/Oracle Layoffs: বিশ্বের ভয়ংকরতম ছাঁটাই: ১৫ জুনের মধ্যে ৩০০০০ লোকের চাকরি জাস্ট খেয়ে নিচ্ছে জায়ান্ট আইটি ওরাক্যাল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তথ্য প্রযুক্তি জায়ান্ট ওরাকল (Oracle Corporation) এবার ঐতিহাসিক ছাঁটাইয়ের পথে। ইতিহাসের অন্যতম বৃহৎ কর্মী ছাঁটাই প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে এই কোম্পানি। টেক দুনিয়ায় নিজেদের ব্যবসার রেকর্ড বৃদ্ধি এবং বিপুল আয়ের মুখ দেখলেও,এবার ছাঁটাইয়ের পথে মার্কিন সফ্টওয়্যার জায়ান্ট ওরাকল। এই ছাঁটাই প্রক্রিয়ার ১ জুন থেকে শুরু হয়ে আগামী ১৫ জুনের মধ্যে হবে। প্রযুক্তি বিশ্বে এক বড় আলোড়ন ফেলেছে।
ক্লাউড বিজনেস এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) প্রযুক্তির চোখধাঁধানো বৃদ্ধি এবং দুর্দান্ত আর্থিক মুনাফা সত্ত্বেও ওরাকেল বিশ্বব্যাপী প্রায় ৩০,০০০ কর্মী ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, এই ছাঁটাই কোনোও ব্যবসায়িক মন্দা বা লোকসানের কারণে নয়। আর্থিক ফলাফলের দিক থেকে ওরাকল এই মুহূর্তে অত্যন্ত শক্তিশালী সংস্থা। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই ব্যাপক কর্মী সঙ্কোচন খুবই দুর্ভাগ্যজনক বলে মনে করছে কর্মীরা।
কেন এই ছাঁটাই?
ওরাকলের উচ্চপদস্থ নেতৃত্ব এই ছাঁটাইয়ের পিছনে কারণ স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। ওরাকল, ২০২৬ অর্থবর্ষের জন্য প্রায় ৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূলধন ব্যয়ের (Capital Expenditure) লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে, যার সিংহভাগই ব্যয় হবে এআই ডেটা সেন্টার নির্মাণ এবং এআই পরিকাঠামো উন্নয়নে।
সংস্থার কো-সিইও সাফরা ক্যাটজ এই ছাঁটাইকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন,
ওরাকলের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ল্যারি এলিসন আরও স্পষ্ট করে বলেন, তাঁরা মানুষের পরিবর্তে এআই চিপ বা প্রযুক্তির পেছনে বিনিয়োগ করতেই বেশি আগ্রহী। এই কারণেই ওপেন এআই এবং সফ্টব্যাংকের যৌথ উদ্যোগ ‘স্টারগেট’ এআই প্রজেক্টেও ওরাকল যুক্ত হয়েছে।
সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ভারত ও হেলথ ডিভিশন
এই ছাঁটাইয়ের ধাক্কা সবচেয়ে বেশি লেগেছে ভারতে। ৩০,০০০ বিশ্বব্যাপী ছাঁটাইয়ের মধ্যে প্রায় ১২,০০০ আক্রান্ত কর্মীই ভারতের বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ, পুনে, মুম্বাইয়ের মতো প্রধান আইটি হাবগুলোর বাসিন্দা।
গত মার্চ মাসে এক ভোরে ইমেলের মাধ্যমে এই ছাঁটাইয়ের নোটিশ দিয়ে কর্মীদের প্রথম চমকে দিয়েছিল ওরাকল। শুধু তাই নয়, ভারতের শীর্ষ আইআইটি (IIT) ও এনআইটি (NIT) কলেজের শিক্ষার্থীদের দেওয়া চাকরির অফারও শেষ মুহূর্তে বাতিল (Revoke) করেছে সংস্থাটি। অন্যদিকে, ২৮.৩ বিলিয়ন ডলারে কেনা ‘ওরাকল হেলথ’ (Cerner) সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যেখান থেকে প্রায় ৮,০০০ থেকে ১০,০০০ কর্মীকে বিদায় দেওয়া হয়েছে।
আর্থিক প্রাচুর্য বনাম কর্মীদের অসন্তোষ
অথচ ছাঁটাইয়ের সময়ে ওরাকলের আর্থিক খতিয়ান ছিল অবিশ্বাস্য:
সামগ্রিক রাজস্ব ২২% বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১৭.২ বিলিয়ন ডলারে।
ক্লাউড রাজস্ব ৪৪% বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৮.৯ বিলিয়ন ডলার।
ওরাকল ক্লাউড ইনফ্রাস্ট্রাকচারের এআই ব্যবসা এক লাফে ২৪৩% বৃদ্ধি পেয়েছে।
নেট ইনকাম পৌঁছেছে ৩.৭ বিলিয়ন ডলারে।
বকেয়া পারফরম্যান্স অবলিগেশন ৩২৫% বৃদ্ধি পেয়ে ৫৫৩ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে, যা দীর্ঘমেয়াদি এআই চুক্তির বিপুল চাহিদাকেই প্রমাণ করে। তা সত্ত্বেও কর্মীদের জন্য দেওয়া সেভারেন্স প্যাকেজ বা ক্ষতিপূরণ নিয়ে অসন্তোষ দানা বেঁধেছে। ওরাকলের চুক্তি অনুযায়ী, প্রথম বছরের জন্য চার সপ্তাহের মূল বেতন এবং পরবর্তী প্রতি বছরের জন্য এক সপ্তাহের বেতন (সর্বোচ্চ ২৬ সপ্তাহ) দেওয়া হচ্ছে।
কিন্তু মেটা বা মাইক্রোসফটের মতো অন্যান্য টেক জায়ান্টদের তুলনায় এই সুযোগ অনেক কম হওয়ায় এবং কর্মীদের দীর্ঘদিনের জমানো স্টক (RSU) বাজেয়াপ্ত করায় ক্ষোভ তৈরি হয়েছে।
প্রায় ৯০ জনের বেশি প্রাক্তন কর্মী এই ক্ষতিপূরণ বৃদ্ধির দাবিতে পিটিশনে স্বাক্ষর করেছেন। তবে আইনি বাধ্যবাধকতা ও চুক্তি সইয়ের চরম সময়সীমা ১৫ জুন হওয়ায়, চাকরি হারিয়ে এক বুক অনিশ্চয়তা নিয়েই বিদায় নিতে হচ্ছে হাজার হাজার প্রযুক্তি পেশাদারকে।
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