যাংক কর্মীদের মিলবে মাত্র ১ দিন ছুটি? সপ্তাহে ওয়ার্কিং ডে'জ ৬ দিন? RBI এর বড় ঘোষণা
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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