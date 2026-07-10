/টাওয়ার ছাড়াই কথা বলা যাবে! বিএসএনএলের বিশেষ ফোন, দাম কত? রিচার্জ প্ল্যানই বা কী?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সাধারণ মোবাইল ফোনের মতো নয়, বিএসএনএলের এই স্যাটেলাইট ফোন চলে মোবাইল টাওয়ারের ওপর ভরসা না করেই। এটা সরাসরি যুক্ত হয় পৃথিবীর কক্ষপথে ঘুরতে থাকা স্যাটেলাইটের সঙ্গে। সরকারি টেলিকম সংস্থা বিএসএনএল এমন একটা স্যাটেলাইট ফোন বাজারে এনেছে, যেটা কাজ করবে সেইসব জায়গাতেও, যেখানে সাধারণ মোবাইল নেটওয়ার্ক পৌঁছায় না। মূলত যাঁরা দুর্গম বা প্রত্যন্ত এলাকায় কাজ করেন বা ঘোরাফেরা করেন, যেখানে মোবাইল সিগন্যাল দুর্বল বা একেবারেই নেই, তাঁদের জন্যই এই ফোন।
এক্স-এ বিএসএনএল লিখেছে, 'যেখানে সাধারণ মোবাইল নেটওয়ার্ক পৌঁছাতে পারে না, সেখানেও আপনাকে যুক্ত রাখবে বিএসএনএল স্যাটেলাইট ফোন।' সব কর ধরে এই ফোনের দাম রাখা হয়েছে ১ লক্ষ ৩৪ হাজার ১৬৬ টাকা। সংস্থার দাবি, এই স্যাটেলাইট ফোন কাজে লাগবে সেনাবাহিনীর কর্মী, সামুদ্রিক অভিযান, দুর্যোগ মোকাবিলা দল, খনি অঞ্চল, প্রত্যন্ত এলাকার কাজকর্ম, তীর্থযাত্রী এবং অ্যাডভেঞ্চার ট্র্যাভেলারদের জন্য। এই ফোন দিয়ে স্যাটেলাইট কানেক্টিভিটির মাধ্যমে ভয়েস কল করা যাবে, সঙ্গে থাকছে জরুরি পরিস্থিতির জন্য এসওএস ফিচারও। ফোনটির ডিজাইন যথেষ্ট মজবুত এবং ব্যাটারিও দীর্ঘস্থায়ী, ফলে কঠিন পরিবেশেও অনায়াসে ব্যবহার করা যাবে।
এই ব্যাপারে আরও তথ্যের জন্য বিএসএনএল গ্রাহকদের +91 94651 01323 নম্বরে ফোন করতে বা নিকটবর্তী বিএসএনএল অফিসে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। আন্তর্জাতিক স্যাটেলাইট যোগাযোগ সংস্থা ইনমারস্যাটের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিএসএনএল এই পরিষেবা তৈরি করেছে। ইনমারস্যাটের স্যাটেলাইটের সাহায্যেই এই ফোন বিশাল প্রত্যন্ত এলাকাতেও সংযুক্ত থাকতে পারবে, যেখানে সাধারণ টেলিকম নেটওয়ার্ক থাকে না।
কীভাবে কাজ করে বিএসএনএলের স্যাটেলাইট ফোন?
সাধারণ মোবাইল ফোনের মতো মোবাইল টাওয়ারের ওপর নির্ভর করে না এই ফোন। বরং এটা সরাসরি যুক্ত হয় পৃথিবীর কক্ষপথে ঘোরা স্যাটেলাইটের সঙ্গে। ফলে যে জায়গায় কোনও মোবাইল নেটওয়ার্কই নেই, সেখানেও গ্রাহকরা ভয়েস কল করতে পারবেন।
বন্যা, ভূমিকম্প বা ঘূর্ণিঝড়ের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় যখন মোবাইল টাওয়ার বিকল হয়ে যায়, তখন এই ফোন বিশেষভাবে কাজে লাগবে।
কারা কিনতে ও ব্যবহার করতে পারবেন?
সাধারণ স্মার্টফোনের মতো এই স্যাটেলাইট ফোন কিন্তু ইচ্ছেমতো কিনে ব্যবহার করা যাবে না। নিরাপত্তাজনিত কারণে ভারতে স্যাটেলাইট ফোনের ব্যবহার কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। এটা কেনা বা ব্যবহার করার আগে টেলিকম দফতরের অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক।
বিএসএনএল স্যাটেলাইট ফোনের প্ল্যান
পোস্টপেড প্ল্যান
গভর্নমেন্ট প্ল্যান G1: মাসে ৩,৫০০ টাকা, সঙ্গে ১৬ মিনিট/এসএমএস ফ্রি
গভর্নমেন্ট প্ল্যান G2: মাসে ৫,৮৩৫ টাকা, সঙ্গে ৩০ মিনিট/এসএমএস ফ্রি
কমার্শিয়াল প্ল্যান C1: মাসে ১১,৬৭০ টাকা, সঙ্গে ৬০ মিনিট/এসএমএস ফ্রি
প্রিপেড প্ল্যান — সরকারি গ্রাহকদের জন্য
মাসিক প্ল্যান G1: ৩,৫০০ টাকায় ২০ মিনিট/এসএমএস ফ্রি
বার্ষিক প্ল্যান GA: ৩৮,৫০০ টাকায় সারা বছরে ২৪০ মিনিট/এসএমএস ফ্রি
প্রিপেড প্ল্যান — কমার্শিয়াল গ্রাহকদের জন্য
মাসিক প্ল্যান C1: ৫,৮৩৫ টাকায় ৩০ মিনিট/এসএমএস ফ্রি
বার্ষিক প্ল্যান CA: ৬৪,১৮৫ টাকায় সারা বছরে ৩৬০ মিনিট/এসএমএস ফ্রি
ফ্রি টকটাইম শেষ হয়ে গেলে কী হবে?
ফ্রি মিনিট বা এসএমএসের কোটা শেষ হয়ে গেলে প্রতিটা বাড়তি কল মিনিট বা এসএমএসের জন্য আলাদা করে টাকা গুনতে হবে। সরকারি গ্রাহকদের প্রতি মিনিট/এসএমএসে ১৮ টাকা এবং কমার্শিয়াল গ্রাহকদের প্রতি মিনিট/এসএমএসে ২৫ টাকা
প্রিপেড গ্রাহকরা কি রিচার্জ করতে পারবেন?
প্রিপেড গ্রাহকরা টপ-আপ রিচার্জ করে পরিষেবা চালিয়ে যেতে পারেন। বিএসএনএল দিচ্ছে ২০০, ৫০০, ১,০০০, ৫,০০০ এবং ১০,০০০ টাকার টপ-আপ অপশন।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)