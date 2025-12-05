Personal Data Leak: আপনার গোপনীয়তা বলে আর কিছু নেই! একটা মাত্র ফোন নম্বর দিয়ে সব ভারতীয়র লোকেশন, ব্যক্তিগত তথ্য দেখাচ্ছে প্রক্সিআর্থ...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Phone Data Breach: ভয়ংকর ব্যাপার! একটা ফোন নম্বর থেকে লিক হচ্ছে ব্যক্তিগত সব তথ্য। রাকেশ নামে পরিচিত এক ব্যক্তির তৈরি ‘প্রক্সিআর্থ’ নামে একটি ওয়েবসাইট ভারতীয় ফোন ব্যবহারকারীদের ব্যক্তিগত তথ্যের বিশাল একটি ডেটা লিক করছে, এই নিয়েই শুরু শোরগোল। কী এই ওয়েবসাইট? 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Dec 5, 2025, 01:10 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মোবাইল নম্বর দিলেই ফাঁস হচ্ছে ব্যক্তিগত তথ্য ও লাইভ লোকেশন! ‘ProxyEarth’ ওয়েবসাইট নিয়ে চাঞ্চল্য। রাকেশ নামে পরিচিত এক ব্যক্তির তৈরি ‘প্রক্সিআর্থ’ নামে একটি ওয়েবসাইট ভারতীয় ফোন ব্যবহারকারীদের ব্যক্তিগত তথ্যের বিশাল একটি ডেটা লিক করছে। সাইটটি টেলিকমের পূর্ববর্তী ডেটা লিকের সুযোগ নিয়ে কাজ করছে বলে মনে করা হচ্ছে।

ব্যবহারকারী শুধু একটি ফোন নম্বর ওয়েবসাইটে প্রবেশ করালেই, সাইটটি তৎক্ষণাৎ তার পুরো নাম, বাবার নাম, আবাসিক ঠিকানা, বিকল্প নম্বর, ইমেল আইডি এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত বিবরণ প্রকাশ করে দিচ্ছে। কিছু ক্ষেত্রে, টেলিযোগাযোগ টাওয়ার থেকে ডেটা ট্রায়াঙ্গুলেশনের মাধ্যমে ব্যবহারকারীর লাইভ লোকেশনও প্রকাশ করছে, যা একেবারে নির্ভুল। এই ডেটা বেশ কয়েকটি নামী সংস্থাগুলির কাছে সিম কেনার সময় সরবরাহ করা গ্রাহকের নথি থেকেই নেওয়া হয়েছে।

ওয়েবসাইটটির নির্মাতা, যিনি নিজেকে রাকেশ বলে পরিচয় দিয়েছেন, তিনি পেশায় একজন প্রোগ্রামার এবং ভিডিও এডিটর। তাঁর বক্তব্য, তিনি "কোনো ভুল কাজ করছেন না," কারণ তিনি কেবলমাত্র ইন্টারনেট থেকে পূর্বেই লিক হওয়া ডেটাগুলিকে একত্রিত করে এই সাইটে ব্যবহার করছেন। এই প্ল্যাটফর্ম তৈরির মূল উদ্দেশ্য হল ট্র্যাফিক বাড়ানো এবং তাঁর অন্যান্য পণ্য, বিশেষ করে পাইরেটেড সামগ্রীগুলির বিজ্ঞাপন দেওয়া।

বিশেষজ্ঞরা এটিকে একটি অত্যন্ত গুরুতর ডেটা লিক হিসাবে দেখছেন, যার ভয়াবহ পরিণতি হতে পারে। এই ধরণের ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক বিবরণ (যেমন বাবার নাম, ঠিকানা) সহজেই ব্যবহার করে প্রতারকরা জটিল আর্থিক কেলেঙ্কারি বা স্ক্যাম তৈরি করতে পারে। এর মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ ভারতীয় নাগরিকের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা সম্পূর্ণভাবে লঙ্ঘন হচ্ছে।

সাম্প্রতিক সংবাদ সূত্রে জানা যাচ্ছে, গত প্রায় এক সপ্তাহ ধরে সাইটটি পাবলিক থাকা সত্ত্বেও ওয়েবসাইটটি এখনও সক্রিয় এবং কোনো বাধা ছাড়াই অ্যাক্সেস করা যাচ্ছে। ওয়েবসাইটটি তৈরি করার জন্য অভিযুক্ত রাকেশ এবং তাঁর ১০-১২ জনের দলটি এখনও বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে সক্রিয় রয়েছে। এখনও পর্যন্ত এই সাইটটি বন্ধ করতে বা রাকেশের বিরুদ্ধে সরকারি বা আইনগত পদক্ষেপ নেওয়ার কোনো সুস্পষ্ট খবর পাওয়া যায়নি।

 

Tags:
Personal Data LeakPersonal Data BreachData Breach by ph NumberProxyEarth
