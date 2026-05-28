/RBI big rule on digital transfer: ডিজিটাল পেমেন্টে বড় বদল: ১০০০০ টাকার বেশি অনলাইন লেনদেনেই কি এবার ১ ঘণ্টার অপেক্ষা? RBI-- এর বড় সিদ্ধান্ত

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ডিজিটাল লেনদেন বা অনলাইনে টাকা আদান-প্রদান এখন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইউপিআই (UPI), আইএমপিএস (IMPS) বা নেট ব্যাংকিয়ের মাধ্যমে মুহূর্তে এক অ্যাকাউন্ট থেকে অন্য অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু এই দ্রুতগতির সুবিধার পাশাপাশি দেশজুড়ে দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে অনলাইন বা ডিজিটাল পেমেন্ট জালিয়াতি (Digital Payment Fraud)। এই জালিয়াতি রুখতে এবং সাধারণ মানুষের টাকা সুরক্ষিত রাখতে ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (RBI) সম্প্রতি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং কড়া পদক্ষেপের নিতে চলেছে।
আরবিআই-এর প্রস্তাবটি কেমন?
রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া একটি আলোচনা পত্রে (Discussion Paper) প্রস্তাব করেছে যে, ডিজিটাল মাধ্যমে ১০,০০০ টাকা বা তার বেশি মূল্যের অনলাইন ফান্ড ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে একটি বাধ্যতামূলক '১ ঘণ্টার বিরতি' বা 'হোল্ড পিরিয়ড' (Cooling Period) চালু করা উচিত।
এর সহজ অর্থ, যখন ডিজিটাল মাধ্যমে কাউকে ১০,০০০ টাকার বেশি পাঠাবেন, তখন টাকা সঙ্গে সঙ্গে অপর ব্যক্তির অ্যাকাউন্টে যাবে না। ১ ঘণ্টার জন্য লেনদেন স্থগিত থাকবে। এই সময়ের মধ্যে গ্রাহকের অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা সাময়িকভাবে কেটে নেওয়া হলেও (Provisionally Debited), তা প্রাপকের অ্যাকাউন্টে ক্রেডিট হবে না। এই ১ ঘণ্টার বিরতির মধ্যে যদি প্রেরক বুঝতে পারেন যে তিনি কোনও প্রতারণার শিকার হয়েছেন, তবে তিনি ওই লেনদেনটি বাতিল (Cancel) করার সুযোগ পাবেন।
কেন এই বিরতির প্রয়োজন?
আরবিআই-এর মতে, অনলাইন প্রতারকেরা মূলত 'সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং' বা মনস্তাত্ত্বিক চাপ সৃষ্টি করে মানুষকে তাড়াহুড়ো করে টাকা পাঠাতে বাধ্য করে। একে বলা হয় অথরাইজড পুশ পেমেন্ট (APP) ফ্রড। তথ্য বলছে, মোট ডিজিটাল জালিয়াতির ৪৫ শতাংশ ঘটনাই ঘটে ১০,০০০ টাকার বেশি লেনদেনের ক্ষেত্রে, যা মূল্যের বিচারে প্রায় ৯৮.৫ শতাংশ। গত ৫ বছরে এই জালিয়াতির পরিমাণ ৪১ গুণ বেড়ে প্রায় ২৩,০০০ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। ১ ঘণ্টার এই বিরতিকে বলা হচ্ছে 'গোল্ডেন আওয়ার' (Golden Hour), যা গ্রাহককে চিন্তা করার এবং ভুল পদক্ষেপ থেকে নিজেকে বাঁচানোর সুযোগ দেবে।
তবে সাধারণ ব্যবসা বা জরুরি লেনদেনে যাতে সমস্যা না হয়, তার জন্য আরবিআই 'হোয়াইট লিস্টিং' (Whitelisting)-এর সুবিধা রাখার কথা বলেছে। অর্থাৎ, বিশ্বস্ত কোনও বন্ধু, পরিবার বা ভেরিফায়েড মার্চেন্টকে (যেমন কোনও দোকানদার বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান) টাকা পাঠানোর ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে না।
ব্যাংক কী বলছে?
আরবিআই-এর এই প্রস্তাবের ওপর ব্যাংক, পেমেন্ট কোম্পানি ও সংশ্লিষ্ট মহলের কাছ থেকে মতামত চাওয়া হয়েছিল। দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো আরবিআই-এর এই জালিয়াতি-বিরোধী উদ্যোগকে নীতিগতভাবে স্বাগত জানিয়েছে এবং সমর্থন করেছে। তবে একই সঙ্গে তারা কিছু ব্যবহারিক সমস্যার কথা বলেছেন।
১. টাকার সীমা বাড়ানোর দাবি (₹২৫,০০০ করার প্রস্তাব): ব্যাংকের মতে, বর্তমানে ভারতে প্রতিদিনের ছোটখাটো সাধারণ কেনাকাটা বা লেনদেনও ডিজিটাল মাধ্যমে হয়। তাই ১০,০০০ টাকার সীমাটি খুবই কম। এতে সাধারণ গ্রাহকদের দৈনন্দিন লেনদেনে বিঘ্ন ঘটতে পারে এবং মানুষ ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবহারে উৎসাহ হারাতে পারে। তাই অধিকাংশ ব্যাঙ্ক প্রস্তাব দিয়েছে যে, এই ১ ঘণ্টার বিলম্বের নিয়মটি ১০,০০০ টাকার পরিবর্তে ২৫,০০০ টাকা বা তার বেশি অঙ্কের লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করা হোক।
২. গ্রাহকদের অসন্তোষের আশঙ্কা: ব্যাংক কর্মকর্তাদের একাংশ মনে করছেন, ভারতের মানুষ এখন 'ইনস্ট্যান্ট' বা তাৎক্ষণিক পেমেন্টে অভ্যস্ত। টাকা পাঠানোর পর ১ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হলে গ্রাহকদের মধ্যে ক্ষোভ বা অসন্তোষ তৈরি হতে পারে, যা ব্যাংকের কাস্টমার কেয়ার বা পরিষেবার ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করবে।
৩. প্রযুক্তিগত ও পরিকাঠামোগত চ্যালেঞ্জ: পেমেন্ট সিস্টেম পরিচালনাকারী সংস্থাগুলোর মতে, প্রতিটি লেনদেনকে ১ ঘণ্টা আটকে রাখা এবং গ্রাহককে তা বাতিলের সুযোগ দেওয়ার জন্য ব্যাঙ্কিং সফটওয়্যার ও প্রযুক্তিতে বড় ধরনের পরিবর্তন করতে হবে, যা বেশ সময়সাপেক্ষ ও জটিল।
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার এই প্রস্তাব সুবিধার চেয়ে গ্রাহকদের 'নিরাপত্তা'কে বেশি গুরুত্ব দিতে চাইছে। ব্যাংকগুলো এই সুরক্ষাকবচকে সমর্থন করলেও বাস্তব পরিকাঠামো এবং গ্রাহক স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মাথায় রেখে নিয়মে কিছুটা শিথিলতা চাইছে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আরবিআই সমস্ত মতামত খতিয়ে দেখছে। যদি এই নিয়ম বাস্তবায়িত হয়, তবে তা ভারতীয় ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থার ইতিহাসে একটি বড় পরিবর্তন নিয়ে আসবে।
