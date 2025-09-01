PM Modi Rides Xi Jinping's Hongqi L5: জিনপিংয়ের বাহনই মোদীর, অভেদ্য দুর্গ ৩০০০ কেজির 'রেড ফ্ল্যাগ'! কেন স্পেশ্যাল এই যান?

PM Modi Rides Xi Jinping's Hongqi L5: জিনপিংয়ের বাহনই মোদীর, অভেদ্য দুর্গ ৩০০০ কেজির 'রেড ফ্ল্যাগ'! কেন স্পেশ্যাল এই যান?
PM Modi Rides Xi Jinping's Hongqi L5: চিন সফরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে, নিজের সরকারি গাড়ি দিয়েছিলেন সেই দেশের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং! এখন সকলের চর্চায় হংচি এলফাইভ ফ্ল্যাগশিপ লিমুজিন...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন (Shanghai Cooperation Organisation)-এর বৈঠক 'এসসিও সামিট ২০২৫' শীর্ষক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে দু’দিনের চিন সফরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী (PM Modi)। তিয়ানজিন শহরে মোদী পা রাখতেই তাঁর সম্মানে নিজের প্রিয় সরকারি গাড়িটিই ছেড়ে দিয়েছেন চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং! (PM Modi Rides Xi Jinping's Hongqi L5)। তাঁর এহেন সৌজন্য মোহিত করেছে। মোদী-শি'কে ছাপিয়ে এখন সবার চর্চায় চিনের তৈরি হংচি এলফাইভ মডেলের সেই লাক্সারি সেডান গাড়িটি (Hongqi L5)। এই প্রতিবেদনে রইল কেন কেন স্পেশ্যাল এই যান?
কেন 'রেড ফ্ল্যাগ'?
হংচি মানে চিনের সরকারি ভাষা মান্ডারিনে 'রেড ফ্ল্যাগ'। চিনের জাতীয় গর্বের প্রতীক এই গাড়ি। যা সেই দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের জন্যই সংরক্ষিত থাকে। চিনে আসা বিশিষ্টরদের জন্যও বরাদ্দ থাকে। এলফাইভ ফ্ল্যাগশিপ লিমুজিন চিনা শক্তি এবং জাতীয় মর্যাদার প্রতীক।
আরও পড়ুন: এখানে ঢুকে যাবে ৩টি সিঙ্গাপুর! পূরণ করবে ভারতের বিদ্যুতের চাহিদার ১০%, দেশের কোথায় চলছে মহাযজ্ঞ?
হংচিএলফাইভ: স্পেসিফিকেশন এবং পারফরম্যান্স
স্পেসিফিকেশনের কথা বলতে গেলে হংচি এলফাইভে ৬.০ লিটার ভি টুয়েলভ ইঞ্জিন রয়েছে। যা ৪০০ হর্সপাওযারেরও বেশি শক্তি উৎপাদন করে। হংচি এলফাইভ ৮.৫ হংচি এলফাইভ ১৮ ফুটেরও বেশি লম্বা এবং ওজন ৩০০০ কেজিরও বেশি। তবুও হংচি এলফাইভ সেকেন্ডে ০ থেক ১০০ কিমি প্রতি ঘণ্টার গতি ছুঁয়ে ফেলতে সক্ষম। সর্বোচ্চ গতি প্রায় ২১০ কিমি প্রতি ঘণ্টা।
হংচিএলফাইভ: কেবিন
হংচি এলফাইভের ভিতরে প্রশস্ত আসন রয়েছে। যেখান চামড়ার আসবাবপত্র রয়েছে। মাসাজ, হিটিং এবং ভেন্টিলেশনের ফাংশন রয়েছে, পাশাপাশি বিনোদন স্ক্রিনও রয়েছে। এছাড়াও অ্যাডাপ্টিভ ক্রুজ কন্ট্রোল, পার্কিং সেন্সর এবং ৩৬০ ডিগ্রি ক্যামেরা সহ সুরক্ষা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। হংচি এলফাইভের কেবিন আরাম এবং সাংস্কৃতিক গর্ব উভয়ই প্রতিফলিত করে। অন্দরসজ্জায় চৈনিক শিল্পকলার নিদর্শন রয়েছে।
আরও পড়ুন: চিনের চোখরাঙানি রুখতে দাওয়াই! ফ্রিগেটেই জবাব ভারতের, চলে এল ২ ভয়ংকর যুদ্ধজাহাজ...
হংচিএলফাইভ: অভেদ্য দুর্গ
সরকারি সফরের জন্য শি জিনপিংয়ের পছন্দের কারণে, হংচিএলফাইভে বুলেটপ্রুফ কাচ, বুলেটপ্রুফ চাকা রয়েছে। ভিতরে বর্মের প্রলেপ এবং আরও উন্নতমানের নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ১৯৫৮ সালে চালু হয়েছিল, মূলত শুধুমাত্র কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের জন্য তৈরি করা হয়েছিল। এছাড়াও, মাও সেতুংয়ের আমলে, হংচি গাড়িগুলি সম্পূর্ণরূপে হাতে তৈরি করা হয়েছিল।
আরও পড়ুন: ₹৬২০০০০০০০০০ চুক্তি! ইতিহাসের পাতায় MiG-21, আগামীর আকাশ কাঁপাবে ৯৭ Tejas Mark 1A...
হংচিএলফাইভ: দাম এবং উত্তরাধিকার
হংচিএলফাইভের দাম প্রায় ৫ মিলিয়ন ইউয়ান (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৭ কোটি টাকা), যা চিনের সবচেয়ে ব্যয়বহুল গাড়ি। হংচিএলফাইভ গাড়িগুলি ১৯৮১ সালে উৎপাদন বন্ধ করে দিয়েছিল, কিন্তু নয়ের দশকের মাঝামাঝি পুনরায় চালু হয়। পরবর্তীতে, হংচি ১৯৯৫-২০০৬ সালের মধ্যে মন্দার সম্মুখীন হয়েছিল। ২০১৮ সালে এফএডব্লিউ নতুন নকশায় এবং 'মেড ইন চায়না'র পরিচয় দিয়ে হংচি নতুন ভাবে তৈরি করা শুরু করে। ২০২৮ সালে বিক্রি ৩৩ হাজার গাড়ি বিক্রি হয়েছিল। তবে ২০২১ সালে তা ৩০০০০০ এ পৌঁছেছে। গতবছর ৪ লক্ষ ১১ হাজার ইউনিট হংচি বিক্রি হয়েছে। ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ১০০০ আউটলেটে হংচি বিক্রির পরিকল্পনা রয়েছে সংস্থার।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)