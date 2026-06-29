দেশজুড়ে ব্যাংক কর্মীদের মিলবে মাত্র ১ দিন ছুটি? সপ্তাহে ওয়ার্কিং ডে'জ ৬ দিন? RBI এর বড় ঘোষণা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ব্যাংক গ্রাহকদের জন্য অত্যন্ত স্বস্তির খবর। আগামী সপ্তাহে দেশের সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংক শাখাগুলিতে স্বাভাবিক কাজকর্ম সচল থাকবে। রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (RBI)-এর ছুটির তালিকা (Holiday Calendar) অনুযায়ী, আগামী সপ্তাহে দেশ জুড়ে ব্যাংকগুলি কেবল মাত্র একদিন-- অর্থাৎ রবিবার বন্ধ থাকবে। সপ্তাহের বাকি ছ’টি দিনই গ্রাহকরা ব্যাংকে গিয়ে তাঁদের যাবতীয় প্রয়োজনীয় কাজ সারতে পারবেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় রটেছিল যে, এই সপ্তাহে শনিবার ব্যাংক বন্ধ থাকবে আর তাতে প্রভাব পড়তে পারে গ্রাহকদের কাজে। তাই তড়িঘড়ি RBI বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়ে দিল যে, এই সপ্তাহে শুধু রবিবারই ব্যাংক বন্ধ থাকবে।
সাধারণত প্রতি মাসের দ্বিতীয় ও চতুর্থ শনিবার দেশের ব্যাংকগুলি বন্ধ থাকে। তবে আগামী সপ্তাহের দিনক্ষণ ও ক্যালেন্ডারের হিসাব এমনভাবে তৈরি হয়েছে যে, সেখানে দ্বিতীয় বা চতুর্থ শনিবারের কোনও অস্তিত্ব নেই। ফলে সোম থেকে শনি--টানা খোলা থাকছে ব্যাংক কাউন্টার।
কেন ছ'দিন খোলা ব্যাংক?
রিজার্ভ ব্যাংকের নিয়ম অনুযায়ী, ভারতের সমস্ত শিডিউলড এবং নন-শডিউলড ব্যাংক প্রতি মাসের প্রতিটি রবিবার ছাড়াও দ্বিতীয় ও চতুর্থ শনিবার বাধ্যতামূলকভাবে বন্ধ থাকে। অন্যদিকে প্রথম, তৃতীয় এবং কোনও মাসে পঞ্চম শনিবার থাকলে, সেদিন ব্যাংক পুরোপুরি খোলা থাকে।
আগামী সপ্তাহে (২৯ জুন থেকে ৫ জুলাই) মাসের প্রথম সপ্তাহের সমীকরণ তৈরি হচ্ছে। এই সময়ের মধ্যে কোনও দ্বিতীয় বা চতুর্থ শনিবার পড়ছে না। একই সঙ্গে এই দিনগুলির মধ্যে জাতীয় স্তরের বড় কোনও উৎসব বা গেজেটেড ছুটিও নেই। ফলে ৫ জুলাই (রবিবার) সাপ্তাহিক ছুটি বাদ দিলে, বাকি দিনগুলিতে ব্যাংক কর্মীরা পুরোদমে পরিষেবা দেবেন। স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (SBI), এইচডিএফসি (HDFC), আইসিআইসিআই (ICICI) সহ দেশের সব ছোট-বড় ব্যাংকের ক্ষেত্রেই এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।
কোন কোন কাজে সুবিধা পাবেন গ্রাহকরা?
টানা ছয় দিন ব্যাংক খোলা থাকার কারণে গ্রাহকদের দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হবে না। যে সমস্ত কাজের জন্য সরাসরি ব্যাংক শাখায় যাওয়া বাধ্যতামূলক, সেগুলি সহজেই সেরে নেওয়া যাবে। যেমন:
নগদ জমা ও বড় অঙ্কের অর্থ তোলা: কাউন্টারে গিয়ে বড় অঙ্কের ক্যাশ লেনদেন করা যাবে।
চেক ক্লিয়ারেন্স ও ডিমান্ড ড্রাফট: সপ্তাহের মাঝে বাড়তি ছুটি না থাকায় চেক ক্লিয়ারিং প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন হবে।
লোন বা ঋণ সংক্রান্ত নথিপত্র: হোম লোন, কার লোন বা পার্সোনাল লোনের কাজ ও সিগনেচার ভেরিফিকেশনের জন্য গ্রাহকরা পর্যাপ্ত সময় পাবেন।
অ্যাকাউন্ট ওপেনিং এবং ই-কেওয়াইসি (e-KYC): নতুন অ্যাকাউন্ট খোলা কিংবা কেওয়াইসি আপডেট করার মতো কাজগুলি সপ্তাহের যেকোনো দিনই করা সম্ভব।
ডিজিটাল পরিষেবা সচল থাকবে ২৪ ঘণ্টাই:
ব্যাংক শাখা রবিবার বন্ধ থাকলেও এটিএম (ATM), ইন্টারনেট ব্যাংকিং, মোবাইল অ্যাপ এবং ইউপিআই (UPI) লেনদেন কিন্তু বছরের ৩৬৫ দিনই ২৪ ঘণ্টা চালু থাকে। ফলে জরুরি প্রয়োজনে টাকা পাঠানো বা কেনাকাটার জন্য কোনও সমস্যা হবে না।
সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেক সময় ব্যাংক ছুটি নিয়ে নানা বিভ্রান্তিকর খবর ছড়ায়। তবে রিজার্ভ ব্যাংকের অফিসিয়াল তালিকা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, আগামী সপ্তাহে কাজের দিন বেশি থাকায় সাধারণ মানুষকে ভোগান্তিতে পড়তে হবে না। তবে আঞ্চলিক কোনো উৎসবের কারণে সুনির্দিষ্ট কোনো রাজ্যে স্থানীয় ছুটি থাকতে পারে, তাই বড় কোনো আর্থিক লেনদেনের আগে স্থানীয় শাখার ছুটির তালিকা একবার মিলিয়ে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে।
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