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Opendoor massive layoffs: ভয়াবহ ছাঁটাই: মাঝরাতের মেইলে একসঙ্গে জাস্ট ২৫০ জনের চাকরি খেয়ে নিল নামজাদা কোম্পানি

OpenDoor job cuts: কোম্পানি সূত্র অনুযায়ী, কয়েক মাস আগে যখন ‘ওপেনডোর ২.০’ (Opendoor 2.0) প্রকল্প চালু করা হয়, তখন ভারতে তাদের প্রায় ২৫০ জন কর্মী ছিল। গত কয়েক মাসে ধাপে ধাপে কিছু পদ আমেরিকায় স্থানান্তরিত করা হলেও, এবার সম্পূর্ণ ব্যবসা সম্পন্ন করে ভারতে অফিস বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 11, 2026, 02:25 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 02:25 PM IST
Opendoor massive layoffs: ভয়াবহ ছাঁটাই: মাঝরাতের মেইলে একসঙ্গে জাস্ট ২৫০ জনের চাকরি খেয়ে নিল নামজাদা কোম্পানি

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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