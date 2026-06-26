Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /প্রযুক্তি
  • /পাসপোর্ট কি নাগরিকত্বের কোন প্রমাণ নয়? দেশ জুড়ে বিতর্কের ঝড়, বড় কথা জানিয়ে দিল নির্বাচন কমিশন

পাসপোর্ট কি নাগরিকত্বের কোন প্রমাণ নয়? দেশ জুড়ে বিতর্কের ঝড়, বড় কথা জানিয়ে দিল নির্বাচন কমিশন

Indian Passport Row: বিদেশ মন্ত্রকের এই মন্তব্য সংবাদমাধ্যমে আসতেই সাধারণ মহলে তীব্র শোরগোল পড়ে যায়। আমজনতার মনে প্রশ্ন জাগে, তাহলে কি পাসপোর্ট দিয়ে আর ভারতীয় হিসেবে পরিচয় প্রমাণ করা যাবে না? ব্যাংকিং থেকে শুরু করে বিভিন্ন সরকারি কাজে কি তবে সমস্যা হবে? 

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 26, 2026, 06:52 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 06:52 PM IST
পাসপোর্ট কি নাগরিকত্বের কোন প্রমাণ নয়? দেশ জুড়ে বিতর্কের ঝড়, বড় কথা জানিয়ে দিল নির্বাচন কমিশন
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'বিশ্বকাপ রোনাল্ডোর পর্তুগালের'! 'বুধের শয়তান' করলেন বিরাট ভবিষ্যদ্বাণী, মিলবেই?
Cristiano Ronaldo1 hr ago
2
Kunal Ghosh on Taratola Warehouse Collapse1 hr ago
3
West Bengal government employee1 hr ago
4
Stray Dogs2 hrs ago
5
Sach2 hrs ago