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Oracle Layoffs: বিশ্বের ভয়ংকরতম ছাঁটাই: ১৫ জুনের মধ্যে ৩০০০০ লোকের চাকরি জাস্ট খেয়ে নিচ্ছে জায়ান্ট আইটি ওরাক্যাল

Oracle job cuts 2026: বকেয়া পারফরম্যান্স অবলিগেশন ৩২৫% বৃদ্ধি পেয়ে ৫৫৩ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে, যা দীর্ঘমেয়াদি এআই চুক্তির বিপুল চাহিদাকেই প্রমাণ করে। তা সত্ত্বেও কর্মীদের জন্য দেওয়া সেভারেন্স প্যাকেজ বা ক্ষতিপূরণ নিয়ে অসন্তোষ দানা বেঁধেছে।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 04, 2026, 09:22 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 09:22 PM IST
Oracle Layoffs: বিশ্বের ভয়ংকরতম ছাঁটাই: ১৫ জুনের মধ্যে ৩০০০০ লোকের চাকরি জাস্ট খেয়ে নিচ্ছে জায়ান্ট আইটি ওরাক্যাল

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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