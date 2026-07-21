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  • /FACT CHECK: দেশ জুড়ে বাতিল হয়ে যাচ্ছে সব পুরনো PAN কার্ড? আসছে নতুন? বদলে যাবে আপনার এতদিনের চেনা প্যান নম্বর? জেনে নিন

FACT CHECK: দেশ জুড়ে বাতিল হয়ে যাচ্ছে সব পুরনো PAN কার্ড? আসছে নতুন? বদলে যাবে আপনার এতদিনের চেনা প্যান নম্বর? জেনে নিন

PAN Card 2.0: আপনার এখনকার প্যান কার্ড সম্পূর্ণ বৈধ। কেন্দ্র সরকারের বর্তমান তথ্য অনুযায়ী, যাদের কাছে ইতোমধ্যেই বৈধ প্যান কার্ড রয়েছে, তারা আগের মতই সমস্ত আর্থিক কাজে এটি ব্যবহার করতে পারবেন। এটি বাতিল হওয়ার কোনও সম্ভাবনা আপাতত নেই।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jul 21, 2026, 08:42 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 08:42 PM IST
FACT CHECK: দেশ জুড়ে বাতিল হয়ে যাচ্ছে সব পুরনো PAN কার্ড? আসছে নতুন? বদলে যাবে আপনার এতদিনের চেনা প্যান নম্বর? জেনে নিন
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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