/পাসপোর্ট কি নাগরিকত্বের কোন প্রমাণ নয়? দেশ জুড়ে বিতর্কের ঝড়, বড় কথা জানিয়ে দিল নির্বাচন কমিশন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতীয়দের কাছে পাসপোর্ট কি শুধুই ঘুরতে যাওয়ার চাবিকাঠি? ভ্রমণ নথি? নাকি এদেশের নাগরিকত্বেরও প্রমাণ? গত কয়েকদিন ধরে দেশ জুড়ে চলা এই তীব্র বিতর্কের মধ্যেই ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্তকরণ নিয়ে সাধারণ ভোটারদের আশ্বস্ত করল ভারতের নির্বাচন কমিশন (ECI)।
কমিশন স্পষ্ট জানিয়েছে, ভোটারদের বিভ্রান্ত বা আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। ভোটার তালিকায় নাম তোলা, সংশোধন বা বজায় রাখার জন্য যে ১২টি বৈধ নির্দেশক নথি ব্যবহার করা হয়, তার মধ্যে ভারতীয় পাসপোর্ট অন্যতম এবং এটি আগের মতোই সম্পূর্ণ বৈধ ও গ্রহণযোগ্য দলিল হিসেবে গণ্য হতে থাকবে।
দেশ জুড়ে ভোটার তালিকা সংশোধনের বিশেষ ও নিবিড় প্রক্রিয়া চলছে বিভিন্ন জায়গায়, যাকে প্রশাসনিক ভাষায় ‘স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন’ (SIR) বলা হয়। বাংলাতে শেষ হয়েছে বিধানসভা ভোটের আগেই। এই SIR- এ আবেদনকারীরা নিজেদের পরিচয় ও যোগ্যতা প্রমাণ করতে পাসপোর্টের ব্যবহার নিশ্চিন্তে চালিয়ে যেতে পারবেন। নির্বাচন কমিশনের থেকে স্পষ্ট ভাষায় জানানো হয়েছে, এই নিয়মে কোনও রদবদল বা পরিবর্তন আনা হয়নি।
বিতর্কের সূত্রপাত
ঘটনার সূত্রপাত হয় কয়েকদিন আগে পিটিআই (PTI)-এর একটি রিপোর্টকে কেন্দ্র করে। সেখানে ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের (MEA) নির্দেশ সামনে আসে। বিদেশ মন্ত্রকের তরফে জানানো হয় যে, ১৯৬৭ সালের পাসপোর্ট আইন (Passport Act, 1967) অনুযায়ী, পাসপোর্ট মূলত একটি আন্তর্জাতিক ভ্রমণ নথি (Travel Document)। একে নাগরিকত্বের চূড়ান্ত বা অকাট্য আইনি প্রমাণ (Conclusive Proof of Citizenship) হিসেবে গণ্য করা যায় না।
বিদেশ মন্ত্রকের এই মন্তব্য সংবাদমাধ্যমে আসতেই সাধারণ মহলে তীব্র শোরগোল পড়ে যায়। আমজনতার মনে প্রশ্ন জাগে, তাহলে কি পাসপোর্ট দিয়ে আর ভারতীয় হিসেবে পরিচয় প্রমাণ করা যাবে না? ব্যাংকিং থেকে শুরু করে বিভিন্ন সরকারি কাজে কি তবে সমস্যা হবে?
বিতর্ক বাড়তেই আসরে নামে মোদী সরকার। সরকারি সূত্র মারফত স্পষ্ট করা হয় যে, পাসপোর্টকে ভারতীয় আইনের ইতিহাসে কখনই নাগরিকত্বের একমাত্র বা শেষ চূড়ান্ত দলিল ভাবা হয়নি। এমনকি বিগত ১২ বছরে মোদী সরকারের আমলে এই সংক্রান্ত নীতি বা নিয়মে নতুন কোনও পরিবর্তনও আনা হয়নি। এটি সম্পূর্ণ একটি আইনি ও প্রযুক্তিগত ফারাক মাত্র।
নির্বাচন কমিশনের বক্তব্য
বিতর্ক যখন তুঙ্গে, তখনই সাধারণ মানুষের বিভ্রান্তি দূর করতে আসরে নামে নির্বাচন কমিশন। নির্বাচনী আধিকারিকরা মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, ইতিপূর্বে বিহার এবং অসমের বিশেষ ভোটার তালিকা সংশোধন (SIR) থেকে শুরু করে পরবর্তী সমস্ত দফার নির্বাচনী প্রক্রিয়াতেই পাসপোর্টের গ্রহণযোগ্যতা একই রকম ছিল।
নিয়ম অনুযায়ী, কোনও ব্যক্তি ভারতের ভোটার তালিকায় নাম তোলার যোগ্য কি না, তা যাচাই করার চূড়ান্ত দায়িত্ব থাকে ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার (ERO) বা নির্বাচনী নিবন্ধন আধিকারিকের ওপর। আবেদনকারী তাঁর যোগ্যতা প্রমাণের জন্য যে ১২টি নির্দেশক নথি জমা দিতে পারেন, পাসপোর্ট তার মধ্যে অন্যতম শীর্ষস্থানে রয়েছে। ফলে বিদেশ মন্ত্রকের আইনি ব্যাখ্যার কারণে ভোটার তালিকায় নাম তোলার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের কোনও সমস্যা হবে না।
প্রাক্তন বিদেশ সচিবের বক্তব্য
এই হাই-প্রোফাইল বিতর্ক নিয়ে নেটমাধ্যমে সাধারণ মানুষকে সহজ ভাষায় বিষয়টি বুঝিয়েছেন ভারতের প্রাক্তন বিদেশ সচিব নিরুপমা মেনন রাও। সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'এক্স'-এ (টুইটার) তিনি বিষয়টিকে ব্যবহারিক এবং আইনি-- এই দুটি দিক থেকে ব্যাখ্যা করেছেন:
দৈনন্দিন জীবন ও ব্যবহারিক ক্ষেত্র:
নিরুপমা রাও জানান, সাধারণ জীবনযাত্রা, ব্যাংকিং পরিষেবা, পরিচয়পত্র হিসেবে ব্যবহার এবং আন্তর্জাতিক ভ্রমণের ক্ষেত্রে একটি ভারতীয় পাসপোর্ট নাগরিকত্বের অত্যন্ত জোরালো ও শক্তিশালী প্রমাণ। কারণ, একজন ব্যক্তি প্রকৃত অর্থেই ভারতীয় নাগরিক, সরকার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে তা নিশ্চিত হওয়ার পরেই পাসপোর্ট ইস্যু করে। তাই বিদেশ মন্ত্রকের বক্তব্য সঠিক হলেও তা নিয়ে সাধারণ মানুষের প্যানিক করার কারণ নেই।
চূড়ান্ত আইনি লড়াই: তবে যদি কোনও ব্যক্তির নাগরিকত্ব নিয়ে সরাসরি কোনও বড়সড় আইনি বিরোধ, বিবাদ বা মামলা তৈরি হয়, সেক্ষেত্রে পাসপোর্ট আইন শেষ কথা বলবে না। তখন বিষয়টি ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইন (Citizenship Act, 1955)-এর ওপর ভিত্তি করেই আদালত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে।
সহজ কথায় আইনি পার্থক্য: প্রাক্তন বিদেশ সচিবের ভাষায়, 'পাসপোর্ট ইস্যু করা হয় পাসপোর্ট আইনের অধীনে, একটি নথিকে নিয়ন্ত্রণ করে। অন্যদিকে, নাগরিকত্ব নিয়ন্ত্রিত হয় নাগরিকত্ব আইনের মাধ্যমে, যা একজন মানুষের আইনি মর্যাদা নির্ধারণ করে। একটি আইন ডকুমেন্ট পরিচালনা করে, অন্যটি মানুষের লিগ্যাল স্ট্যাটাস। তাই আইনি বিবাদের ক্ষেত্রে নাগরিকত্ব আইনই পাসপোর্টের চেয়ে বেশি গুরুত্ব পাবে।'
সামগ্রিক তথ্য বিশ্লেষণ করলে বিষয়টি অত্যন্ত পরিষ্কার। বিদেশ মন্ত্রকের দেওয়া বিবৃতিটি ছিল সম্পূর্ণ আইনি ও প্রযুক্তিগত। তার সঙ্গে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন নাগরিক অধিকারের কোনও সংঘাত নেই। সাধারণ ব্যাংকিং পরিষেবা, পরিচয়পত্র হিসেবে ব্যবহার কিংবা ভোটার তালিকায় নাম তোলার মতো সমস্ত প্রশাসনিক কাজে ভারতীয় পাসপোর্ট আগের মতোই সমান শক্তিশালী, বৈধ এবং অকাট্য দলিল হিসেবে কার্যকর থাকছে।
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