ZEE TV Live in Germany: জার্মান ভাষায় সাবটাইটেল! ইউরোপে নতুন ঠিকানা পেল Zee-র জনপ্রিয় ভারতীয় অনুষ্ঠান...

ZEE TV Live in Germany: জার্মানি, অস্ট্রিয়া ও সুইজারল্যান্ডে Samsung-এর বিনামূল্যের টিভি প্ল্যাটফর্মে শুরু হল Zee TV-র সরাসরি সম্প্রচার
ডি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইউরোপে ভারতীয় বিনোদনের পরিসর আরও বাড়ল। জি এন্টারটেইনমেন্ট-UK তাদের জনপ্রিয় চ্যানেল Zee TV-কে এবার ইউরোপের তিনটি দেশে সরাসরি সম্প্রচারের জন্য নিয়ে এল। জার্মানি, অস্ট্রিয়া এবং সুইত্জারল্যান্ডে স্যামসাঙের বিনামূল্যের টিভি পরিষেবা স্যামসাং টিভি প্লাস-এ এখন দেখা যাবে Zee TV-র অনুষ্ঠান।
এই উদ্যোগের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ, Zee TV-র সব অনুষ্ঠানই সম্প্রচারিত হবে জার্মান ভাষার সাবটাইটেলসহ। ফলে শুধু ভারতীয় বা দক্ষিণ এশীয় দর্শকরাই নন, স্থানীয় জার্মান ভাষাভাষী দর্শকরাও খুব সহজে এই সব ধারাবাহিক ও অনুষ্ঠান বুঝে দেখতে পারবেন। নাটক, রিয়্যালিটি শো, পারিবারিক গল্প— Zee TV-র পরিচিত বিনোদন এবার ইউরোপীয় দর্শকের কাছেও আরও সহজলভ্য হল। ভাষার সীমা ভেঙে ভারতীয় গল্প পৌঁছে যাচ্ছে অন্য সংস্কৃতির মানুষের ঘরে।
Samsung TV Plus এমন একটি পরিষেবা, যেখানে আলাদা করে কোনও সাবস্ক্রিপশন বা টাকা দিতে হয় না। Samsung-এর স্মার্ট টিভি বা অন্যান্য নির্দিষ্ট ডিভাইস থাকলেই এই পরিষেবা ব্যবহার করা যায়। বিজ্ঞাপন দেখিয়েই এই চ্যানেল চালানো হয়, তাই দর্শকের পকেটে বাড়তি চাপ নেই।
Zee কর্তৃপক্ষের মতে, এই পদক্ষেপ শুধু ব্যবসায়িক সম্প্রসারণ নয়। এর মাধ্যমে ভারতীয় সংস্কৃতি, গল্প আর পারিবারিক বিনোদন নতুন ভাষা ও নতুন দর্শকের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে। বিশেষ করে ইউরোপে বসবাসকারী নতুন প্রজন্মের দর্শকদের কথা মাথায় রেখেই এই উদ্যোগ।
Samsung TV Plus-এর পক্ষ থেকেও জানানো হয়েছে, নানা দেশের কনটেন্ট এক জায়গায় এনে দর্শকদের সামনে তুলে ধরাই তাদের লক্ষ্য। সেই দিক থেকে Zee TV-র সংযোজন ইউরোপের দর্শকদের জন্য একটি নতুন অভিজ্ঞতা হয়ে উঠবে। সব মিলিয়ে বলা যায়, জার্মান সাবটাইটেল-সহ Zee TV-র এই পথচলা ভারতীয় বিনোদনের জন্য এক নতুন দরজা খুলে দিল। গল্প বদলায়নি, আবেগ বদলায়নি—শুধু ভাষার সেতুটা একটু বড় হল।
