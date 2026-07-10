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টাওয়ার ছাড়াই কথা বলা যাবে! বিএসএনএলের বিশেষ ফোন, দাম কত? রিচার্জ প্ল্যানই বা কী?

 BSNL satellite phone: বিএসএনএল বাজারে আনল স্যাটেলাইট ফোন, যা মোবাইল টাওয়ার ছাড়াই সরাসরি স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সংযুক্ত থাকে। দাম ১,৩৪,১৬৬ টাকা। ইনমারস্যাটের সহযোগিতায় তৈরি এই ফোন কাজে লাগবে সেনা, দুর্যোগ মোকাবিলা, খনি অঞ্চল ও তীর্থযাত্রীদের জন্য। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 10, 2026, 02:44 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 02:44 PM IST
টাওয়ার ছাড়াই কথা বলা যাবে! বিএসএনএলের বিশেষ ফোন, দাম কত? রিচার্জ প্ল্যানই বা কী?
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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