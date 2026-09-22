/হাতের মুঠোয় হ্যারির জাদুর জগৎ... চর্চায় হগওয়ার্টস থিমের RealMe 16 Pro! 200MP ক্যামেরা-সহ দুর্দান্ত সব ফিচার্স, কত দাম?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: স্মার্টফোনের ডিজাইনে এক জাদু-মাইলস্টোন রিয়ালমির! সবার মুখে 'রিয়ালমি ১৬ প্রো হ্যারি পটার এডিশন’, ওয়ার্নার ব্রাদার্সের সঙ্গে পার্টনারশিপেই এই ফোন। কাস্টম স্মার্টফোনে বিশ্বের প্রথম কোয়াড্রা লাইট-সেন্সিং কালার-চেঞ্জিং টেকনোলজি ব্যবহার করা হয়েছে, যার নাম দেওয়া হয়েছে ‘হগওয়ার্টস ক্রেস্ট গ্লো ওয়ান্ডার’। সূর্যের আলোতে এলে এই প্রযুক্তি হগওয়ার্টসের চারটি হাউসের স্বতন্ত্র রঙ প্রকাশ করে। একটি লিমিটেড-এডিশন হগওয়ার্টস-থিমযুক্ত গিফট বক্সের সঙ্গে এই স্মার্টফোন বিশ্বজুড়ে ভক্তদের জন্য স্কুলের দিনগুলি ফিরিয়ে দিয়েছে। পাশাপাশি হগওয়ার্টসের আইকনিক গ্রেট হল এবং কমন রুমের আদলে ডিজাইন করা একটি মাল্টি-সিটি পপ-আপ লঞ্চ ইভেন্টেরও আয়োজন করা হয়েছে।
হগওয়ার্টস-অনুপ্রাণিত ডিজাইনে রিয়েলমি ১৬ প্রো
হ্যারি পটারের জাদুর জগৎ থেকে অনুপ্রাণিত রিয়ালমি ১৬ প্রো হ্যারি পটার এডিশন। ফোনে রয়েছে হগওয়ার্টস-অনুপ্রাণিত এক বিশেষ ডিজাইন, যার প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় হগওয়ার্টসের আইকনিক সব উপাদানে সমৃদ্ধ। উইজার্ডস চেসের খেলার দৃশ্য থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে এতে যুক্ত হয়েছে আর্গাইল লেদার টেক্সচার ও বাদামি রঙের ফিনিশ। যা প্রথম দর্শনেই জাদুকরী জগতের সেই ধ্রুপদী নান্দনিকতাকে জীবন্ত করে তোলে।
রিয়ালমি ১৬ প্রো হ্যারি পটার এডিশন কেন বিশেষ?
রিয়ালমি ১৬ প্রো হ্যারি পটার এডিশনকে এমন ভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে এর অসাধারণ স্বচ্ছতা, গভীরতা এবং স্বাভাবিক রঙের বিন্যাস-সহ হাই-ডেফিনিশন পোর্ট্রেট উপহার দিতে পারে। ২০০ মেগাপিক্সেলের LumaColor ক্যামেরা এবং TÜV-সার্টিফাইড LumaColor IMAGE প্রযুক্তিসম্পন্ন এই ফোনটি বিভিন্ন ফোকাল লেন্থে চমৎকার বোকে ইফেক্ট এবং ত্বকের নিখুঁত ও স্বাভাবিক রঙের মাধ্যমে সাবজেক্টকে বিশেষ ভাবে ফুটিয়ে তোলে।
রিয়ালমি বাডস টি৫০০ প্রো হ্যারি পটার এডিশন
ফোনের সঙ্গেই রিয়ালমি বাজারে এনেছে 'রিয়ালমি বাডস টি৫০০ প্রো হ্যারি পটার এডিশন', যা অডিও অভিজ্ঞতার প্রতিটি ক্ষেত্রে আইকনিক হগওয়ার্টস-অনুপ্রাণিত ডিজাইনকে তুলে ধরে। লিমিটেড এডিশন কালেক্টরস গিফট সেটটি খুললেই ব্যবহারকারীরা পাবেন এক জোড়া কাস্টমাইজড বাদামি রঙের ইয়ারবাড। এর সঙ্গে থাকছে হ্যারি পটারের সেই বিখ্যাত ট্রাঙ্কের আদলে তৈরি একটি অতি-ক্ষুদ্র চার্জিং কেস এবং কলেজ-স্টাইলের বোনা ক্রস-বডি স্ট্র্যাপ; ফলে ভক্তরা ইয়ারবাডের কেসটিকে একটি রেট্রো হগওয়ার্টস অ্যাক্সেসরি বা অনুষঙ্গ হিসেবেও ব্যবহার করতে পারবেন। শক্তিশালী ৫০ ডেসিবেল অ্যাডাপটিভ নয়েজ ক্যান্সেলেশন এবং ৫০০০ হার্টজ পর্যন্ত বিস্তৃত ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জের সমন্বয়ে তৈরি এই ইয়ারবাডগুলো বাইরের কোলাহল রোধ করে ফ্ল্যাগশিপ-স্তরের এক ইমারসিভ অডিও অভিজ্ঞতা দেয়। ১২.৪ মিমি টাইটানিয়াম-প্লেটেড ড্রাইভার এবং হাই-রেস অডিও সার্টিফিকেশন থাকায় এগুলি অসাধারণ স্বচ্ছতার সঙ্গে উচ্চমানের শব্দ উপহার দেয়। হাতের মুঠোয় অনায়াসেই এঁটে যাওয়া অতি-কমপ্যাক্ট চার্জিং কেসের মধ্যে থাকা এই ইয়ারবাডগুলি ভ্রমণের সময় ব্যবহারের জন্য এক আদর্শ সঙ্গী।
রিয়ালমি ১৬ প্রো হ্যারি পটার এডিশনের দাম: ভারতে রিয়ালমি ১৬ প্রো হ্যারি পটার এডিশনের দাম ৬২ হাজার ৯৯৯ টাকা। তবে, লঞ্চের সময় প্রযোজ্য ব্যাংক অফারগুলির সুবিধা নিলে এর কার্যকর মূল্য কমে ৫৬ হাজার ৬৯৯ টাকায় দাঁড়ায়। এই বিশেষ সংস্করণটি ১২ জিবি র্যাম ও ২৫৬ জিবি স্টোরেজযুক্ত এক মাত্র কনফিগারেশনেই পাওয়া যাচ্ছে। ফোনটি ফ্লিপকার্ট এবং দেশের বিভিন্ন রিটেল স্টোরে পাওয়া যাচ্ছে।
রিয়ালমি বাডস টি৫০০ প্রো হ্যারি পটার এডিশনের দাম: ভারতে রিয়ালমি বাডস টি৫০০ প্রো হ্যারি পটার এডিশনের দাম ৬ হাজার ৯৯৯ টাকা। শুধুমাত্র ম্যাজিক ব্রাউন কালারেই পাওয়া যাচ্ছে। এটি রিয়ালমির অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং বিভিন্ন পার্টনার রিটেইল চ্যানেলে পাওয়া যাচ্ছে।
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