ChatGPT: বিরাট বড় খবর! যুদ্ধের মধ্যেই গোপন নজরদারি? বন্ধ হচ্ছে ChatGPT?

Boycott ChatGPT: উঠেছে ChatGPT ছাড়ার দাবি। চ্যাটজিপিটির মোবাইল অ্যাপ আনইনস্টল ২৯৫ শতাংশ বেড়েছে।        

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Mar 4, 2026, 03:47 PM IST
ফাইল ফোটো

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ChatGPT! এআই দুনিয়ায় নেটিজেন থেকে প্রফেশনাল, সবার কাছেই এখন অন্যতম উপযোগী 'টুলস' হয়ে উঠেছে ChatGPT। কিন্তু এবার মধ্য়প্রাচ্যে যুদ্ধের মধ্যেই পেন্টাগনের সঙ্গে চুক্তিকে ঘিরে সেই ChatGPT-ই বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা! কেন? 

কারণ...
২৫ লাখেরও বেশি ব্যবহারকারী বয়কট করেছেন ChatGPT। যার পিছনে রয়েছে পেন্টাগনের সঙ্গে ওপেনএআই-এর AI চুক্তি স্বাক্ষর। যে কারণেই বিশ্বজুড়ে ChatGPT ব্যবহারকারীদের মধ্যে ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়েছে। ২.৫ মিলিয়নেরও বেশি ব্যবহারকারী চ্যাটজিপিটি বয়কটের অঙ্গীকার করেছেন। রিপোর্টে প্রকাশ, ওপেনএআই গত সপ্তাহে পেন্টাগনের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করার পর থেকেই ২৫ লক্ষের বেশি ব্যবহারকারী চ্যাটজিপিটি ব্যবহার বন্ধ করে দিয়েছেন। 

কেন?
কারণ, এই চুক্তির ফলে মার্কিন প্রতিরক্ষা দফতর তাদের গোপন নেটওয়ার্কে এআই মডেল ব্যবহার করতে পারবে। যা ভালোভাবে নিচ্ছেন না ChatGPT ব্যবহারকারীরা। ওপেনএআই-এর চ্যাটজিপিটির ব্যবহারকারী সংখ্যা সারা বিশ্বে ৯০০ মিলিয়নেরও বেশি। এখন পেন্টাগনের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর হতেই উঠেছে ChatGPT ছাড়ার দাবি। টেকক্রাঞ্চ (TechCrunch)-এর রিপোর্ট বলছে, গত শনিবার শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চ্যাটজিপিটির মোবাইল অ্যাপ আনইনস্টল ২৯৫ শতাংশ বেড়েছে।

গোপনে নজরদারি?
পেন্টাগনের আগের এআই সংস্থা ছিল অ্যানথ্রপিক। সেই অ্যানথ্রপিককে বাদ দিয়ে এবার ওপেনএআই-এর সঙ্গে চুক্তি করে পেন্টাগন। মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের মধ্যেই যা নয়া মাত্রা যোগ করে এবং উল্লেখযোগ্য বলে দাবি বিশেষজ্ঞদের। কারণ অ্যানথ্রপিকের দাবি, ট্রাম্প প্রশাসন তাদের এআই মডেলকে নজরদারির জন্য ব্যবহার করতে চেয়েছিল, যা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, তাই তারা সরে দাঁড়ায়। আর তারপরই ওপেনএআই-এর সঙ্গে চুক্তি!

যদিও বিক্ষোভ ও সমালোচনার মুখে পড়ে ওপেনএআই জানিয়েছে, তাদের প্রযুক্তি গণহারে নজরদারির কাজে ব্যবহার করা যাবে না। প্রতিরক্ষা দফতরের গোয়েন্দা সংস্থা, যেমন ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সিও এটি ব্যবহার করতে পারবে না। এই বিষয়ে স্পষ্টভাবে চুক্তিতে উল্লেখ করা হবে।

