/চলে গেল ২১ হাজার কর্মীর চাকরি! শতাব্দীর ভয়াবহতম লে-অফ? মাত্র ১২ মাসের মধ্যে এই বিপর্যয় কেন? দায়ী কে, AI?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আবার এবং আবার! ইঙ্গিত ছিলই। গতবছরই জানা গিয়েছিল এই দুঃসংবাদ। সেই মতোই ফের সামনে এল ওরাকলে ছাঁটাই-সংবাদ। ২১ হাজার কর্মীর চাকরি চলে গেল। মার্কিন টেক জায়ান্ট ওরাকলে বিগ লেঅফ! কে বা কারা দায়ী এই কোম্পানির এই মাপের ঘন ঘন ছাঁটাইয়ের জন্য? মনে করা হচ্ছে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা তথা AI-ই নাকি এই বিপর্যয়ের জন্য দায়ী!
৩০,০০০ কর্মী বিপন্ন
কেন ওরাকল এমন করল? টেক ওপারেশনসের বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ক্লাউড কম্পিউটিং ও আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI) বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বাজারে রমরমা ব্যবসা করছে ওরাকল। সম্প্রতি রেকর্ড মুনাফার পরেও কর্মী ছাঁটাইয়ের পথে হেঁটেছে এই সফ্টওয়্যার জায়ান্ট। আগেই বলা ছিল যে, আগামী ১৫ জুনের মধ্যে প্রায় ৩০,০০০ কর্মী চাকরি হারাতে চলেছেন এই কোম্পানিতে। এরই ২১ হাজার জনের চাকরি গেল। সংস্থার অতীত বলছে, এটিই ওরাকল কোম্পানির ইতিহাসে অন্যতম বড় কর্মী ছাঁটাই প্রক্রিয়া। ওরাকলের এই সিদ্ধান্তের ফলে বিশ্ব জুড়ে তাদের মোট কর্মীর প্রায় ১৮ শতাংশ কাজ হারালেন।
এআই-তে বিপুল বিনিয়োগ
ওরাকল ২০২৬ অর্থবর্ষের জন্য প্রায় ৫০ বিলিয়ন ডলার ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। আর জানা গিয়েছে, এই বিশাল অর্থের সিংহভাগ খরচ করা হবে এআই ডেটা সেন্টার এবং ক্লাউড পরিকাঠামোর সম্প্রসারণে। এছাড়া ওপেনএআই (OpenAI) এবং সফ্টব্যাঙ্কের (SoftBank) সহায়তায় তৈরি হওয়া বৃহৎ আকারের এআই প্রজেক্ট 'স্টারগেট'-এরও (Stargate) অন্যতম প্রধান অংশীদার ওরাকল। সুতরাং,ওরাকল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় বিনিয়োগ চালিয়েই যাবে। এবং আগামী দিনেও হয়তো মাঝে-মাঝেই কর্মীরা এরকম দুঃসংবাদ পেতে থাকবেন।
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