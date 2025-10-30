Russia’s Poseidon Drone: জলেই পারমাণবিক ড্রোন পরীক্ষা রাশিয়ার, তেজস্ক্রিয় সুনামিতে ডুবিয়ে দেবে কোনও দেশেকেও...

Russia’s Poseidon Drone: জলেই পারমাণবিক ড্রোন পরীক্ষা রাশিয়ার, তেজস্ক্রিয় সুনামিতে ডুবিয়ে দেবে কোনও দেশেকেও...
Russia Tests Nuclear-Powered Poseidon Underwater Drone: বিশ্বের বুকে কাঁপুনি ধরিয়ে রাশিয়া বিরাট বার্তা দিল। কয়েক দিনের ভিতরেই বুরেভেস্তনিক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র ও জলের নীচে কার্যকর পারমাণবিক ড্রোনের সফল পরীক্ষা করে ফেলল!
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিশ্বের বুকে কাঁপুনি ধরাল রাশিয়া! বিশ্বের অন্যতম মহাশক্তিধর দেশ এক নতুন পারমাণবিক শক্তিচালিত এবং নিউক্লিয়ার অস্ত্র বহনে সক্ষম জলের নীচের ড্রোনের সফল পরীক্ষা করে ফেলল! রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন (Vladimir Putin) জানিয়েছেন, যে তাঁর নতুন অস্ত্রটিকে রোখা যাবে না। বিশেষ ড্রোন পরীক্ষার তিন দিন আগেই এক পারমাণবিক শক্তিচালিত নতুন এক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রেরও সফল পরীক্ষা করেছে রাশিয়া। বিশেষজ্ঞ মহল মনে করছে যে, ইউক্রেনের উপর সর্বোচ্চ দাবিতে অটল রাশিয়া, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকেও বার্তা দিলেন এই ভয়ংকর ড্রোন পরীক্ষা করে।
ভয়ংকর ড্রোন
ইউক্রেনে আহত সৈন্যদের সঙ্গে এক বৈঠকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পুতিন বলেন, 'প্রথমবারের মতো পারমাণবিক শক্তিতে চলমান অবস্থায় পোসেইডন ড্রোনটি পরীক্ষা করা হয়েছে, গতি এবং গভীরতার দিক থেকে এটি অতুলনীয়। তিনি বলেন, পোসেইডনকে শক্তি প্রদানকারী নিউক্লিয়ার রিয়েক্টর সাবমেরিনের তুলনায় '১০০ গুণ ছোট' এবং এর পারমাণবিক ওয়ারহেডের শক্তি 'আমাদের সবচেয়ে উন্নত সারমাট আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি।' ২০১৮ সালে রাষ্ট্রীয় ভাষণের সময়ে পুতিন প্রথম অন্যান্য সম্ভাব্য অস্ত্রের সঙ্গে জলের তলায় পারমাণবিক শক্তিচালিত ড্রোনটির কথা উল্লেখ করেছিলেন। রাশিয়ান মিডিয়া জানিয়েছে যে পোসেইডন উপকূলরেখার কাছে বিস্ফোরণ ঘটাতে এবং একটি শক্তিশালী তেজস্ক্রিয় সুনামি ছাড়ার জন্য ডিজাইনড!
আরও পড়ুন: পাক-চিনকে ইঞ্চিতে-ইঞ্চিতে মাপার পালা শেষ, একসঙ্গে ৭০০ বিধ্বংসী মিসাইল কিনছে ভারত...
আটকানো যাবে না
পুতিন বলেছেন, পোসেইডন প্রথমবারের মতো পারমাণবিক শক্তিতে ট্রাভেল করেছে। তিনি বলেননি যে পরীক্ষাগুলি কোথায় হয়েছিল, এমনকী অন্য কোনও বিবরণ তিনি দেননি। 'প্রথমবারের মতো আমরা শুধুই কেরিয়ার সাবমেরিন থেকে উৎক্ষেপণ করতে সক্ষম হইনি বরং এর পারমাণবিক শক্তি ইউনিট সক্রিয় করতেও সক্ষম হয়েছি, যার ফলে যানটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য চলতে পারে। গতি এবং পরিচালনার গভীরতার দিক থেকে, বিশ্বের কোথাও এই মানবহীন যানের মতো কিছুই নেই এবং অদূর ভবিষ্যতে অনুরূপ কিছু দেখা যাওয়ার সম্ভাবনা কম। এবং এটিকে আটকানোর কোনও উপায় নেই।' রাশিয়ান মিডিয়া রিপোর্টে বলা হয়েছে যে পোসেইডনটি বিদ্যমান যে কোনোও টর্পেডো বা যুদ্ধজাহাজের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে দ্রুত ২০০ কিলোমিটার (১২৪ মাইল) গতিতে ভ্রমণ করতে পারে। পারমাণবিক শক্তি এটিকে সীমাহীন পরিসর দেয়, তাই ড্রোনের গতি এবং গভীরতা শত্রুর পক্ষে এটি সনাক্ত করা কঠিন করে তোলে।
পোসেইডন
পোসেইডন মানে যা জলের নীচে কার্যকর। 'স্ট্যাটাস-৬' বা 'ক্যানিয়ন' নামেও পরিচিত পোসেইডন। রাশিয়ান মিডিয়া যদিও ২০১৫ সালে প্রথমবার পোসেইডনের কথা জানিয়েছিল। এক গোপন স্লাইড এটিকে 'স্ট্যাটাস-৬ ওশেনিক মাল্টিপারপাস সিস্টেম' হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছিল। ২০১৮ সালের মার্চে রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন তাদের নতুন ছ'টি সুপার-অস্ত্রের কথা বলেছিলেন। পোসেইডন ছিল তারই একটি। ২০২২ সালের মে মাসে এক রাশিয়ান টিভি সঞ্চালক দাবি করেছিলেন যে, এই অস্ত্র ৫০০ মিটার উঁচু তেজস্ক্রিয় সুনামির সৃষ্টি করে ব্রিটেনকে ডুবিয়ে দিতে পারে।
আরও পড়ুন: সেকেন্ডেই সুনামি! ভয়ংকর পারমাণবিক অস্ত্রে বলীয়ান ২ রাষ্ট্র, এক দেশ আবার ভারতের...
বুরেভেস্তনিক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র
পুতিন বুরেভেস্তনিক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র সম্পর্কেও নতুন তথ্য প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন এর নিউক্লিয়ার রিয়েক্টর সাবমেরিনের তুলনায় '১০০০ গুণ ছোট' এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে শুরু হয়ে যায়। সাবমেরিনের মতো চুল্লি উৎক্ষেপণ করতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় লাগে না। তিনি ক্ষেপণাস্ত্রটিকে শক্তিদানকারী ক্ষুদ্র পারমাণবিক ইঞ্জিনের নকশাকে একটি প্রকৌশলগত অগ্রগতি এবং একটি 'বিশাল অর্জন' হিসাবে বর্ণনা করেছেন। রাশিয়ার প্রধান সামরিক কর্মকর্তা জেনারেল ভ্যালেরি গেরাসিমভ, পুতিনকে জানিয়েছেন যে ২১ অক্টোবর বুরেভেস্তনিকের পরীক্ষা সম্পূর্ণ সফল হয়েছে। পারমাণবিক জ্বালানি ব্যবহার করে ১৫ ঘণ্টার উড্ডয়নের সময় ক্ষেপণাস্ত্রটি ১৪০০০ কিলোমিটার (৮৬৮০ মাইল) অতিক্রম করেছে এবং 'ক্ষেপণাস্ত্র এবং বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এড়াতে তার উচ্চ ক্ষমতা প্রদর্শন করেছে'। বুরেভেস্তনিক বিশ্বের প্রথম পারমাণবিক শক্তিচালিত ক্ষেপণাস্ত্র। এই চালনা এটিকে কার্যত সীমাহীন পরিসর দেয়, যা এটিকে দিনের পর দিন স্থির থাকতে, শত্রুর বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে ঘিরে এবং অপ্রত্যাশিত দিক থেকে আক্রমণ করতে দেয়।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)