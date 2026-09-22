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হাতের মুঠোয় হ্যারির জাদুর জগৎ... চর্চায় হগওয়ার্টস থিমের RealMe 16 Pro! 200MP ক্যামেরা-সহ দুর্দান্ত সব ফিচার্স, কত দাম?

RealMe 16 Pro Harry Potter Edition: হাতের মুঠোয় হ্যারির জাদুর জগৎ... সবার চর্চায় হগওয়ার্টস থিমের RealMe 16 Pro! জানুন ফোনের দুর্দান্ত সব ফিচার্স থেকে দাম

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 22, 2026, 10:04 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 10:14 PM IST
হাতের মুঠোয় হ্যারির জাদুর জগৎ... চর্চায় হগওয়ার্টস থিমের RealMe 16 Pro! 200MP ক্যামেরা-সহ দুর্দান্ত সব ফিচার্স, কত দাম?

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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মুঠোয় হ্যারির জাদুর জগৎ! চর্চায় হগওয়ার্টস থিমের RealMe 16 Pro, জানুন ফিচার্স ও দাম
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