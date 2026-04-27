  PM Modi Security Details EXPLAINED: ৩০০০ কম্যান্ডোর ৫ স্তরের সুরক্ষা বলয়ে মোদী, ত্রিদেশীয় আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত অতন্দ্র SPG, জানুন নমোর নিরাপত্তার সব কিছু

PM Modi Security Details EXPLAINED: ৩০০০ কম্যান্ডোর ৫ স্তরের সুরক্ষা বলয়ে মোদী, ত্রিদেশীয় আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত অতন্দ্র SPG, জানুন নমোর নিরাপত্তার সব কিছু

PM Modi Security Details EXPLAINED: ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পদে বিরাজমান নরেন্দ্র মোদী। দেশের সর্বোচ্চ পর্যায়ের নিরাপত্তায় তাঁকে মুড়ে রাখা হয়। দেখুন কী কী ভাবে সুরক্ষিত নমো।   

শুভপম সাহা | Updated By: Apr 27, 2026, 04:30 PM IST
PM Modi Security Details EXPLAINED: ৩০০০ কম্যান্ডোর ৫ স্তরের সুরক্ষা বলয়ে মোদী, ত্রিদেশীয় আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত অতন্দ্র SPG, জানুন নমোর নিরাপত্তার সব কিছু

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নাম- নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী (Narendra Damodardas Modi)। ৭৫ বছরের বর্ষীয়ান বিজেপি (BJP) রাজনীতিবিদ ২০১৪ সালের মে মাস থেকে ভারতের ১৪তম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বে। বাংলায় বিধানসভা নির্বাচন (West Bengal Assembly Election 2026) উপলক্ষে চুটিয়ে প্রচার করছেন পদ্মশিবিরের শীর্ষ নেতা। কখনও ভেবে দেখেছেন মোদীর নিরাপত্তায় ঠিক কী কী আয়োজন থাকে! এই প্রতিবেদনে চোখ বুলিয়ে জেনে নিন নমোর নিরাপত্তার এ-টু-জেড। মোদীর নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছে দেশের সর্বোচ্চ শক্তিশালী এবং সুসংগঠিত স্পেশাল প্রোটেকশন গ্রুপ (এসপিজি)। প্রায় ৩০০০ কম্যান্ডোর এলিট ফোর্স ২৪ ঘণ্টা মোদীর নিরাপত্তায় অতন্দ্র প্রহরী। এসপিজি ছাড়াও এনএসজি, আধা-সামরিক বাহিনী এবং স্থানীয় পুলিস থাকে মোদীকে সুরক্ষিত রাখার মহাযজ্ঞে। অত্যাধুনিক অস্ত্র, বর্মাবৃত গাড়ি এবং উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়, যার জন্য বছরে কেন্দ্র শয়ে শয়ে কোটি টাকা খরচ করে। 

নরেন্দ্র মোদীর নিরাপত্তা বলয় যেমন ভাবে গঠিত

প্রথম বলয় (এসপিজি কম্যান্ডো): মোদীর একেবারে কাছে অভেদ্য বর্ম হয়ে ঘিরে থাকে অত্যন্ত দক্ষ এসপিজি কম্যান্ডোরা। দেশের মধ্যে একমাত্র প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্বেই নিয়োজিত কেন্দ্রের ক্যাবিনেট সচিবালয়ের অধীনস্থ এই সংস্থা। ১৯৮৮ সালের এসপিজি আইন অনুযায়ী আগে প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের এসপিজি নিরাপত্তা দেওয়া হত। কিন্তু ২০১৯ সালের এসপিজি আইন সংশোধনীর পর এখন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীরা আর এসপিজি-সুরক্ষা পান না। তার বদলে তাঁদের দেওয়া হয় সিআরপিএফের জে প্লাস ক্যাটেগরির নিরাপত্তা। এসপিজি কম্যান্ডোরা অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। তাঁদের দেওয়া হয় বেলজিয়ামের কমব্যাট অ্যাসল্ট রাইফেল- এফএন এসসিএআর-এল ও জার্মানির তৈরি সবচেয়ে জনপ্রিয় এমপিফাইভ সাবমেশিন গান। থাকে অস্ট্রিয়ার তৈরি সেমি-অটোমেটিক পিস্তল গ্লক। দ্রুত এবং নির্ভুল ফায়ার করতে দুই অস্ত্রই ওস্তাদ। কম্যান্ডোরা বুলেটপ্রুফ ভেস্ট, উন্নত হেডসেট এবং অন্যান্য সুরক্ষামূলক পোশাক পরে থাকেন। নিরবচ্ছিন্ন এবং সুরক্ষিত যোগাযোগের জন্য তাঁদের কাছে আধুনিক ওয়্যারলেস এবং গ্যাজেট থাকে, যাতে যে কোনও পরিস্থিতিতে দ্রুত তথ্য আদান-প্রদান করা যায়।

দ্বিতীয় বলয় (ব্যক্তিগত নিরাপত্তা): এসপিজি-র প্রশিক্ষিত মোদীর ব্যক্তিগত নিরাপত্তা রক্ষীরা থাকেন এই বলয়ে।

তৃতীয় বলয় (এনএসজি কম্যান্ডো): ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ড কম্যান্ডোরা যে কোনও সন্ত্রাসী বা জিম্মি সংকট মোকাবেলায় ২৪x৭ প্রস্তুত থাকেন 

চতুর্থ বলয় (প্যারা মিলিটারি ও পুলিস): আধা-সামরিক বাহিনী এবং স্থানীয় পুলিশ বাইরের নিরাপত্তা বলয় তৈরি করে

পঞ্চম বলয় (প্রযুক্তিগত ও লজিস্টিক): স্নিফার ডগ, বিশেষ যান্ত্রিক দল এবং যাতায়াতের জন্য বিশেষ বুলেটপ্রুফ গাড়ি ও বিমান

প্রধানমন্ত্রীর কনভয়

মোদীর কনভয়ে কম করে ডজন খানেক গাড়ি থাকে। স্বাভাবিক ভাবেই মোদী যে গাড়িতে চলাচল করেন, তা আর পাঁচটা গাড়ির মতো হবে না। মোদীর অত্যন্ত সুরক্ষিত সাঁজোয়া যানবহরে একাধিক গাড়িই রয়েছে। তবে তাঁর প্রধান সরকারি গাড়িটি- মার্সিডিজ মেবাক এস৬৫০ গার্ড। ১২ কোটি টাকার এই গাড়ির পরেই থাকবে ১০ কোটির রেঞ্জ রোভার সেন্টিনেল । আছে টয়োটা ল্যান্ড ক্রুজার ও বিএমডব্লিউ সেভেন সিরিজ সেভেনসিক্সটিএলআই হাই সিকিউরিটি এডিশন । প্রধানমন্ত্রী ব্যক্তিগত ভাবে এই যানবাহনগুলির মালিক নন। এগুলি এসপিজি কর্তৃক প্রদত্ত সরকারী নিরাপত্তা বিবরণের অংশ। দেখতে গেলে মোদীর মার্সিডিজ মেবাক এস৬৫০ গার্ড ও রেঞ্জ রোভার সেন্টিনেল নিছকই গাড়ি নয়, সেগুলি এককথায় অভেদ্য দুর্গ। বিস্ফোরণেও থাকে অটুট। বুলেটবর্ষণেও নির্বিকার! মোদীর কনভয়ে দু'টি ডামি গাড়ি থাকে, যার ফলে আসল গাড়িতে কে আছেন তা বোঝা কঠিন হয়ে যায়। থাকে জেমিং প্রযুক্তি: কনভয়ে এমন ডিভাইস থাকে যা ড্রোন বা রিমোট দ্বারা বোমা বিস্ফোরণ নিষ্ক্রিয় করতে পারে।
 

মার্সিডিজ মেবাক এস৬৫০ গার্ড 

ব্যালিস্টিক সুরক্ষা: এটি ভিআর টেন সুরক্ষা স্তর দ্বারা প্রত্যয়িত, যার অর্থ এর সাঁজোয়া বডি শেল ভীষণ পুরু, পলিকার্বোনেট-কোটেড জানালাগুলি একে-৪৭ রাইফেলের রাউন্ড-সহ শক্ত ইস্পাত কোর বুলেট সহ্য করতে পারে।

বিস্ফোরণ প্রতিরোধ: গাড়িটির ২০১০ এক্সপ্লোশন প্রুফ ভেহিকেল (ইআরভি) রেটিং রয়েছে এবং মাত্র দু'মিটার দূরত্ব থেকে ১৫ কেজি টিএনটি বিস্ফোরণ থেকে গাড়িকে রক্ষা করতে পারে।

সাঁজোয়া আন্ডারবডি এবং ছাদ: ল্যান্ডমাইন বা ইআইডি-র মতো সরাসরি বিস্ফোরণ থেকে রক্ষার জন্য আন্ডারবডিটি ভারী সাঁজোয়াযুক্ত, অন্যদিকে ছাদটি খণ্ডিত চার্জ থেকেও সুরক্ষিত।

স্ব-সিলিং জ্বালানি ট্যাংক: জ্বালানি ট্যাঙ্কটি একটি বিশেষ উপাদান দিয়ে তৈরি, যা বোয়িং এএইচ-সিক্সটিফোর অ্যাপাচে আক্রমণ হেলিকপ্টারগুলিতেও ব্যবহৃত হয়। বুলেটের আঘাতের পরে স্বয়ংক্রিয়ভাবে গর্তগুলি সিল করতে পারে যাতে লিক এবং আগুন প্রতিরোধ করা যায়।

জরুরি অক্সিজেন সরবরাহ: গ্যাস বা ধোঁয়ার আক্রমণের ক্ষেত্রে, যাত্রীদের সুরক্ষার জন্য কেবিনে একটি বিশেষ জরুরি তাজা বাতাস সরবরাহ ব্যবস্থা রয়েছে।

রান-ফ্ল্যাট টায়ার: গাড়িটি বিশেষ মিশেলিন প্যাক্স রান-ফ্ল্যাট টায়ার দিয়ে সজ্জিত, যা টায়ার পাংচারের পরেও ৮০ কিমি প্রতি ঘন্টায় ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত চলতে সক্ষম।

ইন্টিগ্রেটেড কমিউনিকেশনস: এতে পৃথক যোগাযোগ ব্যবস্থা (ইন্টারকম) রয়েছে যা মোদীকে দরজা বা জানালা না খুলেই বাইরের বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ করতে দেয়।

পারফরম্যান্স এবং বিলাসিতা: বর্মের উল্লেখযোগ্য অতিরিক্ত ওজন সত্ত্বেও, গাড়িটি মেবাকের প্রত্যাশিত উচ্চস্তরের কর্মক্ষমতা এবং বিলাসিতা বজায় রাখে।

ইঞ্জিন: এটি এক শক্তিশালী ৬.০-লিটার টুইন-টার্বো ভিটুয়েলভ ইঞ্জিন দ্বারা চালিত, যা প্রায় ৫১৬ বিএইচপি এবং ৯০০ এনএম টর্ক উৎপন্ন করে।

পারফরম্যান্স: ভারী ওজনের কারণে সর্বোচ্চ গতি ইলেকট্রনিকভাবে ১৬০ কিমি/ঘন্টা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ।

অভ্যন্তরীণ আরাম: কেবিনটিতে উচ্চমানের বিলাসবহুল বৈশিষ্ট্যগুলি বজায় রাখা হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে ম্যাসেজ ফাংশন সহ এক্সিকিউটিভ রিয়ার সিট, বর্ধিত পায়ের জায়গা এবং অত্যাধুনিক গৃহসজ্জার সামগ্রীর একটি বিন্যাস।

রেঞ্জ রোভার সেন্টিনেল 

রেঞ্জ রোভার সেন্টিনেল একটি কাস্টোম-মেড ভারী সাঁজোয়া এসইউভি, যা এক মোবাইল দুর্গ হিসেবে কাজ করে, যা উচ্চস্তরের ভিআরএইট ব্যালিস্টিক এবং বিস্ফোরণ সুরক্ষা প্রদান করে। এর বিশেষত্ব হল চরম নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্যগুলিকে একটি রেঞ্জ রোভারের বিলাসবহুল এবং সর্ব-ভূখণ্ড ক্ষমতার সঙ্গে একত্রিত করা, যা এই গাড়িকে রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য আদর্শ নিরাপদ পরিবহণ করে তোলে।

ভিআরএইট ব্যালিস্টিক সুরক্ষা: গাড়িটি ভিআরইট স্ট্যান্ডার্ডে প্রত্যয়িত, যার অর্থ এর সাঁজোয়া বডি এবং মাল্টি-ল্যামিনেটেড সাঁজোয়া কাচ একে-৪৭ অ্যাসল্ট রাইফেলের মতো অস্ত্র থেকে ৭.৬২ মিমি উচ্চ-বেগ, বর্ম-ভেদকারী বুলেট সহ্য করতে পারে।

বিস্ফোরণ প্রতিরোধ: এটি ১৫ কেজি টিএনটি-র সমতুল্য পার্শ্বীয় বিস্ফোরণ সহ্য করতে পারে এবং ছাদের উপরে এবং মেঝের নীচে উভয় দিক থেকে ডিএম ফিফটিওয়ান গ্রেনেডের বিস্ফোরণ প্রতিরোধ করতে পারে।

ইন্টিগ্রেটেড সাঁজোয়া সেল: গাড়ির মূল অংশটি একটি বিশেষ ভাবে তৈরি ছ'পিস সাঁজোয়া যাত্রী সেল যা সুপার-হাই-স্ট্রেংথ স্টিল দিয়ে তৈরি, যা উৎপাদনের সময় বডিতে সংহত করা হয়, যা নির্বিঘ্ন সুরক্ষা নিশ্চিত করে।

রান-ফ্ল্যাট টায়ার: বিশেষ ২০ ইঞ্চি অ্যালয় হুইলে রান-ফ্ল্যাট ইনসার্ট লাগানো থাকে, যার ফলে গাড়িটি ৮০ কিমি প্রতি ঘণ্টায় গতিতে ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত চালানো সম্ভব হয়। এমনকী টায়ার সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও চলবে।

জরুরি ব্যবস্থা: সেন্টিনেল একটি স্ব-সিলিং জ্বালানি ট্যাঙ্ক, একটি সহায়ক ব্যাক-আপ ব্যাটারি, একটি অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা এবং পিছনের আসনের পিছনে একটি জরুরি পালানোর ব্যবস্থা দিয়ে সজ্জিত। গ্যাস বা রাসায়নিক আক্রমণের ক্ষেত্রে যাত্রীদের রক্ষা করার জন্য এটি একটি স্বাধীন জরুরি তাজা বাতাস সরবরাহের সাথেও সজ্জিত হতে পারে।

শক্তিশালী ইঞ্জিন: এক টনেরও বেশি বর্মের অতিরিক্ত ওজন (গাড়িটির মোট ওজন প্রায় ৪.৪ টন), এটি একটি ৫.০-লিটার সুপারচার্জড ভিএইট ইঞ্জিন দ্বারা চালিত।

বিচক্ষণ চেহারা: এর বিস্তৃত দুর্গ থাকা সত্ত্বেও, রেঞ্জ রোভার সেন্টিনেল একটি স্ট্যান্ডার্ড রেঞ্জ রোভারের চেহারা বজায় রাখে, এটিকে মিশে যেতে এবং অপ্রয়োজনীয় মনোযোগ আকর্ষণ এড়াতে সহায়তা করে।

যোগাযোগ: একটি পাবলিক অ্যাড্রেস (পিএ) সিস্টেম মোদীকে দরজা বা জানালা খোলার প্রয়োজন ছাড়াই গাড়ির বাইরের লোকেদের সাথে যোগাযোগ করতে দেয়।

মোদীর অত্যাধুনিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা শুধু দেশেই নয়, বিদেশ ভ্রমণেও বজায় রাখা হয়। প্রধানমন্ত্রী যখন রাজ্য সফরে যান, তখন এসপিজির পাশাপাশি স্থানীয় প্রশাসন এবং পুলিশ সমন্বয় করে নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। ২০১৯-২০২০ অর্থবর্ষের তথ্যানুযায়ী মোদীর নিরাপত্তার জন্য এসপিজির বরাদ্দ প্রায় ৫৯৩ কোটি টাকা, যা অতীতের তুলনায় ১০% বেশি।

 

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

