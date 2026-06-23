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চলে গেল ২১ হাজার কর্মীর চাকরি! শতাব্দীর ভয়াবহতম লে-অফ? মাত্র ১২ মাসের মধ্যে এই বিপর্যয় কেন? দায়ী কে, AI?

BIG Layoff in Tech Giant Oracle: ছাঁটাই ওরাকলে। ২১ হাজার কর্মীর চাকরি গেল। মার্কিন টেক জায়ান্ট ওরাকলে বিগ লেঅফ! কে বা কারা দায়ী এই কোম্পানির এই মাপের ঘন ঘন ছাঁটাইয়ের জন্য? মনে করা হচ্ছে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা তথা AI-ই এই বিপর্যয়ের জন্য দায়ী!

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 23, 2026, 02:09 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 02:09 PM IST
চলে গেল ২১ হাজার কর্মীর চাকরি! শতাব্দীর ভয়াবহতম লে-অফ? মাত্র ১২ মাসের মধ্যে এই বিপর্যয় কেন? দায়ী কে, AI?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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