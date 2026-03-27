Royal Enfield Guerrilla 450 Updated: বদলে গেল রয়্যাল এনফিল্ড গেরিলা ৪৫০; ঘুম কাড়বে ট্রায়াম্ফ-হার্লেরও, কেন গোটা দেশের চর্চায় এই বাইক? রইল ফিচার্স থেকে দাম

Royal Enfield Guerrilla 450 Updated: বদলে গেল রয়্যাল এনফিল্ড গেরিলা ৪৫০; ঘুম কাড়বে ট্রায়াম্ফ-হার্লেরও, কেন গোটা দেশের চর্চায় এই বাইক? রইল ফিচার্স থেকে দাম
রয়্যাল এনফিল্ড গেরিলা ৪৫০ অ্যাপেক্স ভ্যারিয়েন্টে। প্রতীক্ষার অবসান। বদলে গেল রয়্যাল এনফিল্ড গেরিলা ৪৫০। দাম থেকে ফিচার্স, এ-টু-জেড রইল এই প্রতিবেদনে। কেন গোটা দেশের চর্চায় এই বাইক?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সে আসছে থেকে সে এসে গেল। ২৭ মার্চ শুক্রবার বিকালে, গুয়াহাটির ইম্পেরিয়াল এস্টেট ব্যাঙ্কোয়েট হল অ্যান্ড লনে আয়োজিত জিআরআরআর নাইটস ইভেন্টে (Royal Enfield GRRR Nights X Underground) আত্মপ্রকাশ করল রয়্যাল এনফিল্ড গেরিলা ৪৫০-এর আপডেটেড সংস্করণ (Royal Enfield Guerrilla 450 Updated)। বাইকপ্রেমীদের এই বাইক নিয়ে খুব একটা বেশি কিছু বলার নেই। তাঁরা জানেন যে ২০২৪ সালের ১৭ জুলাই ভারতের বাজারে এসেছিল ৪৫২ সিসি-র লিকুইড-কুলড, সিঙ্গল-সিলিন্ডার বিশিষ্ট বাইকটি। ২ লক্ষ ৩৯ হাজার থেকে ২ লক্ষ ৫৪ হাজারের ভিতরে ছিল দাম। এবার বাজারে বদলে যাওয়া রয়্যাল এনফিল্ড গেরিলা ৪৫০ অ্যাপেক্স ভ্যারিয়েন্টে।
কী কী বদল ঘটিয়েছে রয়্যাল এনফিল্ড গেরিলা ৪৫০?
নতুন এই অ্যাপেক্স ভ্যারিয়েন্টে হয়েছে মূলত আপডেটেড স্পোর্টস-ওরিয়েন্টেড রোডস্টার রেঞ্জ। যার লক্ষ্যই হল প্রতিদিনের ব্যবহারযোগ্যতা উন্নত করা। রাইডার এনগেজমেন্ট বাড়াতেই এই বাইকের ডিজাইন করা হয়েছে। এবার আরও আগ্রাসী রাইডিং ট্রায়াঙ্গেল (হ্যান্ডেলবার-সিট-ফুটপেগের ত্রিভূজ) দেওয়া হয়েছে অ্যালুমিনিয়ামের হ্যান্ডেলবারের সঙ্গে। যা আরও নীচে এবং সামনের দিকে করা হয়েছে। অনেক স্পোর্টি হয়েছে এবং সামনের দিকে ঝুঁকে থাকছে। মেকানিক্যাল দেখলে কোনোও পরিবর্তনই আসেনি। আগের মতোই সেই ৪৫২ সিসি, লিকুইড-কুলড শেরপা ইঞ্জিন রয়েছে। যা ৪০ বিএইচপি এবং ৪০ এনএম শক্তি উৎপাদন করে। যা সিক্স স্পিড গিয়ারবক্সের সঙ্গে যুক্ত। তবে রাইড মোডগুলির নাম এখন পরিবর্তন করে 'স্ট্রিট' এবং 'স্পোর্ট' রাখা হয়েছে। পাশাপাশিযুক্ত হয়েছে এক নতুন মোড রিটেনশন ফিচার, যা রাইডারের ব্যবহার করা সর্বশেষ নির্বাচিত মোডটিকেও মনে রাখে।
অতীতের বড় সমালোচনার কড়া জবাব
রয়্যাল এনফিল্ড গেরিলা ৪৫০ অ্যাপেক্স এবার অতীতের ভ্যারিয়েন্টে বিরাট সমালোচনার জবাব দিয়েছে। টায়ারের গ্রিপ নিয়ে প্রশ্ন ছিল বছর দুয়েক আগে। এবার গুরুত্বপূর্ণ উন্নতি হয়েছে সেখানে। স্ট্যান্ডার্ড ড্যাশ এবং ফ্ল্যাশ ভ্যারিয়েন্টে দেওয়া হয়েছে আপডেটেড সিয়াট গ্রিপ এক্সএল টায়ার, এক জোড়া চাকার দামই প্রায় ৫০০০ টাকা। যেখানে নতুন কম্পাউন্ড ও ট্রেড প্যাটার্ন ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে শুকনো এবং ভেজা, দুই অনেক ভালো ট্র্যাকশন দিচ্ছে।
ফিচারের দিক থেকেও কথা হবে
ফিচারের দিক থেকেও এসেছে ব্যবহারযোগ্যতার উন্নতি। ট্রিপার ড্যাশ নামে ৪ ইঞ্চির সার্কুলার টিএফটি ডিসপ্লে রয়েছে, যা গুগলম্যাপ ভিত্তিক নেভিগেশন সাপোর্ট করে। অ্যানড্রয়েড ব্যবহারকারীদের এখন এমন সুবিধা দিচ্ছে যাতে স্মার্টফোন আনলক না রেখেও নেভিগেশন মিরর করা যায়। পাশাপাশি রয়্যাল এনফিল্ড অ্যাপটিকেও আপডেট করা হয়েছে, যেখানে এখন আরও বেশি রাইড ডেটা ও ইনসাইট পাওয়া যাবে।
ডিডাইনেও বেশ কিছু বদল
ডিজাইনের ক্ষেত্রেও নতুন সংযোজন রয়েছে। ড্যাশ ভ্যারিয়েন্টে যুক্ত হয়েছে নতুন টোয়াইলাইট ব্ল্যু রং। আর সঙ্গে দেওয়া হচ্ছে হ্যান্ডগার্ড এবং হেডলাইট গ্রিলের মতো অতিরিক্ত অ্যাক্সেসারিজ, যা বাইকের স্টাইলের পাশাপাশি ব্যবহারিক দিকও আরও উন্নত করেছে। এদিন থেকেই সারা দেশে বুকিং শুরু হয়ে গিয়েছে। ৩১ মার্চ থেকে বিক্রি এবং টেস্ট রাইড শুরু হবে। রয়্যাল এনফিল্ড গেরিলা ৪৫০ অ্যাপেক্সের প্রতিদ্বন্দ্বী হবে- ট্রায়াম্ফ স্পিড ৪০০, হুস্কভার্না স্ভার্টপিলেন ৪০১, হার্লে-ডেভিডসন এক্স ৪৪০ ও হিরো ম্যাভরিক ৪৪০
কলকাতায় দাম কী পড়ছে?
