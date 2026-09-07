/বদলে যাচ্ছে দেশের সময়: এখনই আপনার হাতঘড়ি ঠিক করে নিন-- এক দেশ-এক ঘড়ি, বিরাট সিদ্ধান্ত নিল মোদী সরকার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ডিজিটাল দুনিয়া, আইনি ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে নির্ভুল সময় নির্ধারণ নিশ্চিত করতে বড় পদক্ষেপ কেন্দ্রীয় সরকারের। আগামী ২০২৭ সালের মার্চ মাস থেকে ভারতের সমস্ত সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের জন্য সমস্ত আইনি, বাণিজ্যিক, প্রশাসনিক ও ডিজিটাল কার্যকলাপে ‘ভারতীয় প্রমাণ সময়’ বা ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম (IST) মেনে চলা বাধ্যতামূলক হতে চলেছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার ‘লিগাল মেট্রোলজি (ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম) রুলস, ২০২৬’ জারি করেছে। গেজেটে প্রকাশের ১৮০ দিন পর এই নিয়ম কার্যকর হবে এবং নিয়ম লঙ্ঘন করলে আইনি শাস্তির মুখে পড়তে হবে।
কী পরিবর্তন আসছে?
নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, যে কোনও সরকারি বা আইনি নথি, চুক্তিপত্র, আর্থিক লেনদেন, পরিবহন ব্যবস্থা এবং প্রশাসনিক নথিপত্রে শুধুমাত্র ভারতীয় প্রমাণ সময়কেই একমাত্র বৈধ সময় হিসেবে উল্লেখ করতে হবে। কোনও সংস্থা অফিশিয়াল কাজের জন্য IST ছাড়া অন্য কোনও সময় প্রদর্শন বা রেকর্ড করতে পারবে না। শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে যদি বিদেশি টাইম জোন স্পষ্ট করে উল্লেখ থাকে, অথবা মহাকাশ গবেষণা, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও নৌচালনার বিশেষ প্রয়োজনে বিকল্প সময়ের ব্যবহার অনুমোদিত হবে।
কেন এই সিদ্ধান্ত জরুরি ছিল?
আধুনিক যুগে দেশের ডিজিটাল অর্থনৈতিক কাঠামো মাইক্রোসেকেন্ড স্তরের নির্ভুল সময়ের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। স্টক এক্সচেঞ্জে শেয়ার কেনাবেচা, ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেম (যেমন ইউপিআই), টেলিকম নেটওয়ার্ক, ৫জি পরিষেবা, বিদ্যুৎ গ্রিড ব্যবস্থাপনা এবং ডেটা সেন্টারগুলোর মসৃণ পরিচালনার জন্য ঘড়ির সময়ের শতভাগ নির্ভুলতা ও সামঞ্জস্য থাকা অত্যন্ত জরুরি। সাইবার নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কোনও হ্যাকিং বা আর্থিক জালিয়াতির সময়কাল সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে নির্ভরযোগ্য ও জাতীয় স্তরে ট্র্যাক করা যায় এমন সময় অপরিহার্য। সময়ের সামান্য গরমিলের কারণে যাতে কোনও প্রযুক্তিগত বা আইনি জটিলতা তৈরি না হয়, তাই এই কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা চালু করা হচ্ছে।
সময় নির্ধারণ করবে কোন সংস্থা?
ভারতের জাতীয় সময়ের মূল ভিত্তি বজায় রাখবে ‘সিএসআইআর-ন্যাশনাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরি’ (CSIR-NPL)। তাদের তৈরি ‘UTC(NPLI)’ থেকেই আইএসটি নির্ধারণ করা হয়। সেখান থেকে রিজিওনাল রেফারেন্স স্ট্যান্ডার্ড ল্যাবরেটরিজ (RRSL) এবং ইসরোর (ISRO) নিজস্ব দেশীয় উপগ্রহ ব্যবস্থা ‘নাভিক’ (NavIC)-এর মাধ্যমে সারা দেশের ডিজিটাল ও প্রশাসনিক সার্ভারে এই নির্ভুল সময় সরবরাহ করা হবে। এর ফলে ভারতের নির্ভরযোগ্য সময়ের জন্য বিদেশি স্যাটেলাইটের ওপর নির্ভরতা কমবে।
সংস্থাগুলোর এখন কী করণীয়?
২০২৭ সালের মার্চের আগেই দেশের ব্যাংক, টেলিকম অপারেটর, শেয়ার বাজার এবং কর্পোরেট সংস্থাগুলোকে তাদের সার্ভার ও অভ্যন্তরীণ নেটওয়ার্ক আইএসটি-এর সরকারি উৎসের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।
পাশাপাশি সাইবার আক্রমণ, জামিং বা সময় বিভ্রাট এড়াতে সংস্থাগুলিকে নিজস্ব ব্যাকআপ হিসেবে পারমাণবিক ঘড়ি (Atomic Clock) বা নির্দিষ্ট সিকিউরিটি ব্যবস্থা মোতায়েন করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে ভারত তার ডিজিটাল সার্বভৌমত্ব ও সাইবার সুরক্ষার ক্ষেত্রে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল।
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