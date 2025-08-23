English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
TikTok Ban: ফের টিকটক করতে পারবেন ইউজাররা? ব্যান তুলল সরকার! ৫ বছর পর...

TikTok Still Blocked: কেউ কেউ তাঁদের ডেস্কটপ ব্রাউজারে টিকটক ওয়েবসাইট অ্যাক্সেস করতে পেরেছেন বলে দাবি করেন ৷ এরপরই শোরগোল শুরু হয়ে যায় ৷ অনেকে এও দাবি করেন, কেন্দ্র টিকটকের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেছে ৷

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Aug 23, 2025, 01:58 PM IST
ফাইল ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ৫ বছর পর টিকটকের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিচ্ছে ভারত সরকার! শুক্রবার সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে চলল এই জল্পনা। নেটিজেনদের কেউ কেউ লিখলেন, ‘‌ওয়েবসাইট খুলছে!’‌  ২০২০ সালে, ভারত সরকার নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে Tik Tok- সহ অনেক চিনা অ্যাপ নিষিদ্ধ করেছিল। 

পাঁচ বছর পর প্রথমবারের মতো বেশ কিছু ব্যবহারকারী জানিয়েছেন যে টিকটকের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট হঠাৎ করেই তাদের জন্য অ্যাক্সেসযোগ্য হয়ে উঠেছে। যদিও তখনও পর্যন্ত অ্যাপটি প্লে স্টোরে পাওয়া যাচ্ছিল না। এরপরই এ ব্যাপারে সরকারের বক্তব্য স্পষ্ট করা হল। 

সরকারি সূত্রে জানা যায়, "ভারত সরকার টিকটক আনব্লক করার জন্য কোনও নির্দেশিক জারি করেনি। এই ধরনের কোনও বিবৃতি বা খবর মিথ্যা এবং বিভ্রান্তিকর ৷" ভারত সরকার ২০২০ সালের জুন মাসে ৫৯টি চিনা মোবাইল অ্যাপ নিষিদ্ধ করেছিল। এর মধ্যে ছিল টিকটক, উইচ্যাট ও হেলোর মত জনপ্রিয় অ্যাপও।

গালওয়ান সংঘর্ষে ২০ জন ভারতীয় সেনা শহিদ হওয়ার পরই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ভারত সরকার। অন্যদিকে টিকটক বা এর মূল কোম্পানি বাইটড্যান্স এখনও এই বিষয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেয়নি। তারা অ্যাপটি ফিরে আসার বিষয়ে কিছু নিশ্চিত করে বলেনি এবং ওয়েবসাইট ভারতে খোলার ব্যাপারেও কিছু জানায়নি।

About the Author

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

