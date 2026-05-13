Most Powerful Missile In The World: পৃথিবীর ঘুম ওড়াল 'মোস্ট পাওয়ারফুল মিসাইল', ৩৫০০০ কিলোমিটার রেঞ্জ, একাধিক পারমাণবিক বোমায় সজ্জিত

Most Powerful Missile In The World: ৩৫০০০ কিলোমিটারের চমকে দেওয়া রেঞ্জ! একাধিক পারমাণবিক বোমায় সজ্জিত সেই মিসাইল। বিশ্বের ঘুম ওড়ানো আপডেট দিল পুতিন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এই মুহূর্তে বিশ্বের সবচেয়ে পারমাণবিক শক্তিশালী দেশ রাশিয়া (Russia)। সুইডেনের আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থা স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউট ওরফে সিপরি-র (Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI) তথ্য বলছে রাশিয়ার কাছেই সর্বাধিক ৫৪৫৯টি পারমাণবিক অস্ত্র বা ওয়ারহেড রয়েছে। দুয়ে রয়েছে আমেরিকা (৫১৭৭টি) ও তিনে চিন (৬০০টি)। ভূরাজনীতিতে এই তিন মহাশক্তিধর দেশই ঘুম কাড়ার মতো ‘প্লেয়ার’!
চর্চায় 'মোস্ট পাওয়ারফুল মিসাইল'
ভবিষ্যতে পারমাণবিক যুদ্ধ বাঁধলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। ২০২৫ সালকে যুদ্ধের বছর বললে ভুল হবে না। তীব্র সশস্ত্র সংঘাতে মেতেছিল ইরান-ইসরায়েল, রাশিয়া-ইউক্রেন ও ভারত-পাকিস্তান। বিশ্ব দেখেছে সুদান গৃহযুদ্ধ, মায়ানমার গৃহযুদ্ধ, থাইল্যান্ড-কম্বোডিয়া সীমান্ত সংঘর্ষ। এছাড়াও সিরিয়া, ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অফ কঙ্গো এবং সাহেল অঞ্চলের দেশগুলিতে (মালি, বুর্কিনা ফাসো ও নাইজার) বিভিন্ন সশস্ত্র গোষ্ঠী ও সরকারি বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ চলেছিল। এবার রণ দুন্দুভি বাজিয়ে ‘মোস্ট পাওয়ারফুল মিসাইল'-এর (Most Powerful Missile In The World) সফল টেস্ট ফায়ার সেরে ফেলল পুতিনের দেশ!
পুতিন কী বলছেন এই ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ে
রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে একটি ফুটেজ দেখিয়েছে। যেখানে রাশিয়ার স্ট্র্যাটেজিক মিসাইল ফোর্সেসের কমান্ডার সের্গেই কারাকায়েভ ইন্টারকন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিক মিসাইলের (আইবিএম) সারম্যাট (যা স্যাটান টু নামেও পরিচিত) ‘সফল উৎক্ষেপণ’ সম্পর্কে পুতিনের কাছে রিপোর্ট দিয়েছেন। পুতিন বলেছেন, ‘এটি বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী ক্ষেপণাস্ত্র’। চলতি বছর শেষের দিকে যা যুদ্ধক্ষেত্রে মোতায়েন করা হবে। পুতিনের দাবি, ‘বর্তমানে বিদ্যমান এবং ভবিষ্যতে তৈরি হতে চলা সব ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে ভেদ করতেই সক্ষম সারম্যাট’
অবশেষে সফল রাশিয়ার সারম্যাট
বছরের পর বছর নানা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছে সারম্যাট। অবশেষে সফল পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। সারম্যাট তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল ২০১১ সালে। গত মঙ্গলবার পর্যন্ত এই ক্ষেপণাস্ত্রের মাত্র একবারই সফল পরীক্ষার কথা জানা গিয়েছিল। এছাড়াও ২০২৪ সালে এক ব্যর্থ পরীক্ষার সময়ে সারম্যাট এক ভয়াবহ বিস্ফোরণের শিকার হয়েছিল বলেও খবর পাওয়া যায়। সারম্যাট মূলত সোভিয়েত আমলে তৈরি প্রায় ৪০টি ‘ভোয়েভোদাই ক্ষেপণাস্ত্রের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে তৈরি হয়েছে। পুতিন জানিয়েছেন সারম্যাট ধ্বংসক্ষমতার দিক থেকে ভোয়েভোদার মতোই শক্তিশালী, তবে সারম্যাটের লক্ষ্যভেদ অনেক বেশি নির্ভুলতা বা নিখুঁত।
কেন সারম্যাট বাকিদের থেকে আলাদা
পশ্চিমি বিশ্বের সমতুল্য যে কোনও ক্ষেপণাস্ত্রের চেয়ে চার গুণেরও বেশি ধ্বংসাত্মক সারম্যাট। যার পাল্লা ৩৫ হাজার কিলোমিটারেরেও বেশি। যার মানে ২১ হাজার ৭৫০ মাইলের চেয়েও বেশি দূর উড়ে গিয়ে তছনছ করতে পারে। সারম্যাটের গতি অবিশ্বাস্য। সর্বোচ্চ প্রায় ২৫ হাজার ৫০০ কিমি প্রতি ঘণ্টায় ছুটতে পারে। ট্রাজেক্টরির উপর ভিত্তি করে এটি ৩৫ হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত পথ অতিক্রম করতে পারে, যা বিশ্বের যে কোনও প্রান্তে আঘাত হানতে সক্ষম। ১০টি ভারী অথবা ১৬টি হালকা পারমাণবিক ওয়ারহেড একসঙ্গে বহন করতে পারে। এমআইআরভি প্রযুক্তি রয়েছে সারম্যাটে। এমআইআর-ভি বা মাল্টিপল ইন্ডিপেন্ডেটলি টার্গেটবল রি-এন্ট্রি ভেহিকল আসলে কী? এমআইআরভি বলতে বোঝায় যে, একটি একক ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র, যা একাধিক পারমাণবিক ওয়ারহেড বহন করতে পারে, যার প্রতিটিই স্বাধীন ভাবে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম। এই প্রযুক্তি একটি একক বুস্টারকে শত শত কিলোমিটার ব্যবধানে অবস্থিত পৃথক পৃথক স্থানে ওয়ারহেড মোতায়েন করার সুযোগ করে দেয়, যা কৌশলগত প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানার সক্ষমতাকে উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি করে। উড়ন্ত অবস্থায় মূল ক্ষেপণাস্ত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে এবং এক বিশাল এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে থাকা সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন একাধিক লক্ষ্যবস্তুতে একই সময়ে আঘাত হানতে পারে। রাশিয়ার অত্যাধুনিক 'অ্যাভানগার্ড' হাইপারসনিক গ্লাইড ভেহিকল বহন করতে পারে সারম্যাট। মাঝ-আকাশে তীব্র গতিতে দিক পরিবর্তন করার ক্ষমতার কারণে যে কোনও আধুনিক অ্যান্টি-মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেম বা ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা শিল্ডও রুখতে পারে না।
