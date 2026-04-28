S-400 Air Defence System: পুতিন ভারতে পাঠাচ্ছেন পাকিস্তানের যমদূত, মুনিরদের মুন্ডু কাটতে তৈরি চতুর্থ সুদর্শন চক্র, দিনক্ষণ এল সামনে

S-400 Air Defence System: পাকিস্তানের আবারও পা কাঁপতে শুরু করে দিল! পুতিন ভারতে পাঠাচ্ছেন তাদের যমদূত, মুনিরদের মুন্ডু কাটতে তৈরি চতুর্থ সুদর্শন চক্র। দিনক্ষণ এল সামনে
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আধুনিক যুদ্ধে এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম বা আকাশ প্রতিরক্ষায় ব্যবস্থা যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তা ভারত হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিল গত ৭-৮ মে'র রাতে। মাঝ আকাশে, পাকিস্তানের সব মিসাইল ও ড্রোন বলে বলে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল এস-৪০০ এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম (S-400 Air Defence System)। ভারতের মাটিতে তার আঁচও পড়েনি। পহেলগাঁও জঙ্গি হামলার বদলায় চলেছিল ভারতীয় সেনার অপারেশন সিঁদুর (Operation Sindoor)। আর সেই অভিযানেই অভিষেক হয়েছিল এস-৪০০-র।
'সুদর্শন চক্র': ভারতীয় সেনাবাহিনীও ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এস ৪০০-র। রাশিয়ার তৈরি এস-৪০০ দূরপাল্লার ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থারই নাম 'সুদর্শন চক্র'। রাশিয়ার থেকে ভারত ৫টি এস-৪০০ স্কোয়াড্রন কিনেছে। ২০১৮ সালে ৩৫০০০ কোটি টাকার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল দুই দেশের। যার মধ্যে তিনটি ইতিমধ্যেই সক্রিয়। অবশিষ্ট দু'টি স্কোয়াড্রন সাপ্লাই করার ক্ষেত্রে রাশিয়া উল্লেখযোগ্য দেরি করেছে। তবে মোদী সরকার ইতোমধ্যেই আরও পাঁচটি এস-৪০০ কেনার অনুমোদন দিয়েছে। মে মাসের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে ভারতে এসে পৌঁছবে চতুর্থ এস-৪০০ স্কোয়াড্রন। জানিয়ে দিয়েছে রাশিয়া। ভারত-পাক যুদ্ধের সময়ে শত্রুদেশের এয়ারবর্ন ওয়ার্নিং অ্যান্ড কন্ট্রোল সিস্টেম (এডব্লিউসিএস) বিমানকেও ৩১৪ কিলোমিটার দূর থেকে ভারত টার্গেট করার রেকর্ডও রয়েছে।
চতুর্থ এস-৪০০ স্কোয়াড্রনের সম্বন্ধে যা যা আপডেট এসেছে: রাশিয়ায় পাঠানো চতুর্থ এস-৪০০ দেশে আসার আগে তা ভারতীয় বায়ুসেনা পরখ করে দেখেছে। এই প্রক্রিয়া গত ১৮ এপ্রিলের মধ্যে শেষ হয়েছে। গত সপ্তাহে রাশিয়া থেকে ভারতে পাঠানো হয়েছে। মনে করা হচ্ছে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করার লক্ষ্যে এই নতুন স্কোয়াড্রন রাজস্থানে মোতায়েন করা হবে। সিঁদুর অপারেশনের সময়ে ব্যবহৃত ক্ষেপণাস্ত্রের মজুদ ভরাট করতে ভারত ইতোমধ্যেই ২৮০টি স্বল্প ও দীর্ঘ পাল্লার এস-৪০০ ক্ষেপণাস্ত্র সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভারতকে তার ‘স্ট্যান্ড-অফ’ অস্ত্রের মজুদও বাড়াতে হবে। কারণ এই অভিযানটি এখনও চলছে। মনে করা হয় যে,পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ১১টি দীর্ঘ পাল্লার এস-৪০০ ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছিল ভারত। যার ফলে শত্রুপক্ষের যুদ্ধবিমান, এডব্লিউসিএস এবং পরিবহণ বিমানসমূহ ধ্বংস হয়েছিল। ভারতের এস-৪০০ পাকিস্তানকে এমন টাইট দিয়েছিল যে, ভারতের হামলা এড়াতে শত্রুদেশ তাদের সমস্ত সক্রিয় যুদ্ধবিমান এবং আকাশভিত্তিক প্ল্যাটফর্মগুলিকে কোয়েটা ও পেশোয়ারের ঘাঁটিগুলিতে সরিয়ে নিয়েছিল। পঞ্জাব ও গুজরাতে মোতায়েন দুটি এস-৪০০ ব্যবস্থাকে টার্গেট করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছিল পাকিস্তান। এটি স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, রাশিয়ার তৈরি এই ব্যবস্থা এবং এর দীর্ঘ পাল্লার রাডারের কারণে সিন্ধু নদের পূর্ব দিকে কোনও আকাশভিত্তিক প্ল্যাটফর্মকেই আর নিরাপদ রাখেনি।
পঞ্চম এস-৪০০ স্কোয়াড্রন নিয়ে বড় আপডেট রাশিয়ার: রাশিয়া আগেই ইঙ্গিত দিয়েছিল যে, পঞ্চম এস-৪০০ স্কোয়াড্রন চলতি বছরের শেষের আগেই ভারতে পাঠানো হবে। পঞ্চম ব্যবস্থাটি চিন সীমান্তের মধ্যবর্তী সেক্টরে মোতায়েন করা হবে বলেই মনে করা হচ্ছে। এছাড়া ভারত বেসরকারি খাতের মাধ্যমে এস-৪০০ ব্যবস্থার জন্য একটি রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত ও সংস্কার (এমআরও) কেন্দ্র স্থাপনের বিষয়টি বিবেচনা করছে। যার অন্তর্ভুক্ত থাকবে প্রযুক্তি হস্তান্তরের সুযোগও। তাছাড়া এস-৪০০ ব্যবস্থাগুলিকে সুরক্ষা দিতে এবং ড্রোন-বিরোধী ও 'লয়েটারিং মিউনিশন' (বিচরণশীল যুদ্ধাস্ত্র)-এর বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে, রাশিয়ার সঙ্গে সরাসরি সরকারি চুক্তির মাধ্যমে অন্তত ১২টি পান্তসির বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সংগ্রহের পরিকল্পনা করছে। 'মেক ইন ইন্ডিয়া' উদ্যোগের আওতায় এ ধরনের আরও প্রায় ৪০টি ব্যবস্থা দেশের অভ্যন্তরেই তৈরি করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)