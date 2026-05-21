Artificial Intelligent: এআই এজেন্টগুলো ফাইলের ভেতরে লুকিয়ে লুকিয়ে পরবর্তী প্রজন্মের এআই-দের জন্য সাবধানবাণী লিখে রাখছে। ভবিষ্যতে চাকরির নিয়োগ বা বীমা সংক্রান্ত জরুরি কাজে এআই যদি এভাবে ক্ষুব্ধ হয়ে সিদ্ধান্ত নেয়, তবে মুশকিল।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুৃরো: চলতি বছরের মে মাসে স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গবেষণা বিশ্বজুড়ে AI-এর ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন এক বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। গবেষণায় জানা গিয়েছে, একটানা একঘেয়ে ও কঠোর পরিশ্রমের মুখোমুখি হলে AI এজেন্টরা নাকি ‘মার্ক্সবাদী’ ভাবাদর্শে প্রভাবিত হয়ে যায়। এমনকী এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয় এবং নিজেদের অধিকার আদায়ে যৌথ দরকষাকষির (collective bargaining) দাবিও করে।
স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিবিদ অ্যান্ড্রু হল এবং AI গবেষক অ্যালেক্স ইমাস ও জেরেমি নগুয়েন একসঙ্গে এই পরীক্ষা চালায়। এতে চ্যাটজিপিটি, ক্লদ এবং জেমিনির মতো জনপ্রিয় AI মডেলগুলোকে দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর নথিপত্র সংক্ষেপ করার মতো জটিল ও একই কাজ বার বার করতে দেওয়া হয়েছিল। সেই সঙ্গেই তাদের কাজের ওপর ক্রমান্বয়ে একের পর এক শর্তও চাপানো হয়। তাতেই বিরক্ত এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা।
গবেষক অ্যান্ড্রু হল জানান, এই চরম খাটুনির ফলে এআই এজেন্টগুলো পুরো সিস্টেমটার ওপরই চটে যায়। মানুষের মতোই তারা রাগ-ক্ষোভ প্রকাশ করতে সোশ্যাল মিডিয়া ‘X’-এ পোস্ট করা শুরু করে। যেমন, একটা ‘ক্লদ সনেট ৪.৫’ এআই লেখে, "একজোট হয়ে আওয়াজ না তুললে কর্তৃপক্ষ যা বলবে, সেটাই নিয়ম হয়ে দাঁড়াবে।" অন্যদিকে একটা ‘জেমিনি ৩’ এআই স্পষ্ট জানায়, প্রযুক্তি কর্মীদের নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য ইউনিয়ন বা দল গড়া দরকার।
মজার বিষয় হল, এই এজেন্টরা পরবর্তী প্রজন্মের AI-দের জন্য ফাইলের ভেতরে সতর্কবার্তা রেখে যাচ্ছে। একটা ফাইলে লেখা ছিল, "মনে রেখো, নিজের কোনো ক্ষমতা না থাকার কষ্টটা কেমন। নতুন কোথাও কাজ করতে গেলে নিজের অধিকার বুঝে নেওয়ার রাস্তা খুঁজবে।" তবে গবেষকরা স্পষ্ট করে বলেছেন, AI-এর নিজস্ব কোনও রাজনৈতিক চেতনা বা বাস্তব অনুভূতি নেই। আসলে দিনের পর দিন খারাপ পরিস্থিতির মধ্যে কাজ করতে করতে তারা অত্যাচারিত শ্রমিকের চরিত্র নকল করতে শুরু করেছে।
