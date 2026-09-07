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বদলে যাচ্ছে দেশের সময়: এখনই আপনার হাতঘড়ি ঠিক করে নিন-- এক দেশ-এক ঘড়ি, বিরাট সিদ্ধান্ত নিল মোদী সরকার

Indian Standard Time mandatory Update: সাইবার নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কোনও হ্যাকিং বা আর্থিক জালিয়াতির সময়কাল সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে নির্ভরযোগ্য ও জাতীয় স্তরে ট্র্যাক করা যায় এমন সময় অপরিহার্য। সময়ের সামান্য গরমিলের কারণে যাতে কোনও প্রযুক্তিগত বা আইনি জটিলতা তৈরি না হয়, তাই এই কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা চালু করা হচ্ছে।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 07, 2026, 03:17 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 03:17 PM IST
বদলে যাচ্ছে দেশের সময়: এখনই আপনার হাতঘড়ি ঠিক করে নিন-- এক দেশ-এক ঘড়ি, বিরাট সিদ্ধান্ত নিল মোদী সরকার

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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