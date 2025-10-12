Poland’s Most Powerful Weapon: পুতিনের ঘুম কাড়ল পোল্যান্ড, হাতে 'সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র'! স্রেফ কয়েক মিনিটেই...
Poland’s Most Powerful Weapon: পুতিনের রক্তচাপ চড়চড়িয়ে বাড়াল পোল্যান্ড। গোটা বিশ্বকে তারা দেখিয়ে দিল 'সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র' কাকে বলে! স্রেফ কয়েক মিনিটেই যা...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সম্প্রতি পোল্যান্ড এক প্রতিরক্ষা প্রদর্শনীতে 'ল্যাঙ্কা' (Lanca) নামের এক নতুন ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র তুলে ধরেছে। পোল্যান্ডের ডিজাইনড প্রথম ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র 'ল্যাঙ্কা'ই। বিদেশি নির্ভরতা ছেড়ে পোল্যান্ড স্বনির্ভর হয়েই এই ভয়ংকর মিসাইল তৈরি করেছে। মনে করা হচ্ছে এটিই তাদের 'সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র'
ল্যাঙ্কার নকশা
ল্যাঙ্কা কন্টেইনারাইজড লঞ্চার থেকে উৎক্ষেপণের জন্য তৈরি। রোড এবং মোবাইল ট্রাকের সঙ্গেই সেনার জাহাজ থেকেই তা শত্রুপক্ষকে অনায়াসে টার্গেট করতে পারে। দেখতে গেলে এই ক্ষেপণাস্ত্রটি তুলনামূলকভাবে ছোট বডির। যার আবার ডানা ভাঁজ করা যায়। ক্ষেপণাস্ত্রটিতে উচ্চতা এবং গতি প্রদানের জন্য প্রাথমিক সলিড-ফুয়েল বুস্টার থাকবে। যা পুড়ে যাওয়ার পরে, ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রটি টার্বোজেট ইঞ্জিনের সাহায্যে উড়ান টিকিয়ে রাখতে পারবে।
প্রযুক্তিগত বিবরণ
ল্যাঙ্কার নির্দিষ্ট প্রযুক্তিগত বিবরণ এখনও প্রকাশ করা হয়নি, তবে ল্যাঙ্কা একটি মাঝারি-পাল্লার ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র হিসাবে তৈরি হয়েছে। যা কম উচ্চতাতেও সক্রিয় থাকতে পারে। অনেক কম উচ্চতায় ওড়ার ক্ষমতার কারণে রাডারে সনাক্তকরণের মাত্রা কমিয়ে আনে।ল্যাঙ্কা কন্টেইনারাইজড প্রকৃতির হওয়ায় প্রায় যে কোনও জায়গায় লুকিয়ে রাখা যায়। ট্রাকের উপর ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন করলে যা সহজ হয় এবং এটি নৌ প্ল্যাটফর্ম থেকেও উৎক্ষেপণ করা যেতে পারে। এটি সম্ভাব্য প্রতিপক্ষের জন্য লক্ষ্যবস্তুতে অসুবিধা বৃদ্ধি করবে। ডানা ভাঁজ করার ক্ষমতা সংরক্ষণ এবং পরিবহণের জন্য এক গ্রহণযোগ্য উপায় প্রদান করে।
ল্যাঙ্কার পাল্লা ও ওজন
বিশ্লেষকরা ক্ষেপণাস্ত্রটির সম্ভাব্য অপারেশনাল রেঞ্জ ৫০০-৮০০ কিলোমিটারের মধ্যে বলেই মনে করছেন। ক্ষেপণাস্ত্রটি সাবসনিক বলেই ধারণা করা হচ্ছে, যার গতি প্রায় ০.৮ থেকে ০.৯ ম্যাক। ক্ষেপণাস্ত্রগুলি মূলত বিমানের মধ্যে নির্দেশনার জন্য জিপিএস এবং আইএনএসের উপর নির্ভর করবে, তবে টেরকম বা চিত্র-ম্যাচিংয়ের মতো অতিরিক্ত সিস্টেম স্থাপন করতে পারে। ল্যাঙ্কায় আনুমানিক ২০০-৪৫০ কেজি ওজনের একটি মডিউলার ওয়ারহেড ব্যবহার করা হবে যা কংক্রিট লক্ষ্যবস্তু বা বাঙ্কারের মতো শক্ত লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করার জন্য প্রস্তুত। ল্যাঙ্কার পেলোড এবং এর প্রক্ষিপ্ত পরিসরের সাহায্যে ক্ষেপণাস্ত্রটি রাশিয়ান সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে।
পোল্যান্ড-রাশিয়া
পোল্যান্ড-রাশিয়া সম্পর্ক ক্রমশই খারাপ হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে ২০২২ সালে রাশিয়ার, ইউক্রেন আক্রমণের পর থেকেই। পোল্যান্ড ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার আগ্রাসনকে তার নিজস্ব সার্বভৌমত্বের জন্য হুমকি হিসেবে দেখে এবং ইউক্রেনকে সামরিক সহায়তা প্রদানে অবিচল এবং উৎসাহী। চলতি বছর সেপ্টেম্বরে, পোলিশ বাহিনী ইউক্রেনের উপর আক্রমণের সময় তাদের আকাশসীমায় প্রবেশকারী বেশ কয়েকটি রাশিয়ান ড্রোন গুলি করে ভূপাতিত করেছিল। পোল্যান্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এই ঘটনাকে 'বড় উস্কানি' হিসেবেই অভিহিত করেছিলেন এবং পোল্যান্ড তার ন্যাটো মিত্রদের সঙ্গে পরামর্শের জন্য উত্তর আটলান্টিক চুক্তির ৪ নম্বর ধারাটি গ্রহণ করে। ২০২২ সালে পোল্যান্ড রাশিয়ার কালিনিনগ্রাদের সীমান্তে একটি বাধাও তৈরি করে।
