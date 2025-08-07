Reliance Jio 6G: এবার ঝড় তুলুন নেক্সট-জেন নেটওয়ার্কে! বাজার কাঁপাতে Jio আসছে 6G নিয়ে...

Reliance Jio 6G: এবার ঝড় তুলুন নেক্সট-জেন নেটওয়ার্কে! বাজার কাঁপাতে Jio আসছে 6G নিয়ে...
Reliance Jio 6G: নেক্সট-জেন টেলিকম বা আগামী প্রজন্মের নেটওয়ার্ক উদ্ভাবনে রিলায়েন্স জিয়ো (Reliance Jio 6G) তার খেলা শুরু করে দিয়েছে। রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের সর্বশেষ বার্ষিক রিপোর্ট অনুসারে, কোম্পানি 6G প্রযুক্তি নিয়ে সক্রিয় ভাবে কাজ করছে এবং এই ক্ষেত্রে তারা গ্লোবাল লিডার হতে চাইছে। জিয়ো তাদের বিরাট ডেটা আধিপত্য তুলে ধরে জানিয়েছে, এখন তারাই বিশ্বের বৃহত্তম ডেটা অপারেটর। প্রতি মাসে ১৭ এক্সাবাইটেরও বেশি ডেটা হ্যান্ডেল করে এবং ভারতের ওয়্যারলেস ডেটা ট্র্যাফিকের প্রায় ৬০% নিয়ন্ত্রণ করছে তারা।
কোম্পানি বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, 'জিয়ো ভবিষ্যতের যোগাযোগ প্রযুক্তি নিয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে এবং সক্রিয়ভাবে 6G প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা ও উন্নয়ন করছে, গ্লোবাল লিডার হওয়ার লক্ষ্যে।' বিগত এক দশক ধরে, জিয়ো ভারতের ডিজিটাল ল্যান্ডস্কেপকে দ্রুত বিকশিত করেছে। ২০১৬ সালের প্রথম দিকে 4G বিনিয়োগ থেকে শুরু করে ২০২২ সালে স্বতন্ত্র 5G এবং ২০২৪ সালে ফিক্সড ওয়্যারলেস অ্যাক্সেস (এফডব্লিএ) চালু করা পর্যন্ত, এই টেলিকম জায়ান্ট ধারাবাহিক ভাবে এগিয়ে চলেছে।
রিপোর্টে বলা হয়েছে, "এক দশকেরও কম সময়ের মধ্যে, জিও তার দৃষ্টিভঙ্গি এবং ২০১৬-পূর্ববর্তী 4G, ২০১৮ সালে ফাইবার-টু-দ্য-হোম, ২০২২ সালে স্বতন্ত্র 5G এবং ২০২৪ সালে ফিক্সড ওয়্যারলেস অ্যাক্সেস বিনিয়োগের মাধ্যমে ভারতের ডেটা আঁধার কাটিয়ে আলোর রূপান্তর চালিয়ে যাচ্ছে...' জিয়ো টেরেস্ট্রিয়াল নেটওয়ার্কের মধ্যেই থেমে নেই, বরং নিজস্ব স্যাটেলাইট যোগাযোগ প্ল্যাটফর্ম তৈরি করছে এবং ভারতে স্টারলিংকের ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট পরিষেবা প্রদানের জন্য স্পেসএক্সের সঙ্গে কাজ করছে। ২০২৫ সালের মার্চ পর্যন্ত, জিয়োর প্রায় ১৯ কোটি 5G ব্যবহারকারী ছিল, যা কোম্পানির মোট ওয়্যারলেস ডেটা ট্র্যাফিকের প্রায় ৪৫% অবদান। ব্রডব্যান্ড ফ্রন্টে, এটি প্রায় ১৮ কোটি বাড়িতে সংযোগ স্থাপন করেছে এবং আর্থিক বছরে শিল্পে সমস্ত নতুন সংযোজনের প্রায় ৮৫%!
জিয়ো আরও সবুজ ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ২০২৯-৩০ অর্থবছরের মধ্যে ১০০% পুনর্নবীকরণযোগ্য বিদ্যুতে রূপান্তরিত হওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে সবুজ বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্য রয়েছে। যার মাধ্যমে নিজস্ব এবং তৃতীয় পক্ষের উভয় প্ল্যান্ট থেকেই শক্তির উৎস তৈরি করা হবে। বৃহত্তর রিলায়েন্স গ্রুপ ২০৩৫ সালের মধ্যে নেট-জিরো কার্বন ফুটপ্রিন্ট অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করছে।
রিপোর্টে জিয়োর জ্বালানি দক্ষতার নেতৃত্বের কথাও তুলে ধরা হয়েছে। 'বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগীদের তুলনায় জিয়োর কার্যক্রম উল্লেখযোগ্য ভাবে বেশি জ্বালানি সাশ্রয়ী। জিএসএমএআই, ২০২৫ সালের মার্চ মাসে একটি এনার্জি বেঞ্চমার্কিং স্টাডির প্রতিবেদনে স্বীকার করেছে যে, জিয়োর জন্য প্রতি ডেটা ট্র্যাফিকের জন্য শক্তি (kWh/GB) বিশ্বব্যাপী গড়ের প্রায় ৩০ শতাংশ'
এছাড়াও, জিও একটি জাতীয় এআই ইকোসিস্টেম তৈরিতে সহায়তা করার জন্য সরকারের ইন্ডিয়াএআই মিশনের সঙ্গে সহযোগিতা করছে। এমন একটি পদক্ষেপ যা উচ্চ-কার্যক্ষমতা সম্পন্ন কম্পিউটিংয়ে জড়িত ভারী ডেটা প্রক্রিয়াকরণের কারণে উল্লেখযোগ্য শক্তি সম্পদের চাহিদা তৈরি করবে বলে আশা করা হচ্ছে। সংক্ষেপে, জিয়ো কেবল ভারতের ডিজিটাল বিপ্লবের নেতৃত্ব দিচ্ছে না - এটি বিশ্বব্যাপী সংযোগ, টেকসই কার্যক্রম এবং এআই উদ্ভাবনের ভবিষ্যত নির্ধারণের লক্ষ্যেও কাজ করছে...
