TikTok Ban: ফের টিকটক করতে পারবেন ইউজাররা? ব্যান তুলল সরকার! ৫ বছর পর...
TikTok Still Blocked: কেউ কেউ তাঁদের ডেস্কটপ ব্রাউজারে টিকটক ওয়েবসাইট অ্যাক্সেস করতে পেরেছেন বলে দাবি করেন ৷ এরপরই শোরগোল শুরু হয়ে যায় ৷ অনেকে এও দাবি করেন, কেন্দ্র টিকটকের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেছে ৷
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ৫ বছর পর টিকটকের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিচ্ছে ভারত সরকার! শুক্রবার সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে চলল এই জল্পনা। নেটিজেনদের কেউ কেউ লিখলেন, ‘ওয়েবসাইট খুলছে!’ ২০২০ সালে, ভারত সরকার নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে Tik Tok- সহ অনেক চিনা অ্যাপ নিষিদ্ধ করেছিল।
পাঁচ বছর পর প্রথমবারের মতো বেশ কিছু ব্যবহারকারী জানিয়েছেন যে টিকটকের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট হঠাৎ করেই তাদের জন্য অ্যাক্সেসযোগ্য হয়ে উঠেছে। যদিও তখনও পর্যন্ত অ্যাপটি প্লে স্টোরে পাওয়া যাচ্ছিল না। এরপরই এ ব্যাপারে সরকারের বক্তব্য স্পষ্ট করা হল।
সরকারি সূত্রে জানা যায়, "ভারত সরকার টিকটক আনব্লক করার জন্য কোনও নির্দেশিক জারি করেনি। এই ধরনের কোনও বিবৃতি বা খবর মিথ্যা এবং বিভ্রান্তিকর ৷" ভারত সরকার ২০২০ সালের জুন মাসে ৫৯টি চিনা মোবাইল অ্যাপ নিষিদ্ধ করেছিল। এর মধ্যে ছিল টিকটক, উইচ্যাট ও হেলোর মত জনপ্রিয় অ্যাপও।
গালওয়ান সংঘর্ষে ২০ জন ভারতীয় সেনা শহিদ হওয়ার পরই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ভারত সরকার। অন্যদিকে টিকটক বা এর মূল কোম্পানি বাইটড্যান্স এখনও এই বিষয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেয়নি। তারা অ্যাপটি ফিরে আসার বিষয়ে কিছু নিশ্চিত করে বলেনি এবং ওয়েবসাইট ভারতে খোলার ব্যাপারেও কিছু জানায়নি।
